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Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el jazmín: “La luz y la poda son fundamentales para que produzca más flores”

Con algunos puntos claves, esta planta puede lucir espectacular y dar un perfume único.

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Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el jazmín: “La luz y la poda son fundamentales para que produzca más flores”.
Los expertos en jardinería se ponen de acuerdo sobre el jazmín: “La luz y la poda son fundamentales para que produzca más flores”. Foto: Gemini
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Muchos piensan que tener un jazmín en casa es todo un desafío. Sin embargo, los expertos en jardinería son claros: para conseguir una floración abundante y ese perfume característico, no alcanza solamente con regarlo, sino que hay varios factores que también influyen, como la cantidad de luz que recibe y la poda.

Las recomendaciones generales apuntan a mantener la planta en un lugar luminoso, con buena circulación de aire y un sustrato que drene correctamente.

La luz es una de las claves para conseguir más flores

Uno de los primeros aspectos que conviene revisar cuando un jazmín crece pero produce pocas flores es su ubicación.

En términos generales, estas plantas se desarrollan mejor con buena cantidad de luz y varias horas de sol directo, aunque las necesidades exactas pueden variar de acuerdo con la especie y el clima.

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Hay ciertos cuidados para mantener el jazmín saludable. Foto: Freepik.

Una ubicación demasiado oscura puede favorecer el crecimiento de hojas y tallos, pero no necesariamente una floración abundante.

En regiones muy calurosas, en cambio, algunas variedades pueden necesitar cierta protección durante las horas de mayor intensidad solar. Por eso, no se trata simplemente de colocar cualquier jazmín bajo el sol durante todo el día, sino de conocer las necesidades de la variedad concreta.

Por qué la poda puede ayudar a la floración

La poda cumple varias funciones: permite controlar el tamaño, eliminar ramas secas o dañadas y mejorar la circulación de aire dentro de la planta.

Además, en determinadas especies de jazmín es especialmente importante elegir bien el momento. Los especialistas explican que las flores pueden aparecer sobre crecimiento viejo y, por ese motivo, recomiendan realizar la poda después de la floración para favorecer la formación de los brotes que darán flores en la siguiente temporada.

Por eso, podar sin conocer la variedad o hacerlo justo antes de la floración puede terminar eliminando parte de los futuros botones florales.

La recomendación general es retirar ramas secas, débiles, dañadas o aquellas que se cruzan, además de controlar los tallos que crecen de manera desordenada.

Cómo podar el jazmín sin perjudicarlo

Para realizar una poda de mantenimiento, lo ideal es utilizar una herramienta limpia y bien afilada y hacer cortes prolijos.

También conviene evitar las podas excesivamente agresivas. El objetivo no es dejar la planta prácticamente sin ramas, sino renovar su estructura y favorecer nuevos brotes.

En el caso de los jazmines trepadores, además, puede ser necesario guiar los tallos sobre una estructura para que la planta se distribuya de manera uniforme.

El momento exacto dependerá de la especie. Por eso, antes de hacer una poda importante, es conveniente identificar qué tipo de jazmín se tiene. Las recomendaciones de poda no son idénticas para todas las variedades.

El riego también influye en el estado de la planta

Además de luz y poda, el jazmín necesita un suelo que permita evacuar correctamente el exceso de agua.

Las fuentes de extensión hortícola recomiendan un sustrato húmedo pero bien drenado, ya que el exceso de agua puede perjudicar las raíces.

Una buena práctica consiste en comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar. Si todavía permanece muy húmedo, no es necesario agregar más agua.

El objetivo es evitar tanto el estrés provocado por una falta prolongada de agua como el encharcamiento constante.

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