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Qué regalar en el Día del Padre: de accesorios a perfumes, las mejores sorpresas con imperdibles descuentos y promociones

Con propuestas para todos los presupuestos, descuentos especiales y cuotas sin interés, crecen las alternativas para encontrar el regalo ideal y homenajear a papá en su día.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Los mejores regalos para este Día del Padre.
Los mejores regalos para este Día del Padre.
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Para muchos, encontrar el regalo ideal para el Día del Padre puede convertirse en una verdadera misión. A pocos días de la celebración, las búsquedas se multiplican y las opciones disponibles son cada vez más amplias, con propuestas pensadas para distintos estilos, edades y presupuestos.

Este 2026, la tendencia apunta a combinar utilidad y diseño. Los clásicos siguen vigentes, pero ganan terreno los productos tecnológicos, los accesorios funcionales y los regalos personalizados que buscan adaptarse a los intereses de cada papá.

Las opciones para regalar en el Día del Padre

Ropa

Dentro de la categoría de indumentaria, las prendas básicas de calidad continúan entre las más elegidas. Camisas, sweaters livianos, camperas, chalecos y zapatillas urbanas aparecen como alternativas versátiles para renovar el guardarropa. También crece el interés por conjuntos deportivos y ropa cómoda para el uso diario.

Día del Padre. Foto: Unsplash.
La indumentaria es uno de los regalos más buscados en este Día del Padre. Foto: Unsplash.

Accesorios y bijouterie

Los accesorios son otro de los rubros con mayor demanda. Billeteras, cinturones, relojes, mochilas, bolsos y lentes de sol figuran entre las opciones más buscadas. Se trata de regalos que combinan practicidad con un toque de estilo y que suelen adaptarse a diferentes perfiles.

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Perfumes

Las fragancias mantienen su lugar como uno de los obsequios tradicionales para esta fecha. Los perfumes masculinos de notas amaderadas, cítricas o especiadas encabezan las preferencias, especialmente aquellos presentados en ediciones especiales o acompañados por kits de cuidado personal.

Tecnología

Por su parte, la tecnología continúa ganando protagonismo. Auriculares inalámbricos, parlantes portátiles, smartwatches, lectores electrónicos y accesorios para celulares se consolidan como algunas de las alternativas más valoradas. También aparecen gadgets para el hogar y dispositivos vinculados al bienestar y la actividad física.

Día del Padre. Foto: Unsplash.
Homenajear a un buen papá, nada más lindo.

Con opciones que van desde detalles accesibles hasta regalos más sofisticados, el Día del Padre se presenta como una oportunidad para homenajear a quienes ocupan un lugar especial en la familia. La clave, coinciden los expertos, está en elegir un obsequio que refleje la personalidad y los gustos de cada papá.

Día del PadreRegalo
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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