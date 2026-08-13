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Guía rápida: cómo hacer que los geranios tengan más flores durante toda la temporada

No basta con solo regarla, sino que requiere de ciertos cuidados para florecer sin parar.

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Guía rápida: cómo hacer que los geranios tengan más flores durante toda la temporada.
Guía rápida: cómo hacer que los geranios tengan más flores durante toda la temporada. Foto: Foto: Gemini
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Los geranios son una de las plantas más populares para decorar balcones, terrazas y jardines, gracias a sus intensos colores y su prolongada floración. Sin embargo, para conseguir que mantengan un aspecto saludable y repleto de flores durante toda la primavera y el verano, no basta solo con regarlos de vez en cuando.

Esta especie requiere de una serie de cuidados específicos que estimulen constantemente la producción de nuevos brotes florales.

Geranio rojo. Foto: Unsplash.
Con ciertos cuidados se puede estimular la floración de los geranios.

Con pequeños ajustes en la iluminación, el riego, la nutrición y la poda habitual, es posible transformar geranios débiles o con pocos capullos en verdaderos espectáculos de color que durarán meses. A continuación, se detallan los pilares fundamentales para sacar el máximo provecho a tus plantas esta temporada.

Cómo lograr que los geranios den más flores

1. Ubicación y luz solar abundante

Para florecer con fuerza, los geranios necesitan recibir al menos 6 horas de luz solar directa al día. Colocarlos en zonas de sombra o con luz insuficiente provocará que la planta desarrolle tallos largos y hojas grandes, pero muy pocas flores.

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2. Riego moderado y sin encharcamientos

El exceso de agua es el principal enemigo del geranio. Riega únicamente cuando la capa superior del sustrato esté seca al tacto y asegúrate de que la maceta tenga un buen drenaje. Procura regar directamente en la base de la planta sin mojar las hojas ni las flores para prevenir enfermedades.

Geranio, flor. Foto: Unsplash
Geranio, flor. Foto: Unsplash

3. Poda de limpieza y estimulación

  • Retiro de flores marchitas: Corta los tallos florales secos desde la base. Esto evita que la planta desgaste energía produciendo semillas y la redirige a la creación de nuevos pimpollos.
  • Pintado de brotes: Recortar ligeramente las puntas de los tallos jóvenes favorece la ramificación lateral, lo que se traduce en más ramas y, por ende, en más flores.

4. Nutrición específica para floración

Durante la primavera y el verano, aplica un fertilizante líquido rico en fósforo y potasio cada 15 días. Evita los abonos con exceso de nitrógeno, ya que solo estimularán el crecimiento del follaje verde en detrimento de la floración.

5. Prevención y control de plagas

Inspecciona periódicamente los tallos para detectar la presencia de la mariposa del geranio (taladro). Si notas agujeros o tallos oscurecidos, aplica un insecticida específico de inmediato. Asimismo, mantén buena ventilación entre plantas para prevenir la aparición de hongos.

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