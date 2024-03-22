Los desafíos globales para el acceso al agua: estrés hídrico, "daños irreparables" y preocupación a nivel mundial

Crisis hídrica en India. Foto: EFE.

Cincuenta años después del histórico Plan de Agua que estableció la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acceso al agua potable continúa siendo un desafío fundamental que afecta a más de 2.200 millones de personas en todo el mundo.

A pesar de los esfuerzos y los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, la crisis del agua persiste y se agrava, representando no solo una amenaza para la salud pública, sino también un potencial detonante de conflictos a nivel global.

Agua potable en Perú. Foto: Unsplash

En el contexto del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo, y bajo el lema “Agua para la paz”, los expertos resaltan la urgencia de abordar esta problemática que afecta a millones de personas en diferentes partes del planeta.

Datos proporcionados por instituciones como el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef revelaron una realidad preocupante: 771 millones de personas carecen de acceso básico a agua potable segura, mientras que aproximadamente 3.500 millones de personas no tienen acceso a servicios de saneamiento adecuados.

El cambio climático, con sus efectos cada vez más evidentes y destructivos para el medio ambiente, está acelerando el estrés hídrico en numerosas regiones, lo que podría desencadenar conflictos tanto dentro de los países como entre naciones.

Cultivos afectados por la sequía. Foto: EFE.

Los “daños irreparables” que produce el cambio climático

El informe European Climate Risk Assessment (EUCRA) de la AEMA advirtió que los impactos del clima amenazan la seguridad energética y alimentaria, la salud de las personas, los ecosistemas, las infraestructuras y la estabilidad financiera y que muchos de estos riesgos ya alcanzaron niveles críticos, como la escasez de agua que puede desatar “conflictos” en territorio de la Unión Europea (UE).

En este sentido, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius, señalaron este jueves que “no puede haber paz sin acceso universal al agua”.

Crisis hídrica en India. Foto: EFE.

Crisis hídrica en India. Foto: EFE.

La gestión transfronteriza del agua también presenta desafíos a tener en cuenta: aunque más de 3.000 millones de personas dependen de recursos hídricos compartidos, solo un número limitado de países estableció acuerdos de cooperación para una gestión sostenible de estos recursos.

Un ejemplo es la situación en la frontera entre España y Portugal, donde la gestión del caudal del río Tajo generó diferencias y preocupación en los residentes. A su vez, la retención del volumen de agua afecta a determinadas actividades, sobre todo turísticas, aguas abajo tras cruzar la frontera común.

El ingeniero agrónomo y técnico de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas, explicó a EFE que el impacto del cambio climático está produciendo “daños irreparables”, cuyas consecuencias ambientales harán que la presencia humana sea cada vez “más difícil en millones de hectáreas en el planeta”.

Crisis hídrica en India. Foto: EFE.

Crisis hídrica en India. Foto: EFE.

La escasez de agua no solo afecta a áreas rurales, sino también a centros urbanos en todo el mundo. Con proyecciones que indican que el 70% de la población mundial vivirá en ciudades para el año 2050, es importante abordar la falta de agua en entornos urbanos, donde ya millones de personas enfrentan cortes y restricciones en el suministro.

La escasez de precipitaciones y la falta de abastecimiento de agua también afecta a zonas de Sudamérica y Centroamérica, África y Asia, con cientos de miles de refugiados climáticos que se están desplazando hacia el norte global, es decir a Europa y Norteamérica, donde está creando un rechazo social y político.

Los expertos enfatizan la importancia de soluciones innovadoras y sostenibles para abordar la crisis del agua, como la reutilización y la desalinización del agua marina. Sin embargo, también subrayan la necesidad de concientizar sobre la limitación de este recurso vital y la importancia de una gestión responsable y colaborativa a nivel global.

En última instancia, el acceso universal al agua potable no solo es una cuestión de desarrollo humano básico, sino también un factor determinante para mantener la paz y la estabilidad en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a los impactos del cambio climático.