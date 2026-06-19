Suben las multas de tránsito en CABA: cuáles son los precios actualizados y cómo saber si son válidas

Multas de tránsito en CABA Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires mantiene vigente un esquema de multas de tránsito actualizado en función del valor de la Unidad Fija (UF), que desde el 3 de marzo quedó establecida en $949,99. La modificación impactó en todas las infracciones y elevó los montos de las sanciones más comunes, mientras que las más graves pueden superar los $3,7 millones.

Este sistema utiliza una Unidad Fija como referencia para calcular las penalidades de los infractores, y cada infracción tiene asignada una determinada cantidad de UF y el monto final surge de multiplicar esa cantidad por el valor vigente de la unidad.

En este sentido, el valor de la UF se mantendrá sin cambios hasta el 2 de septiembre de 2026. De esta manera, los importes actuales continuarán aplicándose durante los próximos meses.

Multas de tránsito Foto: NA

Entre las faltas más habituales figuran conducir sin licencia, no utilizar el cinturón de seguridad, circular con la VTV vencida o utilizar el teléfono celular mientras se maneja. En todos los casos, las sanciones económicas superan ampliamente los $45.000.

Las autoridades porteñas sostienen que el esquema busca desalentar conductas que generan riesgos para la seguridad vial. Por ese motivo, las infracciones consideradas graves tienen montos considerablemente más elevados.

Cuánto cuestan las multas más comunes en CABA

Las sanciones vigentes para algunas de las infracciones más frecuentes son las siguientes:

Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50

No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30

No usar cinturón de seguridad (100 UF): $94.999

Circular con la VTV vencida (100 UF): $94.999

Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999

Manejar con auriculares (100 UF): $94.999

Alcoholemia positiva leve (150 a 300 UF): $142.498,50 hasta $284.997

Alcoholemia positiva grave (300 a 1.000 UF): Desde $284.997 hasta $949.990.

Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998

Permitir que un menor conduzca (200 UF): $189.998

Multas de tránsito Foto: NA

Las multas más caras del sistema

Las infracciones consideradas de mayor gravedad presentan sanciones significativamente más elevadas:

Cruzar un semáforo en rojo (300 a 1.500 UF): entre $284.997 y $1.424.985

Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad (300 UF): $284.997

Exceder la velocidad máxima en más de 140 km/h (400 a 4.000 UF): entre $379.996 y $3.799.960

Cómo consultar si tengo multas en CABA

El Gobierno porteño dispone de un sistema digital que permite verificar infracciones utilizando la patente del vehículo o el DNI del titular.

El procedimiento es sencillo y puede realizarse en pocos minutos desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Los pasos para realizar la consulta son:

Ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad.

Elegir la consulta por patente o DNI.

Completar la validación de seguridad.

Revisar el estado de deuda y el detalle de las infracciones.

Además de las multas pendientes, la plataforma permite consultar el historial vial y el puntaje disponible dentro del sistema de scoring.

Las multas de tránsito no permanecen vigentes de manera indefinida. Los plazos de prescripción varían según la gravedad de la infracción. Las faltas leves prescriben a los dos años, siempre que durante ese período no exista una notificación válida ni acciones legales por parte de la administración.

Por su parte, las faltas graves prescriben a los cinco años desde la fecha en que fueron cometidas. Entre ellas se encuentran cruzar un semáforo en rojo, circular sin seguro o negarse a presentar documentación obligatoria en un control.

Control de tránsito; infracción; multas. Foto: argentina.gob.ar

Sin embargo, la prescripción no opera automáticamente. Si la multa continúa figurando en el sistema una vez vencido el plazo, el conductor deberá iniciar un reclamo ante la Dirección General de Administración de Infracciones para solicitar su baja.

Además, el plazo puede interrumpirse y volver a comenzar si se comete una nueva falta grave o si el Gobierno de la Ciudad inicia formalmente actuaciones para reclamar el pago de la deuda. Mientras las infracciones permanezcan vigentes, pueden impedir trámites como la renovación de la licencia de conducir o la transferencia del vehículo.