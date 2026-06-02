Hito energético en Argentina: ya funciona el parque eólico más austral del mundo y reducirá emisiones en más de un 55%

La compañía estima que el nuevo sistema permitirá reducir en más de un 55% las emisiones asociadas a la generación eléctrica de sus plantas en la Cuenca Austral. Foto: Total Energies.

La transición energética dio un nuevo paso en Argentina con la puesta en marcha del parque eólico más austral del mundo. El proyecto, ubicado en la provincia de Tierra del Fuego, fue inaugurado por TotalEnergies y permitirá suministrar energía renovable a sus instalaciones de tratamiento de gas natural en Río Cullen y Cañadón Alfa, dos complejos estratégicos para la producción energética del país.

La iniciativa demandó una inversión de 60 millones de dólares y fue desarrollada en conjunto con Harbour Energy y Pan American Energy. Se trata de una obra pionera que combina generación eólica con almacenamiento de energía mediante baterías, una tecnología que la compañía implementa por primera vez en una de sus operaciones a nivel global.

Ubicado en una zona de vientos constantes y de gran intensidad, el complejo cuenta con dos aerogeneradores capaces de generar hasta 9 MW de energía renovable. Foto: Total Energies.

Cómo es el parque eólico más austral del mundo inaugurado en Tierra del Fuego

El nuevo parque se encuentra a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Río Grande, en una región reconocida por sus intensos y constantes vientos, condiciones ideales para la producción de energía eólica.

La instalación está compuesta por dos aerogeneradores de última generación fabricados por la empresa Goldwind. Cada estructura cuenta con una altura de buje de 86 metros y palas de 136 metros de diámetro, lo que permite alcanzar una capacidad total de generación renovable de 9 megavatios (MW).

A ello se suman cuatro módulos de almacenamiento energético desarrollados por Saft, firma especializada en baterías y subsidiaria de TotalEnergies. Gracias a este sistema híbrido, la energía generada por el viento puede almacenarse y utilizarse cuando las condiciones climáticas no permiten una producción constante.

El proyecto combina generación eólica y almacenamiento en baterías, una tecnología que TotalEnergies implementa por primera vez en una de sus operaciones a nivel mundial. Foto: Reuters.

Según la compañía, este modelo permitirá optimizar la operación de las plantas de gas y reducir significativamente el consumo de combustibles destinados a la generación eléctrica.

Qué beneficios tendrá para la producción de gas y la reducción de emisiones

Las plantas de Río Cullen y Cañadón Alfa operan fuera del sistema eléctrico interconectado nacional, por lo que históricamente dependieron de sistemas propios de generación energética.

Con la incorporación de este parque eólico, TotalEnergies estima que podrá disminuir en más de un 55% las emisiones asociadas a la producción de electricidad necesaria para el funcionamiento de sus instalaciones en la Cuenca Austral.

La empresa señaló que esta reducción se mantendrá durante toda la vigencia de la concesión de los yacimientos, contribuyendo al cumplimiento de objetivos ambientales y a una operación más eficiente desde el punto de vista energético.

El country chair de TotalEnergies en Argentina, Sergio Mengoni, junto al gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en la inauguración del parque eólico. Foto: Total Energies.

La apuesta de TotalEnergies por las energías renovables en Argentina

Durante la inauguración, el director general de TotalEnergies Argentina, Sergio Mengoni, destacó la importancia estratégica del proyecto y aseguró que representa un nuevo paso en el compromiso de la compañía con el desarrollo energético sostenible.

El ejecutivo expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento del parque y remarcó que permitirá producir energía con una menor huella ambiental, al tiempo que fortalece la presencia de la empresa en Tierra del Fuego.

TotalEnergies desarrolla actividades en Argentina desde 1978 y concentra gran parte de sus operaciones en las provincias de Neuquén y Tierra del Fuego. A través de su filial Total Austral, participa en aproximadamente el 25% de la producción nacional de gas natural, lo que la convierte en una de las principales operadoras privadas del sector.

El nuevo parque eólico fue inaugurado en el norte de Tierra del Fuego y abastecerá con energía renovable a instalaciones clave para la producción de gas natural. Foto: NA.

Cuántos empleos generó la construcción del parque eólico en Tierra del Fuego

Además de su aporte energético y ambiental, la construcción del parque tuvo un impacto positivo en la economía regional. El proyecto demandó la contratación de 156 trabajadores durante las distintas etapas de ejecución, generando empleo local y movimiento económico en la provincia.

Por su parte, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, valoró la incorporación de nuevas tecnologías en la industria hidrocarburífera y sostuvo que el desafío de la provincia consiste en mantener al gas como uno de sus principales motores productivos, pero avanzando hacia esquemas más eficientes y sustentables.

La iniciativa demandó una inversión de US$ 60 millones y fue desarrollada en conjunto por TotalEnergies, Harbour Energy y Pan American Energy. Foto: Total Energies.

La inauguración del parque eólico más austral del planeta marca así un nuevo hito para la industria energética argentina y refuerza el papel de Tierra del Fuego como un territorio clave para el desarrollo de proyectos vinculados a la transición energética y las energías renovables.