Cómo lograr que los gorriones visiten tu patio todos los días: el método natural para atraerlos durante noviembre

Durante noviembre, los gorriones incrementan su actividad en patios y balcones en busca de alimento y agua. Con un producto natural y sencillo de conseguir, es posible atraerlos de forma segura, promover su bienestar y convertir los espacios verdes en refugios esenciales para estas aves urbanas.

Culturalmente, se los asocia con la prosperidad y la lealtad, pero su población está disminuyendo debido a la degradación de su hábitat. Foto: Unsplash.

Con la llegada del mes de noviembre, los gorriones, una de las aves urbanas más comunes en Argentina, intensifican su búsqueda de alimento y agua para afrontar la etapa más templada de la primavera. Su presencia en balcones, patios y jardines se vuelve más frecuente, y muchos vecinos buscan maneras de atraerlos sin poner en riesgo su salud.

Especialistas en fauna urbana señalan que existe un método sencillo, natural y económico para que estas aves regresen cada día: una bandeja con semillas adecuadas y un punto de agua limpia.

Los gorriones son aves adaptables que pueden reconocer rostros humanos, son monógamos de por vida, y usan baños de polvo para limpiarse. Foto: Unsplash.

Los gorriones (Passer domesticus), especie introducida en el país a fines del siglo XIX, se adaptaron con facilidad a los entornos urbanos y hoy forman parte del paisaje cotidiano. Son aves sociables, que se mueven en pequeños grupos y vuelven de manera reiterada a los lugares donde encuentran alimento confiable y un entorno seguro.

Sin embargo, su dieta suele ser malinterpretada: el pan y las migas que muchas personas dejan en el suelo no son apropiados, ya que carecen del valor nutricional necesario y pueden provocar trastornos digestivos.

El método natural que recomiendan los especialistas para atraer gorriones

Los especialistas en observación de aves recomiendan una alternativa saludable: colocar una bandeja baja con semillas naturales como mijo, avena, lino, sorgo o girasol pelado, opciones fáciles de conseguir en dietéticas y tiendas de mascotas. Estas semillas se ajustan a la dieta granívora del gorrión y permiten que se alimenten de manera segura. Sumar un recipiente con agua fresca y poco profunda es clave, ya que estas aves beben y se refrescan con frecuencia durante los días cálidos.

Aunque se les considera omnívoros, su dieta principal son las semillas e insectos. Foto: Unsplash.

La ubicación del alimento también influye en su llegada. Los expertos aconsejan colocar la bandeja en un sector tranquilo del patio, con sombra parcial y cerca de arbustos o plantas que puedan servir como refugio frente a depredadores naturales o estímulos ruidosos.

Mantener vegetación nativa o flores que atraigan insectos contribuye además a ofrecerles un entorno completo: los gorriones, aunque son principalmente granívoros, también consumen insectos, especialmente en época de cría.

Para garantizar su bienestar, se sugiere evitar semillas saladas o tostadas, restos de comida humana, galletitas o panificados procesados. También es importante mantener el agua limpia y lavar la bandeja de manera frecuente para prevenir la aparición de hongos o bacterias. El uso de insecticidas debe descartarse por completo en la zona de alimentación.

Los gorriones pueden volar hasta 45 km/h. Foto: Grok.

Además de embellecer el ambiente con su canto y movimiento constante, los gorriones cumplen un rol ecológico significativo: ayudan a controlar poblaciones de insectos y participan del equilibrio natural de los ecosistemas urbanos. A través de pequeños gestos, como ofrecer alimento adecuado y un espacio protegido, es posible disfrutar de su presencia diaria durante noviembre y durante toda la temporada cálida.