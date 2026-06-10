El “reino del revés” existe y está en América Latina: el extraño pueblito donde la gente se marea y todo parece dado vuelta

Los visitantes aseguran perder el equilibrio mientras recorren el famoso “pueblito torcido” de México. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

Un lugar que parece salido de una película de fantasía se volvió viral en redes sociales por desafiar por completo la lógica. Allí, el agua parece subir en vez de bajar, las casas están dadas vuelta y quienes lo visitan aseguran sentir mareos mientras caminan. Se trata de Xenses, una de las atracciones más sorprendentes de Cancún, México, que muchos ya describen como “el reino del revés” hecho realidad.

Videos publicados en TikTok y otras plataformas muestran escenas que desconciertan a millones de usuarios: ríos que fluyen cuesta arriba, habitaciones donde los muebles cuelgan del techo y caminos que engañan por completo a la vista y al equilibrio.

Xenses, el “pueblo embrujado” de México donde el río sube, las casas están torcidas y todos terminan mareados. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

Ubicado dentro del famoso parque Xcaret, este sitio fue diseñado para poner a prueba los sentidos y generar ilusiones ópticas que hacen dudar a cualquiera de lo que está viendo.

El extraño pueblo donde el agua parece subir en vez de bajar

Uno de los fenómenos más comentados de Xenses es un pequeño río que atraviesa el lugar y que aparenta moverse en sentido contrario a la gravedad.

A simple vista, el terreno parece estar en bajada, pero el agua fluye hacia arriba, algo que desconcierta completamente a los visitantes. El efecto genera una fuerte sensación de desorientación, ya que mientras las personas creen descender, en realidad están caminando hacia una zona más elevada.

Las casas invertidas y los caminos inclinados generan mareos y desorientación en quienes visitan el lugar. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

Según explican algunos creadores de contenido especializados en curiosidades y fenómenos visuales, el truco está en la construcción del entorno y en cómo el cerebro interpreta las referencias visuales del espacio.

Las inclinaciones de las calles, las paredes y el paisaje fueron diseñadas estratégicamente para alterar la percepción humana y provocar una ilusión óptica casi perfecta. El resultado es tan impactante que muchas personas aseguran perder el equilibrio o sentir mareos apenas ingresan al llamado “pueblo al revés”.

Cómo son las casas torcidas que desconciertan a los visitantes

Otra de las grandes atracciones del parque son las famosas casas invertidas. Allí, absolutamente todo parece estar fuera de lugar. Las lámparas aparecen en el piso, los muebles están pegados al techo y las cocinas parecen colgar sobre la cabeza de los turistas. En una de las habitaciones más populares, una cocina completa fue colocada boca abajo junto a mesas, platos y sillas para crear la sensación de que los visitantes caminan sobre el techo.

El lugar fue diseñado para engañar a los sentidos y crear experiencias visuales difíciles de explicar. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

El diseño fue pensado especialmente para generar fotografías y videos que parecen desafiar las leyes de la física, algo que impulsó todavía más la viralización del lugar en redes sociales.

Además de las casas torcidas, Xenses ofrece otras experiencias igual de extrañas. Hay árboles con grifos incrustados que, en vez de agua, lanzan limonada fresca bajo un cartel que dice: “Si del cielo te caen limones, ¡Tomate una limonada!”.

Incluso los bebederos del parque esconden sorpresas: algunas fuentes de agua están ubicadas dentro de inodoros y solo funcionan cuando los visitantes tiran de la cadena.

La atracción turística de Cancún que se volvió viral en TikTok

El parque Xenses fue creado como una experiencia sensorial donde nada es lo que parece. Cada rincón busca engañar a la vista, alterar el equilibrio y sorprender a quienes recorren sus instalaciones.

Entre las experiencias más llamativas hay puentes giratorios, habitaciones invertidas y escenarios que alteran la percepción. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

Entre las atracciones más llamativas también aparece un puente giratorio que provoca sensación de vértigo, una piscina que parece tener agua aunque está completamente vacía y una silla gigante que hace que las personas parezcan diminutas.

En TikTok, cientos de usuarios compartieron videos recorriendo el “pueblo embrujado” y mostrando cómo terminan desorientados mientras intentan caminar en línea recta o comprender hacia dónde fluye realmente el agua.

El parque temático combina efectos visuales, arquitectura y juegos sensoriales para desafiar al cerebro de los turistas. Foto: Xenses | Facebook: Viajes Travesero﻿.

Gracias a esas publicaciones, Xenses se convirtió en uno de los lugares más comentados de México y en una de las atracciones turísticas más curiosas de Cancún. Para muchos visitantes, el sitio representa una mezcla perfecta entre parque temático, museo interactivo y experiencia, donde el cerebro queda completamente confundido por lo que ven los ojos.