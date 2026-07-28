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El look de James Dean vuelve a ser tendencia: la combinación de prendas que será un clásico del invierno 2026

Hay estilos que nunca desaparecen. La moda masculina recupera uno de los looks más icónicos de todos los tiempos y trae a la década del 50 al presente con elegancia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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La combinación de ropa masculina que nunca falla y vuelve con fuerza este invierno
La combinación de ropa masculina que nunca falla y vuelve con fuerza este invierno Foto: Pinterest
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Las camperas de cuero y los looks de los 50 llegaron en el momento indicado. Este invierno 2026, la moda masculina recupera los looks que popularizó James Dean en la década del 50 y que todavía hoy es sinónimo de actitud, elegancia y rebeldía.

La fórmula es tan simple como efectiva. Una campera de cuero negra, jeans rectos y un suéter negro de cuello alto conforman un conjunto versátil que funciona tanto para un plan informal como para una salida nocturna. Y lo mejor de todo, es que no hace falta renovar todo el guardarropas, ya que con tres prendas básicas es posible construir un outfit masculino sólido y protagónico, tanto para la noche, como para el día.

La combinación de ropa masculina que nunca falla y vuelve con fuerza este invierno Foto: Pinterest

Looks como los de James Dean: la estética vintage volvió para quedarse

El estilo de Dean reaparece como una de las mayores inspiraciones para quienes buscan vestir bien sin caer en excesos. La clave está en combinar una campera de cuero negra con unos jeans rectos, preferentemente en tonos azul oscuro o negro. Debajo, el protagonista es el suéter de cuello alto negro, una prenda que aporta sofisticación y reemplaza a la clásica remera blanca.

El resultado es un look equilibrado que transmite personalidad y que puede adaptarse fácilmente tanto al día como a la noche. De hecho, el atractivo de este estilo radica en que utiliza prendas fáciles de combinar y que nunca pasan de moda. Los imprescindibles son:

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  • Campera de cuero negra de corte clásico.
  • Suéter negro de cuello alto.
  • Jeans rectos o de corte regular.
  • Botas de cuero o borcegos negros.
  • Cinturón de cuero con hebilla sencilla.
La combinación de ropa masculina que nunca falla y vuelve con fuerza este invierno Foto: Pinterest

Como complemento, unos lentes de sol de inspiración retro o un reloj con correa de cuero ayudan a reforzar la estética sin sobrecargar el conjunto.

Más allá de las tendencias, el look inspirado en James Dean sigue vigente porque apuesta por prendas de excelente versatilidad. Cada una puede utilizarse por separado o combinarse con otras piezas del guardarropa.

La combinación de ropa masculina que nunca falla y vuelve con fuerza este invierno Foto: Pinterest

La campera de cuero continúa siendo uno de los grandes básicos masculinos del invierno, mientras que los jeans rectos consolidaron su regreso tras varios años de predominio de los cortes ajustados. El cuello alto, por su parte, aporta un aire elegante sin necesidad de sumar accesorios y se convirtió en una de las prendas más elegidas para elevar cualquier outfit.

Aunque mantiene la esencia del actor estadounidense, la versión actual incorpora pequeños cambios para adaptarse a las tendencias. Las camperas presentan siluetas ligeramente más relajadas, los jeans ganan amplitud y el calzado apuesta por botas de inspiración urbana o zapatillas de cuero minimalistas.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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