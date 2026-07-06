Antonela Roccuzzo recibió un inesperado regalo de la mujer de Cristiano Ronaldo y su reacción se volvió viral

La esposa de Lionel Messi recibió un regalo de Georgina Rodriguez Foto: ig: antonellarocuzzo

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, volvió a captar la atención en redes sociales tras mostrar el regalo que recibió de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección portuguesa, en medio del lanzamiento de su nueva marca de ropa tipo loungewear. El gesto sorprendió a los fanáticos y se volvió viralen pocas horas.

A través de su cuenta de Instagram, la rosarina publicó una imagen de las prendas que le envió la modelo argentina, como parte de la presentación de su nuevo emprendimiento de indumentaria.

Junto a una imagen de las prendas que recibió, Antonela escribió: “Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”.

El agradecimiento por el regalo de la pareja de Cristiano Ronaldo Foto: Antonellarocuzzo

La historia detrás de Mimoa, la marca de Georgina Rodríguez

El regalo forma parte de la promoción de Mimoa, la nueva marca impulsada por Georgina Rodríguez. Según explicó durante su lanzamiento, el proyecto tiene un enfoque claro: diseñar prendas que acompañen a las mujeres sin imponer estándares de belleza.

La empresaria sostiene que la ropa debe adaptarse al cuerpo y no al revés. En esa línea, presentó una colección pensada para el día a día, con piezas cómodas, versátiles y funcionales.

“Creé Mimoa a partir de un sentimiento: que el cuerpo de una mujer no es algo que haya que arreglar. Está vivo, es suficiente, es hermoso”, expresó durante el lanzamiento.

Este enfoque conecta con una tendencia global en la moda, donde la comodidad gana terreno frente a los looks más rígidos o formales.

¿Qué es el loungewear y por qué es tendencia?

El loungewear es un estilo de ropa que prioriza la comodidad sin perder diseño. Incluye conjuntos suaves, pantalones holgados, buzos y tops que pueden usarse tanto en casa como en salidas informales.

Mimoa, la nueva ropa de la pareja de CR7 Foto: mimoa

En los últimos años, esta categoría creció con fuerza impulsada por cambios en la rutina diaria, como el trabajo remoto y la búsqueda de bienestar. Hoy, vestirse cómodo no implica resignar estilo.

Marcas como la de Georgina Rodríguez apuestan a este segmento con propuestas que combinan funcionalidad y estética, adaptándose a diferentes momentos del día.

Los próximos partidos de Argentina y Portugal en el Mundial 2026

Mientras tanto, el plano deportivo suma tensión. La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, en su camino por defender el título.

Por su parte, Portugal tendrá un desafío de alto nivel frente a España, en uno de los cruces más atractivos de la fase eliminatoria.

Ambos equipos llegan con grandes expectativas y con sus principales figuras listas para disputar partidos clave, que podrían marcar el rumbo del torneo.