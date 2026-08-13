Viajó a uno de los destinos más despoblados de Buenos Aires y encontró una razón para quedarse: “El pueblo vuelve a vivir”

El Monasterio San José permanece abandonado desde hace décadas y se convirtió en uno de los sitios más visitados por quienes recorren esta pequeña localidad bonaerense. Foto: YouTube 'Viajando con Carlos'

Cuando llegó a Gándara, el youtuber Viajando con Carlos esperaba encontrarse con uno de tantos pueblos golpeados por el paso del tiempo. Sin embargo, detrás de las calles tranquilas y las construcciones que recuerdan un pasado más próspero, descubrió una historia diferente: la de un grupo de vecinos que decidió quedarse y apostar por el lugar cuando muchos ya lo daban por perdido.

Ubicada a unos 20 kilómetros de Chascomús, sobre la Ruta Provincial 2, la localidad mantiene una población permanente de entre 15 y 20 familias. El contraste quedó en evidencia durante una jornada especial: la inauguración de un emprendimiento que reunió a cerca de 200 personas, una cifra impensada para un pueblo de ese tamaño.

La estación ferroviaria de Gándara conserva carteles, balanzas y otros elementos de época que recuerdan los años de mayor movimiento en esta localidad rural de Chascomús. Foto: ferroviario.ph

El encuentro que cambió el sentido del viaje en Gándara

Carlos llegó atraído por la fama de un destino marcado por el abandono. Pero durante su recorrido conoció a Virginia y Sebastián, una pareja que decidió instalarse en el lugar y abrir la Pulpería Gándara, un espacio pensado para recibir tanto a los vecinos como a quienes visitan la localidad por primera vez.

La iniciativa nació después de detectar una necesidad concreta. Durante años, muchos turistas llegaban para conocer el pueblo, recorrer sus construcciones históricas o fotografiar sus paisajes, pero no encontraban dónde detenerse a comer, tomar un café o simplemente descansar.

La apuesta tuvo una respuesta inmediata. El día de la apertura, realizada el 30 de marzo de 2024, las calles mostraron una postal inusual. Decenas de vecinos, visitantes y curiosos se acercaron para acompañar un proyecto que, para muchos, representa mucho más que un nuevo negocio.

La fábrica que marcó el destino de una comunidad en Gándara

Para entender por qué la llegada de la pulpería generó tanta expectativa, primero hay que mirar hacia atrás. Durante décadas, la histórica fábrica láctea Gándara fue el principal motor económico de la localidad y dio trabajo a gran parte de sus habitantes.

Su cierre en 2007 provocó un fuerte éxodo. Muchas familias emigraron en busca de nuevas oportunidades y numerosas viviendas quedaron vacías. Desde entonces, los enormes edificios industriales abandonados se transformaron en el símbolo más visible de una herida que todavía permanece en la memoria colectiva.

Durante la recorrida, Carlos observó cómo esas estructuras siguen dominando el paisaje. Más que ruinas, representan el recuerdo de una época en la que el pueblo tenía otro ritmo y otra escala.

El lugar que más lo sorprendió en este pueblo bonaerense

Entre todos los puntos visitados, uno logró captar especialmente su atención: el Monasterio San José. El enorme complejo religioso, abandonado desde hace décadas, conserva corredores, patios internos y antiguas habitaciones que parecen haberse detenido en el tiempo.

La sensación de recorrer esos espacios vacíos, donde algunos objetos permanecen en el mismo lugar desde hace años, convirtió al monasterio en uno de los rincones más impactantes del viaje. Para muchos visitantes, es uno de los atractivos más singulares de Gándara.

El Monasterio San José permanece abandonado desde hace décadas y se convirtió en uno de los sitios más visitados por quienes recorren esta pequeña localidad bonaerense. Foto: ferroviario.ph

Las señales de que el pueblo bonaerense sigue vivo

El recorrido también incluyó la estación ferroviaria local, donde todavía se conservan elementos que recuerdan la importancia que tuvo el tren en la región. Aunque los servicios de larga distancia ya no se detienen allí, el edificio continúa siendo una de las postales más reconocidas del pueblo.

A pocos metros funciona además la Escuela Rural N.º 21, que en 2024 contó con 46 alumnos. El dato rompe con la imagen de abandono absoluto y muestra que, pese a las dificultades, la vida cotidiana sigue presente.

Lo que comenzó como una visita a un pueblo conocido por su despoblamiento terminó convirtiéndose en algo distinto. Entre fábricas vacías, edificios históricos y calles silenciosas, Carlos encontró personas decididas a permanecer. Y entendió que la historia más interesante de Gándara no estaba en sus ruinas, sino en quienes todavía creen que su futuro puede ser diferente.

Esa esperanza quedó reflejada durante la inauguración de la Pulpería Gándara, cuando Virginia explicó por qué decidió impulsar el proyecto en una localidad donde viven apenas unas pocas familias. Tras recordar que durante años los turistas llegaban al pueblo sin encontrar un espacio para hacer una pausa, expresó: “Me parece que va a ser un lugar como para que la gente venga y recorra, porque ya va a tener un lugar adonde ir. Para mí era muy necesario este lugar”.