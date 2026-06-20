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Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz por los bombardeos de Israel en el sur del Líbano

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo y acusaron a Estados Unidos de incumplir el acuerdo preliminar de paz, al no frenar los ataques de Israel en el sur del Líbano, informó la agencia oficial IRNA.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Acusaciones de Irán de que EEUU atacó embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz.
Acusaciones de Irán de que EEUU atacó embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS
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Las Fuerzas Armadas iraníes comunicaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo debido a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el acuerdo preliminar de paz que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel afirmó que el cierre de Ormuz constituye el primer paso en la “respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo”, en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en el Líbano.

Estrecho de Ormuz. Foto: EFE

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

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Además, denunció la “despiadada matanza” y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano, y criticó que las fuerzas israelíes no se retiraron de los territorios del sur del país.

Un acuerdo que duró poco

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz se produce casi una semana después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el comienzo de la guerra, el pasado 28 de febrero.

Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto el fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes bajo condición de anonimato.

Ataques en el Líbano. Foto: REUTERS

Pese a los bombardeos, que según Israel fueron realizados en represalia por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hizbulá, el Estado hebreo aseguró estar comprometido con la tregua.

A raíz de estas ofensivas, Irán suspendió las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos, destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní, y aún no se ha fijado una nueva fecha para las conversaciones.

Suben a 13 los muertos en ataques israelíes contra el sur de Líbano pese a la tregua

La cifra de muertos por los ataques israelíes de este viernes contra diferentes puntos del Líbano subió al menos a 13, de acuerdo con cifras oficiales libanesas, pese a la tregua en vigor desde ayer entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, informó de que un “ataque del enemigo israelí” contra la población de Qanarit, en el distrito de Sidón, a unos 50 kilómetros al sur de Beirut, provocó siete muertos y trece heridos, entre ellos cinco niños y cinco mujeres, siendo este un balance inicial, aclaró.

Nuevos ataques de Israel en el Líbano. Foto: REUTERS

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, esta cifra se suma a los cinco contabilizados que han fallecido la pasada madrugada en el sur del país mediterráneo, al tiempo que el Ejército libanés informó de que uno de sus soldados perdió la vida en una acción israelí mientras viajaba por una carretera, también en una región meridional.

El Líbano sufrió este viernes una de las jornadas más sangrientas en semanas con la muerte de al menos 48 personas, entre ellas un sargento que sucumbió hoy a las heridas, por los ataques israelíes.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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