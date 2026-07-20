Las 3 plantas que podés poner en un vaso de agua y crecen en invierno

Estas plantas pueden crecer en agua (Foto Gemini) Foto: Gemini

En los meses de invierno, muchas plantas suelen frenar su crecimiento por el frío y la falta de luz. Cada vez más personas eligen cultivar plantas en recipientes con agua: es una opción simple, decorativa y perfecta para departamentos o espacios reducidos.

El método permite ver cómo crecen las raíces y suma un toque verde sin ocupar demasiado lugar. Para que prosperen, es clave ubicar los vasos en zonas luminosas, cambiar el agua seguido y evitar las corrientes de aire frío.

Potus: la favorita para crecer en agua

El potus es una de las plantas más populares para este tipo de cultivo. Solo hace falta cortar un tallo con uno o dos nudos y colocarlo en un vaso con agua limpia. En pocas semanas, empiezan a aparecer nuevas raíces.

El potus puede crecer en agua (Foto Gemini) Foto: Gemini

Bambú de la suerte: resistente y decorativo

Aunque no es un bambú verdadero, el bambú de la suerte es muy elegido para la decoración de interiores. Puede vivir durante años en agua, siempre que las raíces estén cubiertas y reciba buena luz indirecta.

Filodendro: hojas verdes todo el año

El filodendro también desarrolla raíces fácilmente en agua. Sus hojas verdes y brillantes aportan color a cualquier ambiente y suelen mantenerse sanas durante el invierno.