Incendios en Cafayate: la Justicia investiga si los focos fueron provocados de manera intencional

Incendio forestal en Cafayate, Salta. Foto: Gobierno de Salta

La Justicia de Salta comunicó el avance de la investigación para esclarecer el origen del incendio forestal que afecta a la zona de Cafayate, al sureste de la ciudad capital. El anuncio se dio tras la denuncia que había presentado oportunamente Rita Guevara, intendenta de esa localidad.

La jefa comunal había presentado dicha denuncia el 9 de este mes, dos días después de haberse originado el primer foco en una finca perteneciente a la firma El Monte S.A. En el escrito ante la fiscalía local, Guevara había señalado que el fuego provocó graves daños al ecosistema local y que puso en riesgo la integridad de los bomberos. Además, recordó que durante el mes de mayo ya se había registrado un episodio similar en la misma propiedad, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de una posible intencionalidad.

Incendios en Cafayate Foto: NA

En tanto, y según fuente vinculadas a la causa, algunos vecinos aseguraron haber visto gente desconocida merodeando por la zona del aeródromo y del parque de paneles solares, por lo que la fiscal Sandra Rojas no descarta ninguna hipótesis, mientras la mayoría de los vecinos consideran que hubo intervención humana en el origen de las llamas.

La ordenanza menciona la afectación de importantes superficies de bosque nativo y de especies protegidas, como el algarrobo, declarado de especial interés ecológico. En tanto, y ante la compleja situación, el gobierno provincial emitió un alerta nacional para reforzar el operativo de combate, mientras se espera la llegada de brigadistas y bomberos de otras provincias para colaborar en las tareas de control y contención de las llamas.

Cafayate, ubicada en el corazón de los Valles Calchaquíes, es una zona de atractivos turísticos, pero también reconocida como una de las regiones vitivinícolas más importantes del país, debido a su producción de vinos de altura.

Incendios en Cafayate Foto: NA

Incendio forestal en Cafayate: ya son más de 200 hectáreas afectadas y afirman que “el daño ambiental es considerable”

Las autoridades afirmaron que ya son 200 las hectáreas afectadas. Mientras tanto, los bomberos continúan combatiendo las llamas junto a la Brigada Forestal provincial.

En este desfavorable contexto, el Ministerio de Seguridad salteño, a cargo de Gaspar Solá Usandivaras, reforzó el operativo de combate al fuego que afecta sectores de bosques nativos. Por su parte, Defensa Civil activó la alerta nacional.

Medios locales señalaron que las tareas de los profesionales se concentran en las inmediaciones del aeródromo local, ubicado sobre la ruta nacional 68 y que forma parte de un ecosistema con flora autóctona de los Valles Calchaquíes.

En tanto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) indicó que colabora con el gobierno salteño mediante un “avión hidrante turbohélice de más de 3.000 litros de capacidad y combatientes de la Brigada Nacional con equipamiento especializado”.