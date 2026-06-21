Cómo llegar a la ChoriFest 2026: todo lo que tenés que saber antes de ir a la feria gastronómica del choripán en Buenos Aires

Chorifest Foto: Freepik

Los amantes del choripán ya tienen una cita obligada marcada en el calendario: la ChoriFest. Este año, vuelve con una jornada dedicada a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía argentina, reuniendo propuestas tradicionales y versiones gourmet para todos los gustos.

El festival se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de junio en el Hipódromo de Palermo, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer puestos gastronómicos, descubrir nuevas combinaciones de sabores y disfrutar de un plan ideal para compartir en familia o con amigos. Con entrada libre y gratuita, se espera una importante convocatoria, por lo que conocer las distintas alternativas de acceso puede ayudar a evitar demoras y aprovechar mejor la experiencia.

Vuelve la ChoriFest a Palermo. Foto: redes sociales.

Cómo llegar a la ChoriFest en transporte público

Una de las formas más rápidas y cómodas de llegar al Hipódromo de Palermo es utilizando la Línea D de subte. Los visitantes deben descender en la estación Plaza Italia y caminar aproximadamente diez minutos por Avenida del Libertador hasta el predio.

Otra opción es viajar en el Tren San Martín y bajar en la estación Palermo. Desde allí, el recorrido a pie hasta el ingreso es de alrededor de un kilómetro. Además, varias líneas de colectivos tienen paradas cercanas al evento, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Entre ellas se encuentran:

Línea 15

Línea 29

Línea 34

Línea 36

Línea 63

Línea 130

Cómo llegar a la ChoriFest en Palermo

Cómo llegar en auto a la ChoriFest

Quienes elijan asistir en vehículo particular podrán acceder fácilmente por Avenida del Libertador, una de las principales arterias de la zona. Sin embargo, debido a la gran cantidad de visitantes que suele convocar este tipo de eventos, se recomienda llegar con anticipación. Los espacios de estacionamiento dentro y en los alrededores del predio suelen ocuparse rápidamente.

En las cercanías existen playas privadas y estacionamientos comerciales que pueden funcionar como alternativa cuando los lugares más próximos ya se encuentran completos.

ChoriFest. Foto: Instagram.

Más de 100 choripanes para todos los gustos

En esta edición, ChoriFest reunirá a 35 puestos gastronómicos y food trucks que ofrecerán una enorme variedad de propuestas. Habrá desde los tradicionales choripanes de cancha hasta creaciones de autor elaboradas con diferentes tipos de carnes, panes artesanales y aderezos innovadores.

Cocineros y parrilleros sorprenderán al público con recetas clásicas y otras más exclusivas, pensadas para conquistar todos los paladares. Además de las distintas versiones del icónico sándwich argentino, el festival contará con carnes al asador, costillares, hamburguesas y opciones veganas y sin TACC.

La propuesta gastronómica se completará con cerveza artesanal, vinos y coctelería, convirtiendo al Hipódromo de Palermo en el escenario ideal para vivir un fin de semana a puro sabor y tradición.