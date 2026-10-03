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Las 3 hierbas aromáticas para plantar desde el 1° de octubre: crecen rápido y se pueden usar en la cocina

Con la llegada de la primavera, estas especies se adaptaron tanto a macetas como a la tierra y permitieron sumar sabor fresco a las comidas.

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Las 3 hierbas aromáticas para plantar desde el 1° de octubre
Las 3 hierbas aromáticas para plantar desde el 1° de octubre Foto: Gemini
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El inicio de octubre y el aumento de las temperaturas marcaron el momento ideal para renovar la huerta y sumar hierbas aromáticas que se adaptan tanto a la tierra como a macetas.

Entre las opciones más elegidas, tres hierbas se destacaron por su rápido crecimiento y su versatilidad en la cocina: menta, orégano y ciboulette.

El inicio de octubre y el aumento de las temperaturas marcaron el momento ideal para renovar la huerta y sumar hierbas aromáticas que se adaptan tanto a la tierra como a macetas.

Entre las opciones más elegidas, tres hierbas se destacaron por su rápido crecimiento y su versatilidad en la cocina: menta, orégano y ciboulette.

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Menta: ideal para macetas y recetas frescas

La menta se volvió una de las alternativas más prácticas para tener en casa. Su desarrollo es veloz y se adapta perfectamente al cultivo en macetas, siempre que cuente con un sustrato húmedo y buena luz, aunque también tolera algo de sombra.

Sus hojas resultaron clave para preparar infusiones, limonadas, postres, ensaladas y aderezos. Por su tendencia a expandirse, lo más recomendable fue destinarle una maceta propia para evitar que invada otros cultivos.

Menta: ideal para macetas y recetas frescas.
Menta: ideal para macetas y recetas frescas. Foto: Gemini

Orégano: resistente y protagonista de la cocina argentina

El orégano fue otra de las aromáticas que se incorporaron a la huerta en primavera. Es una planta resistente, que necesita un lugar luminoso y un suelo con buen drenaje. Una vez que se estableció, solo requirió riegos moderados.

En la cocina argentina, sus hojas se usaron para condimentar pizzas, carnes, salsas, verduras y guisos. Además, es una especie que puede mantenerse productiva durante varias temporadas.

Orégano: resistente y protagonista de la cocina argentina.
Orégano: resistente y protagonista de la cocina argentina. Foto: Gemini

Ciboulette: la opción perfecta para espacios chicos

La ciboulette completó la selección, ideal para quienes cuentan con poco espacio. Se cultiva fácilmente en macetas y sus hojas frescas aportan un sabor suave, similar al de la cebolla, a huevos, purés, ensaladas, quesos crema, tartas y salsas.

Al cosechar sus hojas de manera regular, la planta siguió generando nuevos brotes, lo que permitió disfrutar de su sabor durante toda la temporada.

Ciboulette: la opción perfecta para espacios chicos
Ciboulette: la opción perfecta para espacios chicos Foto: Gemini

Cuidados básicos para que crezcan sanas

Las tres aromáticas compartieron algunos cuidados esenciales: macetas con buen drenaje, sustrato fértil y evitar el exceso de agua acumulada. Si bien la cantidad de luz varió según la especie, la mayoría necesitó varias horas de buena iluminación para desarrollarse correctamente.

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