comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Francia tendrá un parque temático de Dragon Ball en París: la multimillonaria inversión que promete transformar el turismo

“Es un anuncio sin precedentes”, expresó el presidente francés Emmanuel Macron. La construcción y posterior operación del parque generará 22.000 puestos de trabajo directos, un impacto económico comparable al que produjo la llegada de Disneyland París en 1992.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Francia tendrá un parque temático de Dragon Ball en París.
Francia tendrá un parque temático de Dragon Ball en París. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los fanáticos de Gokú y las aventuras creadas por Akira Toriyama tienen un nuevo motivo para celebrar. Francia anunció la construcción del primer parque temático de Dragon Ball Z en Europa, un megaproyecto que demandará una inversión de 6.000 millones de euros y que busca convertirse en uno de los mayores polos de entretenimiento del continente.

La iniciativa surge de un acuerdo alcanzado entre el gobierno francés y Arabia Saudita, oficializado tras la reciente visita a París del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien mantuvo reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además del complejo inspirado en la popular franquicia japonesa, el proyecto contempla la creación de otros dos grandes parques de ocio.

Mohammed bin Salman y Emmanuel Macron comparten su afición por el anime japonés y, principalmente, Dragon Ball. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

Los tres emprendimientos estarán ubicados en Cergy-Pontoise, en el departamento de Val-d’Oise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París. Según estimaciones del Palacio del Elíseo, la construcción y posterior operación de los parques generará alrededor de 22.000 puestos de trabajo directos, un impacto económico comparable al que produjo la llegada de Disneyland París en 1992.

Es un anuncio sin precedentes”, expresó Macron a través de sus redes sociales, al destacar que la inversión convertirá a la región en un nuevo destino turístico de alcance global y atraerá capitales capaces de impulsar la economía local durante los próximos años.

Contenido Recomendado

“Dragon Ball” tendrá su primer parque temático:contará con hoteles, restaurantes y más de 30 atracciones

“Dragon Ball” tendrá su primer parque temático: contará con hoteles, restaurantes y más de 30 atracciones

Emotivo homenaje:masiva concentración de fanáticos de Dragon Ball en el Obelisco para despedir a Akira Toriyama

Emotivo homenaje: masiva concentración de fanáticos de Dragon Ball en el Obelisco para despedir a Akira Toriyama

Parque temático de Dragon Ball Z en Francia: dónde estará ubicado y qué impacto tendrá

Detrás de la iniciativa se encuentra Qiddiya Investment Company, una empresa vinculada al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que tendrá a su cargo el desarrollo y financiamiento del proyecto. El acuerdo también refleja una curiosa coincidencia entre los líderes de ambos países: su reconocida afición por la animación japonesa y, especialmente, por el universo de Dragon Ball.

La elección de Cergy-Pontoise busca convertir a esta zona de París en un nuevo centro turístico internacional. Foto: X @DbsHype

La elección de Cergy-Pontoise busca convertir a esta zona del área metropolitana de París en un nuevo centro turístico internacional. Las autoridades francesas consideran que el complejo tendrá un efecto similar al que generó Disneyland París hace más de tres décadas, impulsando la actividad económica, la creación de empleo y la llegada de visitantes de todo el mundo.

El desarrollo se llevará adelante por etapas y formará parte de una estrategia más amplia para fortalecer la oferta de entretenimiento de Francia, uno de los destinos turísticos más visitados del planeta.

Cómo será el nuevo parque de Dragon Ball y qué se sabe hasta ahora

El futuro complejo parisino será el segundo parque temático oficial de Dragon Ball anunciado a nivel mundial. El primero se encuentra actualmente en construcción en Qiddiya City, la gigantesca ciudad turística que Arabia Saudita desarrolla en las afueras de Riad.

El primer parque temático de Dragon Ball se encuentra actualmente en construcción en Qiddiya City. Foto: X @DbsHype

Ese parque ocupará más de 500.000 metros cuadrados distribuidos en siete áreas temáticas inspiradas en escenarios emblemáticos de la saga, como la Kame House, la Capsule Corporation y el Planeta de Beerus. Además, contará con una imponente estatua de Shenron de 70 metros de altura y más de 30 atracciones mecánicas y experiencias inmersivas.

Por ahora, las autoridades no revelaron cómo será el diseño definitivo de la versión francesa, aunque adelantaron que la construcción avanzará por fases a lo largo de los próximos años. Tampoco existe una fecha oficial para la inauguración, pero la expectativa ya es enorme tanto entre los seguidores del anime como dentro de la industria turística europea.

Con la promesa de combinar entretenimiento, tecnología y una de las franquicias más populares de la cultura pop mundial, Francia apuesta a sumar una nueva atracción de escala internacional que podría redefinir el mapa turístico del continente y posicionar a París y sus alrededores como un destino obligado para millones de visitantes.

Dragon BallParísParque temático
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre:pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

    La Ruta de los Siete Lagos cambia para siempre: pasará a ser el “Paseo de los Nueve Lagos” tras sumar dos paisajes increíbles

  2. Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas:con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

    Llega una nueva edición de la Feria de las Orquídeas: con miles de variedades, entrada gratis y asesoramiento personalizado

  3. De Antonio Ríos a Los Palmeras:quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

    De Antonio Ríos a Los Palmeras: quiénes tocarán en vivo en la Fiesta Nacional del Salame Quintero

  4. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

  5. Histórico cambio en el tren San Martín:el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave

    Histórico cambio en el tren San Martín: el nuevo servicio que conecta Retiro con el Conurbano y recupera estaciones clave
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval:los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

La Armada Argentina transforma su Aviación Naval: los nuevos aviones, helicópteros y drones del Plan Dédalo

El trasfondo de la fallida negociación por el salario mínimo:por qué el Gobierno frenó el piso de $1.000.000

Diputados:la oposición presiona por el proyecto de morosidad en las familias y el oficialismo quiere frenar el debate en comisiones

El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino:de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Economía

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

¿Chau reforma impositiva? Por qué Milei decidió postergar la baja general de impuestos para 2027

Fracasó la reunión del Consejo del Salario:el Gobierno fijará el aumento tras el abandono de la CGT y las CTA

Inflación de alimentos:el pan subió más de 5% y vuelve a golpear el bolsillo

Internacionales

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela:“Duplica las reservas de EE.UU”

Trump anunció un “histórico” acuerdo petrolero con Venezuela: “Duplica las reservas de EE.UU”

Ofensiva del Tesoro de Estados Unidos:sancionaron a la filial de un banco egipcio por triangulación financiera con Irán

Giro industrial:Volkswagen negocia fabricar partes de la Cúpula de Hierro de Israel en Alemania

Inflación en Estados Unidos:el presidente de la Reserva Federal aseguró que la situación es “preocupante”