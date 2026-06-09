Rutina de 3 pasos para el cuero cabelludo: la clave para tener el pelo largo y sedoso a cualquier edad

Cuidado del pelo. Foto: Magnific

Para llegar a tener un pelo brillante y sano es necesario hacer mucho más que simplemente lavarlo con el shampoo adecuado. La clave está en estimular su crecimiento de raíz a través del cuero cabelludo con una rutina completa pero sencilla.

Cada vez más especialistas coinciden en que el verdadero secreto comienza en el cuero cabelludo, una zona que muchas veces se descuida dentro de la rutina de belleza. Y al igual que la piel del rostro, el cuero cabelludo necesita limpieza, hidratación y hasta nutrición. Cuando esa barrera se altera, pueden aparecer problemas como exceso de grasa, sensibilidad, descamación o debilitamiento del cabello.

Además, incorporar pequeños hábitos como masajear el cuero cabelludo, usar sérums para estimular la circulación y favorecer la llegada de oxígeno e incluso cortarse las puntas cada 3 meses puede ser la clave del éxito para tener un cabello saludable y visiblemente lindo a cualquier edad.

Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

Un pelo sano a cualquier edad: los 3 pasos fundamentales para estimular el cuero cabelludo

Paso 1: limpieza profunda y exfoliación suave

El primer paso para mantener un cuero cabelludo sano es eliminar residuos de productos, exceso de grasa y células muertas que pueden obstruir los folículos. Una o dos veces por semana se recomienda utilizar un exfoliante capilar o shampoos de limpieza profunda. Esto ayuda a oxigenar la raíz y mejorar la absorción de tratamientos posteriores.

Entre las opciones disponibles en el mercado argentino se destacan:

Kérastase Symbiose Micro-Peeling Cellulaire

Vichy Dercos Micro Peel

L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Shampoo

Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

También es importante evitar lavar el cabello con agua demasiado caliente, ya que puede irritar y resecar la piel del cuero cabelludo.

Paso 2: masajes capilares para estimular el crecimiento

Los masajes ayudan a activar la circulación sanguínea y favorecen que los nutrientes lleguen mejor al folículo piloso. Este simple hábito puede realizarse todos los días durante apenas cinco minutos. La técnica más recomendada consiste en hacer movimientos circulares suaves con las yemas de los dedos, comenzando desde la nuca hacia la coronilla. No se deben usar las uñas ni ejercer demasiada presión.

Para potenciar el efecto, muchas personas incorporan aceites livianos o sérums estimulantes antes del masaje.

Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

Algunos sérums y tratamientos populares en Argentina son:

Kérastase Genesis Serum Anti-Chute Fortifiant

The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density

Vichy Dercos Aminexil Clinical 5

Biferdil Loción Capilar Ortiga y Romero

Estos productos suelen incluir ingredientes como cafeína, péptidos, aminexil, romero o niacinamida, asociados al fortalecimiento y densidad del cabello.

Paso 3: hidratación y nutrición del cuero cabelludo

Un cuero cabelludo hidratado mantiene mejor su función protectora y ayuda a prevenir irritación, sensibilidad y quiebre del pelo. Para esto se pueden usar tónicos hidratantes, mascarillas específicas o aceites nutritivos una vez por semana.

Baño y nutrición para el cabello Foto: Freepik

Entre los ingredientes más buscados aparecen el ácido hialurónico, la niacinamida, la centella asiática y aceites vegetales como jojoba, argán o romero. Por otro lado, se recomienda acompañar la rutina con una buena alimentación, descanso adecuado y controlar el estrés

Por eso, incorporar una rutina simple basada en limpieza, masajes y nutrición puede marcar una gran diferencia en el crecimiento y la apariencia del pelo a largo plazo, ya que muchas personas cometen el error de cuidar únicamente las puntas o el aspecto superficial del cabello, pero olvidan nutrirlo de raíz.