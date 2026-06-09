Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Rutina de 3 pasos para el cuero cabelludo: la clave para tener el pelo largo y sedoso a cualquier edad

Mantener el cabello siempre cuidado no es una utopía, solo basta con estimular su crecimiento cuidando el cuero cabelludo. ¿La clave? Masajes, exfoliación y serums en una rutina que combina relajación y estrategia.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 22:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cuidado del pelo.
Cuidado del pelo. Foto: Magnific
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Para llegar a tener un pelo brillante y sano es necesario hacer mucho más que simplemente lavarlo con el shampoo adecuado. La clave está en estimular su crecimiento de raíz a través del cuero cabelludo con una rutina completa pero sencilla.

Cada vez más especialistas coinciden en que el verdadero secreto comienza en el cuero cabelludo, una zona que muchas veces se descuida dentro de la rutina de belleza. Y al igual que la piel del rostro, el cuero cabelludo necesita limpieza, hidratación y hasta nutrición. Cuando esa barrera se altera, pueden aparecer problemas como exceso de grasa, sensibilidad, descamación o debilitamiento del cabello.

Además, incorporar pequeños hábitos como masajear el cuero cabelludo, usar sérums para estimular la circulación y favorecer la llegada de oxígeno e incluso cortarse las puntas cada 3 meses puede ser la clave del éxito para tener un cabello saludable y visiblemente lindo a cualquier edad.

Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

Un pelo sano a cualquier edad: los 3 pasos fundamentales para estimular el cuero cabelludo

Paso 1: limpieza profunda y exfoliación suave

El primer paso para mantener un cuero cabelludo sano es eliminar residuos de productos, exceso de grasa y células muertas que pueden obstruir los folículos. Una o dos veces por semana se recomienda utilizar un exfoliante capilar o shampoos de limpieza profunda. Esto ayuda a oxigenar la raíz y mejorar la absorción de tratamientos posteriores.

Contenido Recomendado

Cuidá tu cabello:el producto milagroso que hay que ponerse en el pelo antes de usar la planchita

Cuidá tu cabello: el producto milagroso que hay que ponerse en el pelo antes de usar la planchita

Pelo teñido:los trucos para mantener el color intenso y evitar el quiebre

Pelo teñido: los trucos para mantener el color intenso y evitar el quiebre

Entre las opciones disponibles en el mercado argentino se destacan:

  • Kérastase Symbiose Micro-Peeling Cellulaire
  • Vichy Dercos Micro Peel
  • L’Oréal Paris Elvive Glycolic Gloss Shampoo
Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

También es importante evitar lavar el cabello con agua demasiado caliente, ya que puede irritar y resecar la piel del cuero cabelludo.

Paso 2: masajes capilares para estimular el crecimiento

Los masajes ayudan a activar la circulación sanguínea y favorecen que los nutrientes lleguen mejor al folículo piloso. Este simple hábito puede realizarse todos los días durante apenas cinco minutos. La técnica más recomendada consiste en hacer movimientos circulares suaves con las yemas de los dedos, comenzando desde la nuca hacia la coronilla. No se deben usar las uñas ni ejercer demasiada presión.

Para potenciar el efecto, muchas personas incorporan aceites livianos o sérums estimulantes antes del masaje.

Cuidar el cuero cabelludo es primordial para que el pelo crezca sano Foto: Pinterest

Algunos sérums y tratamientos populares en Argentina son:

  • Kérastase Genesis Serum Anti-Chute Fortifiant
  • The Ordinary Multi-Peptide Serum for Hair Density
  • Vichy Dercos Aminexil Clinical 5
  • Biferdil Loción Capilar Ortiga y Romero

Estos productos suelen incluir ingredientes como cafeína, péptidos, aminexil, romero o niacinamida, asociados al fortalecimiento y densidad del cabello.

Paso 3: hidratación y nutrición del cuero cabelludo

Un cuero cabelludo hidratado mantiene mejor su función protectora y ayuda a prevenir irritación, sensibilidad y quiebre del pelo. Para esto se pueden usar tónicos hidratantes, mascarillas específicas o aceites nutritivos una vez por semana.

Baño y nutrición para el cabello Foto: Freepik

Entre los ingredientes más buscados aparecen el ácido hialurónico, la niacinamida, la centella asiática y aceites vegetales como jojoba, argán o romero. Por otro lado, se recomienda acompañar la rutina con una buena alimentación, descanso adecuado y controlar el estrés

Por eso, incorporar una rutina simple basada en limpieza, masajes y nutrición puede marcar una gran diferencia en el crecimiento y la apariencia del pelo a largo plazo, ya que muchas personas cometen el error de cuidar únicamente las puntas o el aspecto superficial del cabello, pero olvidan nutrirlo de raíz.

PeloCabelloTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

“Daga Atlántica”:Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Policiales

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba:Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Evacuaron el Ministerio de Economía por una amenaza de bomba: Caputo estaba reunido con el expresidente de Colombia

Cuánto dinero necesitó ganar una familia para no ser pobre en la Ciudad de Buenos Aires durante mayo 2026

El sticker que puede abaratar tu factura de luz:cómo leer la etiqueta de eficiencia energética de los electrodomésticos

Todo sobre el aguinaldo 2026:fecha de cobro, cálculo y beneficiarios

Internacionales

El fantasma de la pobreza renace en Alemania:estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

El fantasma de la pobreza renace en Alemania: estancamiento, jubilaciones en riesgo y dudas sobre su modelo económico

Chicago construye una megaciudad junto al United Center:convertirá estacionamientos en viviendas, hoteles y espacios verdes

El megaproyecto que podría cambiar la Patagonia:cómo avanza el túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes

La megaconstrucción de 400 km que unirá España y Francia:qué es el hidroducto submarino que transformará la energía en Europa