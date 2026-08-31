Cómo liberar 10 GB de memoria en WhatsApp sin borrar chats ni mensajes importantes

WhatsApp incluye un panel para identificar los archivos multimedia que más espacio ocupan en el dispositivo. Foto: REUTERS

El aviso de almacenamiento insuficiente suele aparecer en el peor momento: al intentar sacar una foto, instalar una aplicación o descargar un documento. Muchas veces, una parte considerable del espacio está ocupada por los videos, imágenes, audios y archivos que WhatsApp acumuló silenciosamente durante meses en chats, grupos y canales.

Borrar conversaciones completas no es la única salida. La aplicación cuenta con un administrador que muestra cuánto espacio utiliza y permite revisar el contenido según la conversación de origen. Desde allí es posible seleccionar elementos específicos y conservar tanto el chat como los mensajes de texto.

El ahorro puede alcanzar varios gigas en teléfonos con mucha actividad, pero la cifra no es igual para todos: dependerá de la cantidad y el tamaño de los archivos guardados.

Dónde encontrar los archivos que más pesan

En Android, el recorrido comienza al abrir WhatsApp y tocar el menú de tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Luego hay que entrar en Ajustes, elegir Almacenamiento y datos y pulsar Administrar almacenamiento.

WhatsApp incluye un panel para identificar los archivos multimedia que más espacio ocupan en el dispositivo.

En iPhone, la función se encuentra dentro de Configuración, en el mismo apartado de almacenamiento. La pantalla presenta el consumo total de la aplicación y un desglose de los chats, grupos o canales que concentran más contenido.

Algunos equipos también muestran categorías especiales para localizar archivos grandes o elementos reenviados numerosas veces. Los nombres y la disposición de las opciones pueden cambiar ligeramente según el sistema operativo, el idioma y la versión instalada.

Una vez dentro, conviene empezar por los videos, ya que suelen ser los elementos que más memoria consumen. WhatsApp permite abrir una vista previa antes de eliminar cada archivo, seleccionar varios al mismo tiempo y ordenarlos para facilitar la limpieza.

También se puede ingresar directamente en una conversación, tocar el nombre del contacto o grupo y consultar el almacenamiento asociado a ese chat. Después de revisar el contenido, basta con marcar lo innecesario y presionar el ícono de la papelera. La eliminación es permanente dentro de la aplicación, por lo que resulta recomendable guardar previamente cualquier fotografía, comprobante o documento que pueda ser importante.

La caché de Android no es lo mismo que las fotos y los videos

Los usuarios de Android disponen de una segunda alternativa desde los ajustes del teléfono: ingresar en Aplicaciones, buscar WhatsApp, abrir la sección de almacenamiento y elegir la opción para borrar la caché. Este procedimiento elimina datos temporales y no debería borrar conversaciones ni fotografías personales.

Sin embargo, normalmente recupera menos espacio que la limpieza de archivos multimedia. Es importante no confundir Borrar caché con Borrar datos o Eliminar almacenamiento, porque esta última acción puede quitar información local de la aplicación y obligar a iniciar sesión o restaurar una copia de seguridad.

En iPhone no existe un botón equivalente para vaciar exclusivamente la caché de WhatsApp desde los ajustes del sistema.

Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar la memoria el celular

La limpieza será temporal si la aplicación continúa descargando automáticamente todo lo que llega. Para reducir la acumulación, se puede entrar en Almacenamiento y datos y limitar la descarga de fotos, audios, videos y documentos cuando el teléfono utiliza datos móviles, wifi o roaming.

Otra opción es desactivar el guardado automático en la galería, especialmente en grupos muy activos, y revisar periódicamente los canales y conversaciones con mayor consumo.

Los mensajes temporales también ayudan a reducir la permanencia de parte del contenido, aunque no reemplazan una revisión manual y deben configurarse teniendo en cuenta qué información se necesita conservar. Una rutina breve cada algunas semanas suele ser más segura que una eliminación masiva realizada cuando la memoria ya está al límite.