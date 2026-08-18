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Eucalipto arcoíris: cómo cultivar el árbol de colores y qué cuidados necesita

Sus tonalidades encantan el jardín y cambian de color de manera completamente natural. La guía definitiva para que crezca sano y fuerte está aquí.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores
Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores Foto: PInterest
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Hay árboles que se destacan por sus flores, otros por su follaje y algunos por el tamaño que pueden alcanzar. El eucalipto arcoíris pertenece a una categoría mucho más particular: su principal atractivo está en el tronco, que puede adquirir una combinación de colores poco habitual.

Su nombre científico es conocido como Eucalyptus deglupta y es originario de regiones tropicales del sudeste asiático y Oceanía. A diferencia de otras especies de eucaliptos, necesita temperaturas cálidas y una buena disponibilidad de humedad para desarrollarse. Sin embargo, antes de ser plantado en casa, hay un detalle que es fundamental: lamentablemente, no todos los jardines son aptos.

Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores Foto: PInterest

Por eso, es necesario tener una pequeña guía para optimizar el suelo y los cuidados necesarios para que esta planta pueda desarrollarse en todo su esplendor. ¿Cuáles son los trucos mejores guardados?

¿Por qué el eucalipto arcoíris tiene varios colores en su tronco?

El aspecto multicolor de este árbol tiene una explicación natural. A medida que crece, el ejemplar va desprendiendo pequeñas partes de su corteza exterior. Cuando queda expuesta la capa nueva, presenta inicialmente un tono verde intenso.

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Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores Foto: PInterest

Con el paso del tiempo, esa superficie atraviesa diferentes etapas y puede adquirir matices azulados, violetas, naranjas, rojizos y finalmente marrones. Como el proceso ocurre en distintos sectores del tronco en momentos diferentes, los colores se superponen y generan el característico efecto de arcoíris.

No se trata de una especie intervenida ni de un efecto producido por pintura. La propia renovación de la corteza es la responsable de su apariencia.

Además de su particular tronco, el Eucalyptus deglupta es un árbol de gran porte. En su ambiente natural puede alcanzar dimensiones considerables, por lo que necesita suficiente espacio para desarrollar sus raíces y su copa.

Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores Foto: PInterest

Cómo cultivar un eucalipto arcoíris y qué cuidados necesita

El primer punto para tener en cuenta es el clima. Esta especie se adapta mejor a ambientes cálidos, húmedos y sin heladas, por lo que su cultivo al aire libre resulta más sencillo en regiones de temperaturas elevadas durante buena parte del año.

La ubicación también es importante. Lo ideal es elegir un sector del jardín donde reciba varias horas de luz solar directa y tenga espacio suficiente para crecer sin interferir con paredes, techos, cables u otras plantas.

El suelo debe ofrecer un buen drenaje, pero al mismo tiempo conservar cierta humedad. Durante los primeros años, el riego regular resulta especialmente importante para acompañar su rápido crecimiento. En épocas calurosas y secas habrá que controlar con mayor frecuencia la humedad del terreno.

Eucalipto arcoíris, el árbol de los mil colores Foto: PInterest

Otro aspecto que no conviene pasar por alto es su tamaño final. Aunque un ejemplar joven pueda parecer manejable, con el tiempo puede convertirse en un árbol de grandes dimensiones. Por eso, plantarlo en un lugar amplio desde el comienzo permite evitar problemas posteriores.

En zonas donde las temperaturas descienden demasiado durante el invierno, el eucalipto arcoíris puede sufrir daños. Las heladas son uno de los principales factores que limitan su desarrollo fuera de los climas tropicales.

Si el jardín reúne las condiciones adecuadas, esta especie puede convertirse en uno de los ejemplares más llamativos del espacio verde. Su tronco cambia con el tiempo y hace que el árbol nunca luzca exactamente igual durante todo el año.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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