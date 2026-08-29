Francia tendrá un parque temático de Dragon Ball en París: la multimillonaria inversión que promete transformar el turismo

Francia tendrá un parque temático de Dragon Ball en París. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Los fanáticos de Gokú y las aventuras creadas por Akira Toriyama tienen un nuevo motivo para celebrar. Francia anunció la construcción del primer parque temático de Dragon Ball Z en Europa, un megaproyecto que demandará una inversión de 6.000 millones de euros y que busca convertirse en uno de los mayores polos de entretenimiento del continente.

La iniciativa surge de un acuerdo alcanzado entre el gobierno francés y Arabia Saudita, oficializado tras la reciente visita a París del príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, quien mantuvo reuniones con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además del complejo inspirado en la popular franquicia japonesa, el proyecto contempla la creación de otros dos grandes parques de ocio.

Mohammed bin Salman y Emmanuel Macron comparten su afición por el anime japonés y, principalmente, Dragon Ball. Foto: Reuters (Stephanie Lecocq)

Los tres emprendimientos estarán ubicados en Cergy-Pontoise, en el departamento de Val-d’Oise, a unos 30 kilómetros al noroeste de París. Según estimaciones del Palacio del Elíseo, la construcción y posterior operación de los parques generará alrededor de 22.000 puestos de trabajo directos, un impacto económico comparable al que produjo la llegada de Disneyland París en 1992.

“Es un anuncio sin precedentes”, expresó Macron a través de sus redes sociales, al destacar que la inversión convertirá a la región en un nuevo destino turístico de alcance global y atraerá capitales capaces de impulsar la economía local durante los próximos años.

Parque temático de Dragon Ball Z en Francia: dónde estará ubicado y qué impacto tendrá

Detrás de la iniciativa se encuentra Qiddiya Investment Company, una empresa vinculada al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que tendrá a su cargo el desarrollo y financiamiento del proyecto. El acuerdo también refleja una curiosa coincidencia entre los líderes de ambos países: su reconocida afición por la animación japonesa y, especialmente, por el universo de Dragon Ball.

La elección de Cergy-Pontoise busca convertir a esta zona de París en un nuevo centro turístico internacional. Foto: X @DbsHype

La elección de Cergy-Pontoise busca convertir a esta zona del área metropolitana de París en un nuevo centro turístico internacional. Las autoridades francesas consideran que el complejo tendrá un efecto similar al que generó Disneyland París hace más de tres décadas, impulsando la actividad económica, la creación de empleo y la llegada de visitantes de todo el mundo.

El desarrollo se llevará adelante por etapas y formará parte de una estrategia más amplia para fortalecer la oferta de entretenimiento de Francia, uno de los destinos turísticos más visitados del planeta.

Cómo será el nuevo parque de Dragon Ball y qué se sabe hasta ahora

El futuro complejo parisino será el segundo parque temático oficial de Dragon Ball anunciado a nivel mundial. El primero se encuentra actualmente en construcción en Qiddiya City, la gigantesca ciudad turística que Arabia Saudita desarrolla en las afueras de Riad.

El primer parque temático de Dragon Ball se encuentra actualmente en construcción en Qiddiya City. Foto: X @DbsHype

Ese parque ocupará más de 500.000 metros cuadrados distribuidos en siete áreas temáticas inspiradas en escenarios emblemáticos de la saga, como la Kame House, la Capsule Corporation y el Planeta de Beerus. Además, contará con una imponente estatua de Shenron de 70 metros de altura y más de 30 atracciones mecánicas y experiencias inmersivas.

Por ahora, las autoridades no revelaron cómo será el diseño definitivo de la versión francesa, aunque adelantaron que la construcción avanzará por fases a lo largo de los próximos años. Tampoco existe una fecha oficial para la inauguración, pero la expectativa ya es enorme tanto entre los seguidores del anime como dentro de la industria turística europea.

Con la promesa de combinar entretenimiento, tecnología y una de las franquicias más populares de la cultura pop mundial, Francia apuesta a sumar una nueva atracción de escala internacional que podría redefinir el mapa turístico del continente y posicionar a París y sus alrededores como un destino obligado para millones de visitantes.