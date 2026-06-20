Donald Trump anunció que el estrecho de Ormuz seguirá sin peajes durante y después de la tregua con Irán

Donald Trump en el Salón Oval. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “no habrá peajes” en el estrecho de Ormuz “durante los 60 días del periodo de alto el fuego, ni tampoco después de que expire ese plazo”. Así lo aseguró en un mensaje a través de la red Truth Social después de que Washington y Teherán firmaran un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

El presidente de Estados Unidos no hizo alusión al cierre del estrecho de Ormuz anunciado hoy por Irán como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano. En este mismo sentido, Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran “impuestos por y para los Estados Unidos de América —en caso de que no se concrete el acuerdo— por los servicios prestados como ‘ángel de la guarda’ a los países de Oriente Medio, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Nathan Howard)

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras que Estados Unidos aseguró que el tránsito continuó durante la jornada aunque se mantienen vigilantes para garantizar la apertura del estrecho.

Según el comando central de EE.UU. (Centcom), el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento, al tiempo que advierte sobre “la presencia de minas” y el tránsito naval por “las operaciones de limpieza”.

Más embarcaciones que circulan por el Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Antes de las negociaciones en Suiza, Teherán acusa a Israel de vulnerar el acuerdo de tregua

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de barcos a puertos iraníes durante la guerra.

Mañana, domingo, está prevista la primera ronda negociaciones en Suiza en la que participará el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, pero este advirtió hoy que acude para obligar al cumplimento del memorando, que considera vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

Complicaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

Teherán afirmó que estas conversaciones solo podrán comenzar cuando se inicie la aplicación de las obligaciones contempladas en el acuerdo especialmente en el punto relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para iniciar las conversaciones, a las que está previsto que se una el vicepresidente, JD Vance.