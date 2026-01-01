Plantar jazmines en casa: una guía completa con las especies más aromáticas, duraderas y fáciles de cuidar

Desde el jazmín de leche hasta el jazmín chino, estas especies combinan resistencia, fragancia y floraciones prolongadas. Aprendé a cuidar y combinar distintas variedades para disfrutar de flores y aromas durante todo el año.

Mujer regando una planta de jazmines. Foto: Grok AI.

El aroma de los jazmines es capaz de transformar cualquier espacio, evocando recuerdos y emociones positivas que van desde la calma hasta la ternura. Sin embargo, más allá de su fragancia, estas plantas destacan por su facilidad de cultivo y adaptabilidad, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan jardines duraderos y de bajo mantenimiento.

Aunque existen alrededor de 200 especies de jazmines en el mundo, muchas de las plantas llamadas comúnmente “jazmín” no pertenecen al género Jasminum. Ejemplos de ello son el jazmín de leche (Trachelospermum) y el jazmín del cabo (Gardenia jasminoides), que si bien no son auténticos jazmines, comparten el aroma característico que los hace tan populares en jardines y hogares.

Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

Ideal para el jardín: los tipos de jazmín más aromáticos y fáciles de cuidar

Entre las especies más resistentes y fáciles de cuidar, el jazmín de leche se distingue por su capacidad para soportar tanto heladas como altas temperaturas, manteniendo su forma prolija sin necesidad de podas frecuentes.

Florece desde la primavera hasta el verano, llenando de aroma cualquier espacio en el que se encuentre. El jazmín chino, con flores blancas y tonos rosados en pimpollo, crece rápido, se adapta a diferentes niveles de luz y es ideal para cubrir muros o espacios amplios. Por su parte, el jazmín celeste (Plumbago), aunque no tolera heladas intensas, soporta viento y diferentes condiciones lumínicas.

Jazmín de leche Foto: unsplash

Para quienes prefieren cultivar jazmines en macetas, el jazmín azórico es una opción recomendable. Aunque su fragancia es más suave, florece de manera prolongada, desde la primavera hasta el otoño.

Combinando distintas especies se puede crear una sucesión de floraciones y aromas durante todo el año: el jazmín chino florece a fines de agosto, el jazmín de leche en octubre y noviembre, el azórico de noviembre a abril y el jazmín del cabo en diciembre.

Además de su belleza, los jazmines aportan bienestar. Su aroma está científicamente comprobado como relajante, ayudando a reducir estrés y ansiedad. Por este motivo, se recomienda ubicarlos cerca de ventanas o en dormitorios.

Algunas especies, como el jazmín oficinalis o jazmín del país, poseen propiedades medicinales, incluyendo efectos antiinflamatorios, antiespasmódicos y afrodisíacos, aprovechables mediante infusiones.

Finalmente, el jazmín del cabo, aunque requiere cuidados específicos como sustrato ácido, sombra parcial y fertilización periódica, sigue siendo la especie favorita por su aroma y elegancia, aportando un toque distintivo a jardines y balcones.

Con su fragancia intensa, sus flores delicadas y su fácil adaptación, los jazmines no solo decoran, sino que también se consolidan como un elemento esencial para cualquier espacio verde o interior.