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Sismo en Córdoba: un temblor de magnitud 4 se sintió en la capital y varias ciudades de la provincia

El movimiento ocurrió durante la madrugada y tuvo una profundidad de 11 kilómetros. El epicentro se ubicó a unos 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El movimiento telúrico es el segundo registrado en apenas dos días en Córdoba, una provincia que en las últimas jornadas experimentó varios temblores de baja y moderada magnitud.
El movimiento telúrico es el segundo registrado en apenas dos días en Córdoba, una provincia que en las últimas jornadas experimentó varios temblores de baja y moderada magnitud. Foto: INPRES.
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La provincia de Córdoba volvió a registrar actividad sísmica durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, cuando un temblor de magnitud 4 en la escala de Richter fue percibido en varias ciudades y localidades del territorio provincial.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo ocurrió a la 1:34 y tuvo una profundidad de 11 kilómetros, un factor que contribuyó a que el movimiento pudiera sentirse en una amplia zona de la provincia.

El temblor tuvo su epicentro cerca de Deán Funes y una profundidad de 11 kilómetros, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Foto: Impres.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El Inpres precisó que el epicentro se localizó:

  • 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes.
  • 55 kilómetros al norte de La Falda.
  • 77 kilómetros al este de Serrezuela.

La magnitud registrada fue de 4 grados, considerada moderada dentro de la escala de Richter.

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Las zonas donde se sintió con mayor intensidad

Según el organismo nacional, las localidades donde el temblor fue percibido con mayor fuerza fueron Deán Funes y Soto.

También hubo reportes en Villa de Soto y Capilla del Monte, aunque con una intensidad menor.

El temblor también llegó a la ciudad de Córdoba

Sin embargo, el alcance del fenómeno fue más amplio de lo inicialmente informado. Vecinos reportaron haber sentido el movimiento en la ciudad de Córdoba, especialmente quienes viven en edificios, y también en otras localidades como:

  • Villa Carlos Paz.
  • Jesús María.
  • Alta Gracia.
  • Villa del Rosario.
  • Sierras Chicas.
  • Valle de Punilla.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de personas que aseguraron haber percibido el movimiento durante la madrugada.

Vecinos de Córdoba capital, Villa Carlos Paz, Alta Gracia y otras localidades reportaron haber sentido el movimiento sísmico durante la madrugada. Foto: X (Twitter).

El episodio se produjo apenas un día después de otro movimiento sísmico registrado en la provincia. Durante la madrugada del martes 30 de junio, el Inpres había informado un temblor de magnitud 2,4 con epicentro ubicado 20 kilómetros al noroeste de Alta Gracia y 43 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba.

Además, el domingo por la medianoche se registró otro sismo con epicentro en Tanti, que también fue sentido en Villa Carlos Paz, La Calera, Cosquín, La Falda, Alta Gracia y la ciudad de Córdoba. En ese caso, la magnitud fue de 2,7 grados, según los datos del Inpres.

Lo más importante del sismo en Córdoba

  • Magnitud: 4.0.
  • Hora: 1:34 de la madrugada.
  • Profundidad: 11 kilómetros.
  • Epicentro: cerca de Deán Funes.
  • Se sintió en: norte de Córdoba, Ciudad de Córdoba, Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia y otras localidades.
  • Es el segundo sismo en dos días y el tercero registrado en la provincia desde el domingo.
SismoCórdobaAlerta
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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