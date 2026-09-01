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El perro que escapó de su casa, subió a un colectivo y apareció en Córdoba: la travesía de Diosito y el emocionante reencuentro con su familia

La familia había iniciado una intensa búsqueda apenas advirtió su ausencia. El hallazgo a más de 100 kilómetros de distancia y la colaboración de varias personas fueron claves para concretar el regreso.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Diosito fue rescatado hace aproximadamente un año y se convirtió en un integrante más de su familia en Arroyito.
Diosito fue rescatado hace aproximadamente un año y se convirtió en un integrante más de su familia en Arroyito. Foto: Facebook /LaVoz.com.ar
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Lo que comenzó como una situación de angustia para una familia de Arroyito, Córdoba, terminó con un final feliz y una historia difícil de creer. Diosito, un perro mestizo de pelaje negro que había sido rescatado aproximadamente un año atrás, desapareció de su hogar y horas después fue encontrado .

El animal se escapó durante las primeras horas del jueves y emprendió una inesperada travesía. Sin que sus dueños supieran dónde estaba, llegó hasta la Terminal de Ómnibus de Arroyito y, por motivos que todavía no fueron determinados, logró subir a un colectivo que tenía como destino la ciudad de Córdoba.

La familia de Diosito inició su búsqueda apenas advirtió que el perro había desaparecido de su casa. Foto: x

La familia comenzó a buscarlo apenas advirtió su desaparición. Mientras tanto, Diosito ya se encontraba lejos de su casa y atravesaba una aventura completamente inesperada.

Quién es “Diosito”, el perro que escapó de su casa en Arroyito

Diosito es un perro mestizo negro que fue rescatado por su familia aproximadamente un año atrás. Desde entonces, se convirtió en un integrante más del hogar y por eso su desaparición generó una enorme preocupación entre sus dueños.

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Durante las primeras horas del jueves, el animal logró salir de la vivienda y comenzó un recorrido que nadie podía imaginar. Primero llegó hasta la Terminal de Ómnibus de Arroyito, desde donde continuó su viaje de una manera tan insólita como inesperada.

El perro fue encontrado en la ciudad de Córdoba y quedó al resguardo de una persona que decidió ayudarlo. Foto: Facebook.

La familia inició la búsqueda inmediatamente y comenzó a difundir información sobre el perro para intentar localizarlo. Sin embargo, todavía faltaba descubrir que Diosito se encontraba muy lejos de Arroyito.

De Arroyito a Córdoba: cómo logró subir a un colectivo

Después de llegar a la terminal de Arroyito, Diosito logró subir a un colectivo y viajar solo hasta la ciudad de Córdoba. Hasta el momento no se conoce cómo consiguió ingresar al vehículo ni qué circunstancias hicieron posible que realizara el trayecto sin sus dueños.

El viaje lo llevó a la capital provincial, donde finalmente fue encontrado por una persona que decidió ponerlo a resguardo mientras se intentaba localizar a su familia.

La situación permitió reconstruir parte de la particular travesía del animal: había salido de su casa, llegado a la terminal, abordado un colectivo y terminado en Córdoba, a más de 100 kilómetros de su hogar.

La colaboración de distintas personas fue clave para identificar a Diosito y contactar a sus dueños. Foto: Facebook.

Mientras tanto, sus dueños continuaban buscándolo en Arroyito y difundiendo su caso con la esperanza de encontrarlo.

La cadena de solidaridad que permitió el reencuentro con su familia

El hallazgo de Diosito dio inicio a una cadena de solidaridad entre personas de Córdoba y Arroyito que resultó fundamental para identificarlo y conseguir que regresara a su hogar.

La persona que lo encontró se encargó de resguardarlo mientras se difundía su situación y se buscaba información que permitiera establecer quiénes eran sus dueños. A partir de la colaboración de distintas personas, finalmente pudieron contactar a la familia del perro y coordinar su regreso a Arroyito.

Tras la inesperada travesía, Diosito regresó a Arroyito y volvió a encontrarse con su familia. Foto: Facebook /LaVoz.com.ar

El traslado se concretó al día siguiente y Diosito volvió a encontrarse con sus dueños, poniendo fin a las horas de incertidumbre.

El perro, que había sido rescatado apenas un año atrás, regresó sano y salvo a su casa, donde fue recibido con enorme alegría. Así, lo que comenzó como una escapada que generó preocupación terminó convirtiéndose en una curiosa anécdota: Diosito salió de su hogar, llegó a una terminal, subió solo a un colectivo, recorrió más de 100 kilómetros y finalmente pudo volver gracias a la solidaridad de quienes se cruzaron en su camino.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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