Ñoquis del 29: la increíble historia de la tradición que promete fortuna y los mejores bodegones para comerlos en CABA

¿Por qué se comen ñoquis el 29? Foto: Instagram @fragabodegon

Hay fechas que no necesitan aparecer en rojo en el calendario para convertirse en una celebración. En Argentina, alcanza con que llegue el día 29 para que las cocinas se llenen de harina y un abundante plato de ñoquis ocupe el centro de la mesa.

Antes de empezar a comer, muchas personas colocan dinero debajo del plato. No importa demasiado su valor, ya que lo fundamental es el gesto: una cábala que busca atraer trabajo, prosperidad y abundancia para el mes siguiente.

Por qué se comen ñoquis el 29: la leyenda de San Pantaleón

Una de las versiones más difundidas tiene como protagonista a San Pantaleón, un médico cristiano recordado por ayudar gratuitamente a personas enfermas y sin recursos.

Según la leyenda, durante una peregrinación por la región italiana del Véneto, Pantaleón pidió comida en la casa de una humilde familia de campesinos. Aunque tenían muy poco, los anfitriones compartieron con él los últimos ñoquis que quedaban.

Agradecido por la generosidad, el visitante les prometió buenas cosechas y prosperidad. Cuando la familia levantó la mesa, habría encontrado unas monedas debajo de su plato.

Como el encuentro supuestamente ocurrió un 29 de julio, la fecha quedó relacionada con los ñoquis y la buena fortuna. Sin embargo, se trata de una historia transmitida oralmente y no de un hecho documentado.

Los ñoquis existieron antes de la llegada de la papa a Europa

La historia de esta comida es más antigua que la receta actual. Durante siglos existieron preparaciones similares elaboradas con harina, sémola, pan rallado y cereales.

Los ñoquis de papa aparecieron después de que ese alimento llegara a Europa desde América durante el siglo XVI. Aunque al comienzo despertó desconfianza, la papa terminó convirtiéndose en un producto económico, nutritivo y fácil de cultivar.

Su combinación con harina permitía preparar una gran cantidad de masa utilizando pocos ingredientes. Esa ventaja explica por qué los ñoquis se volvieron una comida habitual entre las familias trabajadoras.

Cómo llegó la tradición de los ñoquis del 29 a la Argentina

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, la inmigración italiana dejó una huella profunda en la cultura argentina. Las recetas familiares llegaron en barco y se instalaron en hogares, conventillos, fondas y restaurantes.

La elección del día 29 también tendría una explicación económica. Al acercarse el final del mes, el dinero comenzaba a escasear y todavía faltaban algunos días para cobrar. Como se preparaban con papa, harina, huevo y sal, los ñoquis eran baratos, rendidores y podían alimentar a muchas personas.

Ñoquis el 29 Foto: Instagram @elbodegonrestaurante

Otra versión cuenta que los inmigrantes italianos que ya habían alcanzado una buena posición invitaban a comer a los recién llegados. Para ayudarlos discretamente, dejaban algunas monedas debajo de sus platos.

De acuerdo con esta teoría, la famosa cábala habría comenzado como un gesto de solidaridad entre inmigrantes.

La costumbre también se extendió por Uruguay, Paraguay y algunas regiones de Brasil. En todos los casos conserva la misma idea: compartir una comida sencilla y desear que el próximo mes sea más próspero.

Qué significa la palabra “ñoqui” en Argentina

El plato también dio origen a una curiosa expresión popular. En Argentina comenzó a llamarse “ñoqui” a la persona que cobra un salario sin realizar realmente sus tareas y que, según el dicho, solo aparece cerca del final del mes para recibir el pago.

Este significado coloquial surgió por la asociación de los ñoquis con el día 29 y la fecha de cobro, una muestra de cuánto logró incorporarse esta tradición al lenguaje cotidiano.

Dónde comer los mejores ñoquis en CABA

Buenos Aires mantiene vivo el ritual con recetas que van desde los tradicionales ñoquis con tuco hasta versiones con hongos, quesos, cabutia y salsas de autor.

Los mejores bodegones de CABA para comer ñoquis del 29

1. El Globo

Hipólito Yrigoyen 1199, Monserrat.

Fundado en 1908, es uno de los bodegones históricos más queridos de Buenos Aires. Sus pastas caseras se destacan por las porciones abundantes y recetas tradicionales que parecen salidas de la cocina de una abuela italiana.

Precio estimado de ñoquis: entre $14.000 y $20.000 por plato.

2. Albamonte

Avenida Corrientes 6741, Chacarita.

Para muchos amantes de las pastas, es uno de los templos gastronómicos de la Ciudad. Su fama está ligada a las porciones generosas y a las recetas italianas tradicionales que mantienen desde hace décadas.

Ñoquis Foto: Instagram @albamonteristorante

Precio estimado: entre $15.000 y $25.000.

3. Los Bohemios

Humboldt 540, Villa Crespo.

El restaurante del Club Atlanta se convirtió en una referencia porteña gracias a sus platos abundantes y precios competitivos. Sus ñoquis con salsa bolognesa suelen ser uno de los favoritos de quienes visitan el barrio.

Precio estimado: entre $12.000 y $18.000.

4. Pippo

Montevideo 341, San Nicolás (Centro).

Hablar de pastas en Buenos Aires es hablar de Pippo, uno de los restaurantes más tradicionales de la Ciudad. Fundado en la década de 1930, se volvió famoso por sus enormes porciones, sus vermicellis al fileto y sus platos de pasta casera que atraen tanto a turistas como a habitués porteños.

Pippo, el mejor lugar de pastas del Microcentro Foto: Pippo Paraná

Precio estimado de ñoquis: entre $13.000 y $20.000, según la preparación y la salsa elegida.

5. El Obrero

Agustín Caffarena 64, La Boca.

Hablar de bodegones porteños es hablar de El Obrero. Sus enormes porciones y recetas caseras lo convirtieron en una parada obligatoria para turistas, celebridades y vecinos del barrio.

Precio estimado: entre $14.000 y $22.000.

Cuánto dinero hay que poner debajo del plato

La tradición no establece una cantidad obligatoria. Puede colocarse una moneda, un billete de poco valor o la suma que cada persona considere adecuada.

Algunas familias guardan ese dinero hasta el próximo día 29. Otras separan siete ñoquis, formulan un deseo con cada uno y luego comienzan a comer.

Entre la leyenda de San Pantaleón, la inmigración italiana y la necesidad de llegar a fin de mes, los ñoquis del 29 demostraron que una receta humilde puede convertirse en un poderoso símbolo colectivo.