El árbol navideño más icónico de Buenos Aires: un imperdible para sacarse fotos y vivir las Fiestas a pleno

La Ciudad se llena de espíritu festivo con el regreso del árbol gigante de una reconocida marca de lujo, un espacio ideal para sacarse fotos, disfrutar de actividades navideñas y recorrer propuestas gastronómicas, con entrada libre y gratuita.

Árbol de Navidad de Swarovski en Galerías Pacífico. Foto: Instagram @galeriaspacificoshopping

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir a pleno la Navidad 2025 y, como cada año, Swarovski, la icónica marca de lujo, volvió a desplegar su imponente árbol navideño para sacarse fotos y sumergirse en la magia de las fiestas. ¿Cuándo abre y dónde está ubicado?

El árbol de Navidad de Swarovski, un ícono de Navidad

La magia navideña vuelve a Buenos Aires con una propuesta especial: el árbol de Navidad de Swarovski, una atracción con entrada libre y gratuita, ideal para sacarse fotos y disfrutar del espíritu festivo.

La icónica marca volvió a decir presente en Galerías Pacífico, donde instaló un imponente árbol navideño en el interior del shopping. La iniciativa invita a los visitantes a sumergirse en la atmósfera de las Fiestas mientras recorren el centro comercial, se sacan fotos y viven una experiencia navideña única en pleno microcentro.

Árbol de Navidad de Swarovski en Galerías Pacífico. Foto: Instagram @recorre.ba

En esta ocasión, el famoso árbol luce una decoración renovada: adornos en tonos blanco y amarillo que le aportan un brillo cálido y elegante, haciendo que destaque aún más en medio del icónico shopping. Cada detalle está pensado para crear una atmósfera festiva que invita a frenar un momento, mirar hacia arriba y, por supuesto, sacarse una buena foto.

Árbol de Navidad de Swarovski en Galerías Pacífico. Video Instagram @buenosaires.ar

El escenario se vuelve aún más imponente gracias al contraste con la histórica cúpula de Galerías Pacífico. Con sus 450 m², fue intervenida por grandes maestros como Berni, Castagnino, Colmeiro, Spilimbergo y Urruchúa, quienes plasmaron una obra que buscó representar valores universales y escenas vinculadas a la vida cotidiana y la naturaleza. El resultado es un marco artístico único que realza todavía más la experiencia navideña.

Árbol de Navidad de Swarovski en Galerías Pacífico. Video Galerías Pacífico.

Cómo llegar a Galerías Pacífico

Llegar a Galerías Pacífico es muy fácil gracias a su ubicación estratégica en pleno microcentro porteño (Av. Córdoba y Florida). Varias líneas de colectivo paran a pocos metros del shopping, entre ellas: 5, 6, 9, 10, 17, 45, 59, 67, 70, 91, 100 y 129, entre otras.

También se puede acceder en subte:

Línea B: estación Florida

Línea C: estación San Martín

Línea D: estación Catedral, a pocas cuadras

Con cualquiera de estas opciones, se llega caminando en apenas unos minutos. Es una zona muy transitada y con buena conectividad, ideal para quienes se mueven en transporte público.

Carolina Herrera también instaló un árbol de Navidad enorme: días, ubicación y todos los detalles

Por su parte, la marca Carolina Herrera tampoco se queda atrás y ya desplegó su enorme árbol navideño en el Campo Argentino de Polo, también con entrada libre y gratuita. Es una propuesta ideal para sacarse fotos, vivir el espíritu festivo y disfrutar de las distintas muestras que la icónica firma de lujo preparó para esta temporada.

Árbol de Navidad de Carolina Herrera Foto: Carolina Herrera.

El árbol está ubicado en Bocha Polo, dentro del Campo Argentino de Polo (Av. del Libertador 4096, Palermo), en un espacio al aire libre rodeado de opciones gastronómicas que completan la experiencia. Se puede visitar de viernes a domingo, de 12 a 21 horas, y cuenta con rincones temáticos y exhibiciones especialmente diseñadas para disfrutar de la Navidad.

Por la noche, el imponente árbol se ilumina con un show de luces que transforma el lugar en un escenario perfecto para fotos. Además, los visitantes pueden ingresar a su interior, sumando una experiencia más inmersiva y sorprendente que lo convierte en uno de los paseos navideños más lindos de la ciudad.