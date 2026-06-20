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Javier Milei se presentará en la Fundación Faro junto al nuevo vocero Adrián Ravier y con la arenga de la militancia

Será la primera aparición pública de nuevo vocero, que fue anunciado por Manuel Adorni este viernes 19 de junio. Los detalles de la actividad oficial.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Javier Milei en la Fundación Faro.
Javier Milei en la Fundación Faro. Foto: Captura
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El presidente Javier Milei encabezará un encuentro especial de la Fundación Faro el próximo martes 23 de junio, donde se mostrará por primera vez en un plano político junto a su vocero Adrián Ravier. El evento, que contará con la participación activa de los equipos técnicos de la fundación y de la agrupación militante Las Fuerzas del Cielo, está diseñado como un fuerte acto de arenga institucional para relanzar la gestión y consolidar el despliegue del proyecto oficialista.

El Gobierno se prepara para una jornada de alta intensidad discursiva con el objetivo de marcar agenda y retomar la iniciativa pública. La presentación de Adrián Ravier al lado del presidente operará como el punto de partida para una nueva etapa en el esquema de comunicación de Casa Rosada , centrada en fortalecer el núcleo y dar un mensaje de firmeza institucional de cara a los próximos desafíos del país.

Aunque la jura formal y la presentación institucional del nuevo vocero presidencial se concretarán en los salones de la Casa Rosada, su debut de cara a los equipos técnicos y cuadros militantes del espacio se reservó de forma estratégica para el evento de la fundación que conduce Agustín Laje. En la previa, los diferentes sectores que integran el oficialismo unificaron sus canales digitales para dar un efusivo mensaje de bienvenida al funcionario, coordinando una estrategia de difusión que cubrió las principales plataformas virtuales.

Adrián Ravier junto a Javier Milei.
Adrián Ravier junto a Javier Milei. Foto: X

La movilización digital y el despliegue estético para la jornada del martes reflejan el papel que tendrá la estructura conceptual en el nuevo esquema gubernamental. La Fundación Faro y la agrupación política del sector emitieron comunicados idénticos augurando éxitos al vocero en lo que calificaron como “un nuevo desafío al servicio de las ideas de la libertad”.

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En paralelo, en las publicaciones de la cuenta oficial de Oficina del Presidente, se utilizó la misma gráfica y estética que los militantes compartieron en sus redes, coronando los mensajes con el acrónimo "SPQA" en alusión al espíritu de refundación que busca transmitir el espacio. Los organizadores confirmaron que la presencia de Milei y Ravier servirá para ratificar el rumbo económico y social del Gobierno sirviendo como una plataforma de contención ideológica para los cuadros propios.

Adrián Ravier brindó su primer mensaje como vocero presidencial: “Trataré de aportar un granito de arena”

“Mi agradecimiento al Presidente Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, indicó Ravier en su cuenta de Twitter.

“Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, expresó Adorni en el anuncio realizado. La Vocería Presidencial había quedado acéfala desde el pasado 4 de noviembre de 2025, ya que el Gobierno no designó a nadie tras el traspaso su traspaso como jefe de Gabinete.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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