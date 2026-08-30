Cómo cuidar correctamente la columna de un perro salchicha: los mejores consejos de una veterinaria

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Los perros salchichas, también conocidos como dachshund o teckel, tienen una característica física muy particular: un tierno cuerpo alargado y patitas muy cortas. Y aunque verlos caminar y correr nos llena de alegría, lo cierto es que debemos prestar especial atención a sus movimientos cotidianos, sobre todo durante los primeros años de vida.

Para los amantes de estos perritos, la veterinaria Sarah Flavia (@sarahflaviavet en Instagram) compartió una serie de recomendaciones para cuidar su columna y reducir situaciones que pueden generar impactos negativos en su cuerpo. La clave, según ella, es evitar los saltos, controlar el peso y mantener una actividad física adecuada.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Cómo levantar correctamente a un perro salchicha

Al momento de levantar a un salchicha, la veterinaria insistió en que es importante evitar que el cuerpo quede suspendido únicamente desde la parte delantera. La columna debe mantenerse lo más estable posible y recibir un apoyo uniforme.

Una forma práctica de hacerlo es colocar una mano debajo del pecho y la otra debajo de la parte posterior del cuerpo, cerca de las patas traseras. De esta manera, se sostiene tanto el tren delantero como el trasero y se evita que la espalda quede arqueada o colgando. Flavia recomendó también acercarlo al cuerpo antes de levantarlo y realizar el movimiento de manera suave. Lo mismo debe aplicarse al volver a apoyarlo en el suelo.

Evitar los saltos y las escaleras

Uno de los consejos principales de Sarah Flavia es evitar los saltos. En el caso de los perros salchicha, subir o bajar de lugares elevados implica impactos que pueden ser perjudiciales para su espalda.

Por este motivo, la veterinaria recomienda no permitir que el perro salte desde camas, sillones u otras superficies. Por otro lado, las escaleras tampoco son la opción más conveniente. Siempre que sea posible, es preferible utilizar rampas para facilitar el acceso a diferentes niveles de la casa y disminuir el impacto sobre las articulaciones y la columna.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Alimentación equilibrada y control del peso

La alimentación también cumple un papel importante en el cuidado de la estructura corporal. La especialista recomienda ofrecer una dieta equilibrada y con un aporte adecuado de proteínas, acorde con las necesidades del animal.

El control del peso es otro punto fundamental. Un perro con sobrepeso debe soportar una carga mayor durante sus desplazamientos, lo que puede aumentar la exigencia sobre sus articulaciones y su columna.

Por eso, además de elegir una alimentación apropiada, es importante controlar las porciones y evitar el exceso de premios o alimentos fuera de su dieta habitual.

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Actividad física: cuánto ejercicio necesita un cachorro

Mantener al perro activo es beneficioso para su estado físico, pero la actividad debe adaptarse a su edad y desarrollo. En los cachorros, Sarah Flavia desaconseja realizar ejercicios demasiado intensos, ya que sus articulaciones todavía se encuentran en desarrollo. Los impactos excesivos pueden generar un desgaste innecesario.

La actividad física debe ser progresiva y adecuada para cada etapa. Caminatas y juegos controlados pueden ayudar a mantener una buena condición corporal sin someter al animal a esfuerzos excesivos. En perros adultos, el ejercicio regular también permite fortalecer la musculatura y contribuir al mantenimiento de un peso saludable.