Desde García Lorca hasta Fernando Noy: las propuestas culturales LGBTIQ+ que llegan a Buenos Aires este fin de semana

La agenda cultural LGBTIQ+ del fin de semana incluye propuestas de teatro, música, cine y arte experimental en distintos espacios de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores vuelven a convertirse en escenario de una amplia variedad de propuestas culturales, esta vez vinculadas a la diversidad sexual y de género.

Durante este fin de semana, espacios independientes, centros culturales, teatros y salas de cine albergarán eventos que combinan arte, memoria, música y reflexión, con una fuerte presencia de artistas y producciones de la comunidad LGBTIQ+.

La agenda cultural LGBTIQ+ del fin de semana incluye propuestas de teatro, música, cine y arte experimental en distintos espacios de Buenos Aires.

Agenda LGBTIQ+ en Buenos Aires: los eventos imperdibles para disfrutar este fin de semana

Desde los homenajes a Federico García Lorca hasta las nuevas voces de la música independiente, Buenos Aires reafirma su lugar como uno de los principales polos culturales de América Latina, con una programación que invita a reflexionar, disfrutar y celebrar la pluralidad de identidades y miradas que enriquecen la escena artística contemporánea.

1. Federico García Lorca vuelve a escena en el Ciclo Lorquiano de Tole Tole

Uno de los eventos más destacados del fin de semana será la décima edición del Ciclo Lorquiano organizado por el Espacio Tole Tole Teatro. Bajo el lema “Lorca vive”, la propuesta busca rendir homenaje al poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, cuya influencia artística y política continúa vigente.

La programación adquiere un significado especial este año, cuando se cumplen 90 años del asesinato del escritor a manos del franquismo. El ciclo propone revisar su legado desde una perspectiva contemporánea, poniendo el foco en la memoria, la diversidad y las múltiples lecturas de su obra.

El Ciclo Lorquiano celebra su décima edición con espectáculos, charlas y homenajes que reivindican la obra y el legado de Federico García Lorca.

Las actividades comenzarán el viernes 5 en Pasteur 683 con una performance musical denominada “Lorca Canta” y continuarán con lecturas, charlas ilustradas, conciertos y propuestas escénicas durante todo el fin de semana. El cierre estará a cargo de una versión queer de La casa de Bernarda Alba, adaptada y dirigida por Charlee Espinosa.

Además, quienes asistan podrán participar de un collage colectivo que permanecerá disponible durante los tres días del encuentro, convirtiéndose en una intervención artística abierta al público.

2. Mocchi despide su ciclo de conciertos en Buenos Aires

La música también tendrá un lugar destacado con la presentación del cantautor uruguayo Mocchi, quien realizará la última fecha de “Hacernos casa”, una serie de conciertos que desarrolló en la capital argentina.

El espectáculo promete recorrer canciones de toda su discografía en una propuesta centrada en la cercanía con el público y la construcción colectiva de un espacio de encuentro. La cita será el viernes 7 por la noche en Quetren Club Cultural, ubicado en Av. Olazábal 1784.

3. Artlab suma arte digital, electrónica y experimentación sonora

Otra de las opciones para quienes buscan experiencias innovadoras es la programación de Artlab, el primer centro cultural Hi Fi de Buenos Aires, ubicado en la calle Roseti 93.

La agenda incluye la inauguración de la muestra “CMD SHIFT 4”, que se realizará este jueves 4 a las 19 horas, presentaciones en vivo y nuevas ediciones del ya tradicional Círculo de Sonido, un formato que reúne artistas de la escena experimental y electrónica local. La propuesta se consolida como uno de los espacios de referencia para la creación contemporánea y las nuevas tecnologías aplicadas al arte.

Espacio Artlab en CABA. Foto: Artlab.

4. Fernando Noy protagoniza un documental imperdible en La Plata

En el marco del festival Espacio Queer, que se desarrolla en La Plata, se proyectará el documental Lo Noy, dirigido por Mario Varela.

La película reconstruye la vida y trayectoria de Fernando Noy, figura emblemática de la contracultura argentina. A través de relatos en primera persona, el documental atraviesa distintas épocas de la historia cultural del país, desde el movimiento hippie y la última dictadura militar hasta nombres fundamentales como Alejandra Pizarnik y Batato Barea. Será este viernes 5 a las 18:30 horas en el Cine Select, C.C. Pasaje Dardo Rocha, Calle 50 entre 6 y 7, La Plata.

El documental “Lo Noy” propone un recorrido por la vida del artista y poeta Fernando Noy, una figura clave de la contracultura argentina. Foto: Redes sociales.

5. Teatro y música para completar la agenda

Entre las propuestas teatrales sobresale Fembot (El sueño argentino), una obra escrita por Martín Henderson, Esteban Meloni y Fabiana Rey. La historia imagina un futuro en el que una robot artista creada mediante inteligencia artificial desafía las expectativas de su creador. Las funciones son los días lunes a las 20 horas en el Centro Cultural Ricardo Rojas, con dirección en Av. Corrientes 2038.

Por su parte, la música independiente tendrá una cita especial con la primera presentación conjunta de Barbi Recanati y Lucy Patané. Las artistas compartirán escenario en una noche atravesada por el punk, la amistad y la escena alternativa nacional. La cita es el viernes 5 de junio a las 19 horas en el Teatro de Flores, ubicado en Av. Rivadavia 7806.

Con propuestas que abarcan teatro, literatura, cine, música y arte experimental, el fin de semana ofrece múltiples oportunidades para acercarse a la producción cultural LGBTIQ+ y a expresiones artísticas que promueven la diversidad, la memoria y la inclusión.