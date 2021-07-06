George Soros entra al mundo de las Criptomonedas: ¿especulación o inversión?

George Soros, magnate hungaro.

Por @lobodeldolar

Medios americanos afirman , que el magnate húngaro George Soros, estaría ya dentro del mundo de las criptomonedas. Es que Dawn Fitzpatrick, CIO de la firma de Soros, afirmó a un portal de finanzas, que tras meses de estudios y análisis han dado luz verde para comenzar a operar Bitcoin en principio, con la idea de sumar otros criptoactivos a futuro.

Luego de la noticia habría que analizar.… ¿Es esto realmente positivo para las Criptomonedas

Recordemos, que en el año 1992, Soros, decidió apostar a la baja en la Libra Esterlina, provocando una enorme devaluación en la misma y daños irreparables a la corona y en especial al Bank of England.

El magnate ese día decidió convertir 10.000 millones de libras esterlinas en Marcos provocando una corrida que le costó al gobierno de Inglaterra una devaluación enorme y un daño económico difícil de reparar.

Entonces, quiere esto decir que ¿la historia se va a repetir en Bitcoin? No, quiere decir que un enorme jugador, que sabe especular y como funcionan los mercados financieros se suma a los que ya estaban dentro.

Bitcoin ha dejado de ser el sueño de Satoshi Nakamoto, acerca de una economía libre por fuera de los gobiernos y los monstruos financieros, se sabe que cada vez, Bitcoin esta mas controlado, prohibido en algunos países y con una carga tributaria importante; Puntos que siempre formaron parte de sus principales fortalezas.

Solo la historia dirá que planes tienen todos los grandes jugadores que en estos meses han confirmado interés por las criptomonedas, seguramente ven el negocio que ofrece este mercado, no solo por la maravillosa tecnología Blockchain, sino por que logró captar la atención de nuevas generaciones de inversores como ningún otro activo especulativo.

Es importante entender que en el mundo de las finanzas, no solo se gana cuando el precio sube, si no por lo contrario, operar en corto puede ser mucho mas ventajoso, sobretodo si el sentimiento del mercado es alcista.

Y nada de lo que haga Soros con las criptomonedas va a ser algo nuevo, en la actualidad las grandes “ballenas” de Bitcoin influyen a diario en su cotización, en un contexto sano, al haber mas peces grandes el monopolio de poder debería comenzar a diluirse; pero, al tratarse de Soros, un ex confeso anti Bitcoin y experto en manipular mercados, el resultado puede ser inesperado.