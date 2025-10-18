Le dicen el árbol de paraíso, pero su fruto puede causar convulsiones y matar a tu animal: cómo detectarlo

Detrás de lo impactante que pueda parecer a la vista, sus frutos son tóxicos.

El árbol del paraíso Foto: Wikipedia

Dentro la inagotable variedad de árboles que vemos en Argentina, hay uno que embellece, pero que se le debe tener mucho cuidado. Llamado el árbol del paraíso (Melia azedarach), está en plazas, veredas y patios vistiendo con una frondosa copa y dando una sombra envidiable.

Cómo son sus frutos y por qué resultan peligrosos

Los frutos se llaman drupas, son esas pequeñas bolitas amarillas o marrones que aparecen en las ramas hacia el final del invierno y caen al suelo.

Contienen neurotoxinas, conocidas como meliatoxinas, sustancias que pueden afectar tanto a personas como a animales. El problema es que pueden provocar problemas gastrointestinales (como vómitos, diarrea y dolor abdominal) e incluso síntomas neurológicos, como temblores o convulsiones.

En casos severos —si se ingieren en grandes cantidades— el consumo puede llegar a ser potencialmente mortal.

Los cuidados a tener en cuenta para evitar intoxicación Foto: Wikipedia

Qué hacer si alguien las consume

Como primero es acudir de inmediato a un centro médico. En el caso de las mascotas, se debe llevarlas urgente al veterinario. Una atención rápida puede marcar la diferencia y evitar complicaciones graves.

Los especialistas también advierten no provocar el vómito sin la indicación de un profesional, ya que esto podría agravar la situación dependiendo de la cantidad ingerida o del estado del paciente.

Los peligros de la naturaleza Foto: Wikipedia

Cómo reconocer al árbol del paraíso

Tiene un tronco recto y robusto, una copa amplia y redondeada y hojas compuestas de un verde intenso.

Durante el frío, conserva sus racimos de frutos amarillos, que suelen permanecer colgando del árbol o caer al suelo.

