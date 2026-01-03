Árbol de jade: cuánto tiempo puede exponerse al sol durante el verano sin dañarse

Aunque necesita luz para crecer, el exceso de sol puede quemar sus hojas. Cuántas horas de exposición directa tolera el árbol de jade en verano y cuál es el mejor horario para cuidarlo.

El árbol de jade se consolidó como una de las plantas de interior más elegidas a lo largo de 2025 y todo indica que seguirá siendo protagonista también en 2026. Su estética, sumada a que requiere pocos cuidados, lo convierte en una opción ideal para sumar verde a los espacios sin demasiadas complicaciones.

Con la llegada de la primavera y el verano, esta suculenta atraviesa un período clave: no solo crece con mayor rapidez, sino que también cambia la forma en la que debe cuidarse. En estas estaciones, el sol es más intenso y la temperatura sube, por lo que es fundamental prestar atención a la exposición lumínica y ajustar algunas rutinas habituales.

Por qué la primavera y el verano favorecen al árbol de jade

El auge del árbol de jade no es casual. Además de su resistencia y su aspecto ornamental, esta planta está asociada a creencias energéticas muy populares, como el Feng Shui, donde se la vincula con la prosperidad y la buena energía.

Durante los meses más cálidos, el entorno natural favorece su desarrollo: hay más horas de luz y temperaturas más altas, lo que estimula su crecimiento. Esta diferencia se nota claramente si se compara con el otoño y el invierno, etapas en las que la planta entra en un período más lento y requiere menos intervención.

Los cuidados básicos que no pueden faltar

Especialistas en jardinería coinciden en que hay tres factores clave que determinan la salud del árbol de jade, sin importar la época del año:

Riego , siempre moderado

Exposición a la luz , controlada y progresiva

Ventilación, evitando corrientes de aire fuertes

En primavera y verano, estos cuidados deben ajustarse, ya que la planta se encuentra en pleno crecimiento y responde con mayor sensibilidad a los cambios del ambiente.

Qué tareas conviene hacer en los meses de calor

Los meses más cálidos son ideales para realizar algunas intervenciones que ayudan a fortalecer el árbol de jade y estimular su desarrollo. Entre las más recomendadas se encuentran:

Trasplantar , si la maceta quedó chica

Cambiar el sustrato , para mejorar el drenaje

Reproducir la planta , a partir de hojas o esquejes

Poda ligera, para darle forma y estimular nuevos brotes

Árbol de jade y sol directo: cuánto es recomendable en verano

Una de las dudas más frecuentes tiene que ver con la exposición al sol durante el verano. Si bien el árbol de jade necesita luz para crecer, el exceso puede jugar en contra.

Lo ideal es que reciba sol directo solo por la mañana, cuando la radiación es más suave. El tiempo recomendado bajo la luz solar puede ir de 4 a 6 horas, con un límite cercano a las 11 de la mañana.

Si la planta queda expuesta durante muchas horas al sol intenso del mediodía o la tarde, las hojas pueden quemarse, presentar manchas o perder su color característico.

Con estos cuidados simples, el árbol de jade puede atravesar el verano fuerte, sano y con un crecimiento óptimo.