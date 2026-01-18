Oso panda en el Zoológico de San Diego. Foto: EFE.

Durante décadas, la comunidad científica y las ONG llevaron a cabo un extenso trabajo para la conservación del panda gigante. Gracias a esto, por fin se alcanzó la noticia más esperada para la especie.

Recientemente, estos mamíferos dejaron de estar “en peligro de extinción” y se los reclasificó como una especie “vulnerable” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El anuncio lo celebró el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), principal entidad de conservación del panda gigante. Sin embargo, advirtió que la especie todavía enfrenta amenazas importantes. Este cambio de estatus es resultado de décadas de esfuerzos coordinados que permitieron que la población silvestre creciera de manera sostenida.

El último censo nacional contabilizó 1864 pandas gigantes silvestres en China en 2014. Esto representó un incremento del 17% en la población durante la década previa.

Cómo funciona la red de conservación del panda

La red de conservación del panda, que trabaja especialmente en China, se basa en una estrategia integral que combina ciencia, voluntad política y compromiso comunitario.

Para ello, el gobierno chino estableció 67 reservas que protegen a casi dos tercios de todos los pandas silvestres del mundo. Además, en el esfuerzo para su conservación, se crearon corredores ecológicos para conectar poblaciones aisladas de pandas.

Oso Panda

También se protegieron grandes extensiones de bosques de bambú en las montañas del suroeste de China, el hábitat natural de la especie. “La conservación y recuperación del panda demuestra que cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso de las comunidades locales se unen, podemos salvar y hasta mejorar la biodiversidad”, afirmó Marco Lambertini, Director General de WWF.

Para alcanzar este hito, WWF trabaja con el gobierno chino desde hace más de 40 años. Colaboran juntos en iniciativas para salvar a los pandas y su hábitat. La entidad también colabora con comunidades locales en el desarrollo de estilos de vida sostenibles para minimizar su impacto en los bosques.

Las amenazas que todavía enfrenta el panda

A pesar del avance logrado en la conservación del panda, los especialistas advirtieron que la especie todavía enfrenta riesgos significativos.

Las principales amenazas incluyen:

Fragmentación del hábitat por proyectos de infraestructura mal planificados

por proyectos de infraestructura mal planificados Deforestación de los bosques de bambú

de los bosques de bambú Efectos del cambio climático sobre su ecosistema

sobre su ecosistema Dispersión de la población, que dificulta la reproducción

Oso panda. Foto Unsplash.

“Todos deberíamos celebrar este logro, pero los pandas todavía están dispersos y son vulnerables. Además, una gran parte de su hábitat es amenazado por proyectos de infraestructura mal planificados", señaló Lo Sze Ping, director General de WWF China.

Es que, tal como recordó el especialista, solo existen 1864 pandas silvestres, una cifra que, aunque alentadora, sigue siendo frágil.

Un modelo para salvar otras especies

El caso del panda gigante demostró que la conservación coordinada entre organizaciones, comunidades y gobiernos puede revertir el destino de especies amenazadas.

“Por más de cincuenta años, el panda gigante ha sido el ícono más querido de la conservación a nivel global, además del símbolo de WWF", destacó Lambertini. Sin embargo, la reclasificación también es una advertencia: relajar los esfuerzos podría poner en peligro todo lo conseguido.

Osos pandas con IA. Fuente: EFE

Para reforzar la conservación del panda, esta requiere mayor inversión gubernamental. Además, necesita alianzas más fuertes con comunidades locales y comprender la importancia de proteger la vida silvestre y sus paisajes.

Por su parte, cabe señalar la importancia de los bosques de bambú protegidos. Estos no solo benefician a los pandas, sino que albergan incontables especies y proveen servicios ecológicos a millones de personas que viven río abajo del hábitat del panda.

“Esta reclasificación reconoce décadas de esfuerzos exitosos de conservación dirigidos por el Gobierno de China y demuestra que la inversión en la conservación de especies icónicas como los pandas gigantes da resultado", concluyó Lo Sze Ping.