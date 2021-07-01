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Pronosticaron el colapso total pero...Wall Street tuvo un récord histórico

Esta semana el volumen negociado en Wall Street tocó un nuevo máximo histórico

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Wall Street, economía, Reuters.
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Por @lobodeldolar

Esta semana el volumen negociado en Wall Street tocó un nuevo máximo histórico, el SP500, que bajo ningún concepto lo han dejado sufrir la crisis por la pandemia, volvió a explotar justo unas semanas después que el magnate Warren Buffett anunciara que según sus indicadores, los mercados financieros estaban muy por encima de su valor real y una crisis es inminente.

Por otra parte, Michael Burry, otro magnate quien se hizo billonario con la crisis del 2008 por los créditos sub prime,(pelicula “the big short”); También se lo leía muy desesperanzado respecto al futuro de los mercados, anunciando una crisis histórica.

Entonces, ¿por que motivo los mercados siguen haciendo máximos? Es que Warren y Burry perdieron sus poderes de anticipar movimientos financieros?.

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Existe para ello algo que se denomina FUD, por sus siglas en Inglés (Fear Uncertain Doubt; o Miedo, incertidumbre y dudas).

Para los que conocemos la historia de Burry, explicada en la película del 2008 “The Big Short”, podemos ver como Burry, antes de la histórica caída de los mercados en el 2008 fue el que detectó la burbuja y comenzó a entrevistarse con los bancos más importantes de la época, advirtiendo que iba a operar en corto, causando miedo, dudas e incertidumbre..

Curiosamente, empiezan a declarar ante la prensa, rumores, primeramente para probar como anda el mercado en cuanto a esperanzas ya que seguramente mucha gente vende en pánico o apuesta a la baja en futuros inmediatamente por la alineación cosmológica de dos magnates declarando cosas similares en fechas similares.

Y segundo, para anticipar un gran movimiento que piensan hacer en el futuro de manera sorpresiva y sin anuncios.

Por otra parte, los mercados respondieron haciendo nuevos máximos, es esto ¿una estrategia o una guerra por poder?

De todo este razonamiento se desprenden dos premisas, o bien, Burry y Buffett se están equivocando, hecho que personalmente dudo; Y, el más importante, que debería llamarnos la atención que esté comenzando una maniobra de FUD, y cuando llegue el momento justo y este se encuentre maduro, apostar fuerte a la baja y shortearse la economía de EEUU.

Como siempre, son especulaciones en base a las noticias de las últimas semanas, con una sincronización maravillosa, seguidos por la ola de Youtubers que se hicieron eco de las noticias, todas estas cosas, sin dudas, son el primer sintoma de que algún movimiento grande veremos los próximos meses.

Wall StreetEconomíaBolsa de Nueva YorkLobo del dolar
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