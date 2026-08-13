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La alternativa ideal a Mar del Plata: el balneario donde viven solo 4 personas, tiene 23 km de playas vírgenes y no hay turismo masivo

Con apenas cuatro habitantes permanentes se mantiene como uno de los secretos mejor guardados de la Costa Atlántica bonaerense.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La alternativa ideal a Mar del Plata.
La alternativa ideal a Mar del Plata. Foto: AMP Argentina
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Mientras los principales balnearios de la costa argentina reciben miles de visitantes cada temporada, existe un rincón que se mantiene fuera de los focos. Centinela del Mar, en el Partido de General Alvarado, conserva apenas cuatro habitantes permanentes y más de 23 kilómetros de costa prácticamente intacta, una rareza en la provincia de Buenos Aires.

Lejos de los centros turísticos tradicionales, este pequeño paraje de la Costa Atlántica bonaerense ofrece playas amplias, acantilados, paisajes casi vírgenes y un valioso patrimonio natural que atrae tanto a viajeros como a investigadores.

Centinela del Mar: un balneario con solo 4 habitantes y 23 kilómetros de playas vírgenes

La principal característica de Centinela del Mar es su bajísima densidad poblacional. A diferencia de otros destinos costeros, aquí no hay edificios, grandes complejos turísticos ni playas repletas durante el verano. En cambio, predominan extensiones de arena casi desiertas y un entorno natural que se mantiene muy cerca de su estado original.

Centinela del mar Foto: AMP Argentina

Aunque el pueblo cuenta con un trazado urbano y varias viviendas utilizadas como casas de temporada, la población estable permanece reducida. Esa situación, sumada a la escasa urbanización y a su acceso limitado, permitió preservar uno de los paisajes costeros más auténticos de la provincia.

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Reserva Natural Centinela del Mar: valor geológico y ambiental en la costa bonaerense

Además de su atractivo paisajístico, la localidad posee un enorme valor científico. La Reserva Natural Centinela del Mar protege sectores de gran importancia geológica, paleontológica y ambiental, donde desde comienzos del siglo XX se realizaron numerosas investigaciones sobre la historia natural de la región.

El proyecto de conservación impulsado por la Fundación Azara busca resguardar ambientes costeros únicos, así como restos fósiles hallados en acantilados y playas. Los estudios realizados en la zona permitieron conocer detalles sobre especies prehistóricas que habitaron la región hace miles de años.

Entre acantilados y playas solitarias: por qué Centinela del Mar es una rareza turística Foto: Instagram @proyectocentineladelmar

Entre las especies protegidas sobresale la Lagartija de las Dunas (Liolaemus multimaculatus), considerada Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires. Su presencia refuerza la relevancia ecológica de un territorio que conserva ecosistemas poco alterados por la actividad humana.

La historia del hotel abandonado “El Castillo”: símbolo del pasado del pueblo

Frente al mar se levanta una de las construcciones más emblemáticas de la localidad: el Hotel El Castillo. El edificio fue construido durante la década de 1950 por un inmigrante español y durante años funcionó como alojamiento para turistas, aventureros y científicos que llegaban atraídos por la singularidad del lugar.

El establecimiento cerró hacia finales de los años 80 y desde entonces permanece abandonado. Su estructura desgastada por el viento y la salinidad se convirtió en una postal inseparable de Centinela del Mar y en un símbolo de un desarrollo turístico que nunca llegó a consolidarse.

Hoy, sus paredes deterioradas y ventanas tapiadas forman parte del atractivo visual del pueblo, despertando el interés de fotógrafos y viajeros que buscan escenarios distintos en la costa bonaerense.

Cómo es Centinela del Mar Foto: Turismo Miramar

Qué hacer en Centinela del Mar: acantilados, caminatas y desconexión total

La experiencia en Centinela del Mar está lejos de las actividades típicas de los grandes centros turísticos. Aquí el principal atractivo es el contacto con la naturaleza y la posibilidad de disfrutar kilómetros de playa sin multitudes.

Las caminatas sobre la costa, la observación de aves, los recorridos por los acantilados y la fotografía de paisajes son algunas de las actividades más elegidas. El entorno también permite descubrir vestigios geológicos y comprender por qué esta zona tiene tanto valor para la ciencia.

Además, en el parador La Lagartija, ubicado en una antigua usina, los visitantes pueden encontrar servicios básicos y conocer parte de la historia local. El lugar también exhibe elementos vinculados al Pueblo Tehuelche, uno de los grupos originarios que habitaron este sector de la provincia mucho antes de la llegada de los primeros pobladores modernos.

Dónde queda Centinela del Mar y cómo llegar desde Buenos Aires

Centinela del Mar se encuentra al sur de Miramar, dentro del Partido de General Alvarado, en un sector poco explorado de la Costa Atlántica bonaerense.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta 2 hasta Mar del Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 11 en dirección a Miramar y Mar del Sud. En el tramo final comienza un recorrido por caminos rurales de tierra que atraviesan campos y paisajes abiertos antes de alcanzar el pueblo.

El acceso, que depende en gran medida de las condiciones climáticas, es parte de la experiencia. Precisamente esa dificultad para llegar explica por qué este pequeño balneario logró conservar sus playas vírgenes, su patrimonio paleontológico y una tranquilidad que hoy resulta difícil de encontrar en otros destinos costeros de Argentina.

Costa AtlánticaMar del PlataPlaya
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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