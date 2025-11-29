El pino y sus secretos: por qué es el árbol ideal para un patio soñado y su vínculo inesperado con el histórico del folklore José Larralde

Una especie que no solo aporta sombra, perfume y un verde único, sino que también transforma cualquier patio en un espacio más fresco y acogedor. A eso se suma una historia poco conocida que conecta a este árbol noble con José Larralde, una de las voces más emblemáticas del folklore argentino.

Por qué el pino es el árbol ideal para un patio soñado. Foto: Freepik.

Más que un árbol clásico, el pino puede transformar cualquier patio: aporta sombra, perfume, resistencia y un toque natural que dura todo el año. Pero además guarda una historia curiosa que lo conecta con José Larralde, uno de los grandes nombres del folklore argentino.

Por qué el pino es un árbol ideal para cualquier patio

El pino es uno de esos árboles que transforman cualquier patio gracias a su sombra generosa. Su copa alta y frondosa ayuda a refrescar el ambiente durante el verano y crea un rincón naturalmente más agradable para descansar o pasar tiempo al aire libre.

Por qué el pino es el árbol ideal para un patio soñado. Foto: Unsplash.

Además, es una especie muy resistente. Tolera bien el frío, el calor intenso, el viento y hasta ciertos períodos de sequía, por lo que suele adaptarse sin problemas a distintos tipos de suelos y climas. A esto se suma que crece rápido: en pocos años ya se nota cómo cambia por completo el aspecto del espacio.

Otro de sus encantos es el perfume. El aroma del pino es fresco y característico, y aporta una sensación de naturaleza constante. Como es un árbol perenne, mantiene su color verde todo el año, lo que hace que el patio se vea siempre vivo, incluso en invierno.

Por qué el pino es el árbol ideal para un patio soñado. Foto: Freepik.

El pino y su vínculo con José Larralde, ícono del folklore argentino

José Larralde es uno de los símbolos del folklore en Argentina por su aporte a la música durante más de 50 años. El cantante nació en un tranquilo y lejano rincón rural bonaerense. Días atrás, se filtraron imágenes sobre la chacra en la que creció con un dato que conmovió a la cultura popular: plantaron un árbol de pino el mismo día que vino a este mundo y todavía sigue intacto.

El reconocido artista de folklore Adrián Maggi publicó un video en sus redes sociales en su visita a la localidad bonaerense de Huanguelén, ubicada en los partidos de Coronel Suárez y Guaminí, donde nació José Larralde. En el mismo, mostró el camino de tierra hasta llegar a la chacra en cuestión mientras manejaba su camioneta y otra persona lo filmaba.

José Larralde. Foto: NA.

El árbol de pino que se encuentra en el medio del patio se plantó el mismo día que nació Larralde: un 22 de octubre de 1937, quien además de su carrera como compositor e intérprete, trabajó como albañil, mecánico, peón rural, tractorista y soldador, oficios que continuó ejerciendo incluso mientras realizaba sus primeras grabaciones.

“Quinta de la Familia Saad. Lugar de encuentros familiares, de verdulera y guitarra. Cuando el canto me llega suelo decir lo que siente el que siente y quiere sentir”, subraya el cartel que se encuentra en la entrada de la casa e incluye una frase de la canción Herencia pa’ un hijo gaucho del artista de folklore.

Por lo que se pudo observar en el posteo de Adrián Maggi, nacido en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles, la casa-quinta es muy amplia, está alejada del casco urbano y ubicada sobre una calle de tierra. Actualmente, vive una familia que tiene perros y hasta ovejas. “Acá seguramente se bañaría José, como yo lo hacía en la pileta del molino. Que lindo poder llevarles a ustedes las imágenes donde nació el gran José Larralde”, celebró al final del video.