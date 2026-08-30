comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo cuidar correctamente la columna de un perro salchicha: los mejores consejos de una veterinaria

Por su particularidad corporal y su cuerpo largo, esta raza necesita de algunos cuidados extra para reducir el impacto en su espalda.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Como cuidar la columna de un perrito salchicha
Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Los perros salchichas, también conocidos como dachshund o teckel, tienen una característica física muy particular: un tierno cuerpo alargado y patitas muy cortas. Y aunque verlos caminar y correr nos llena de alegría, lo cierto es que debemos prestar especial atención a sus movimientos cotidianos, sobre todo durante los primeros años de vida.

Para los amantes de estos perritos, la veterinaria Sarah Flavia (@sarahflaviavet en Instagram) compartió una serie de recomendaciones para cuidar su columna y reducir situaciones que pueden generar impactos negativos en su cuerpo. La clave, según ella, es evitar los saltos, controlar el peso y mantener una actividad física adecuada.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Cómo levantar correctamente a un perro salchicha

Al momento de levantar a un salchicha, la veterinaria insistió en que es importante evitar que el cuerpo quede suspendido únicamente desde la parte delantera. La columna debe mantenerse lo más estable posible y recibir un apoyo uniforme.

Una forma práctica de hacerlo es colocar una mano debajo del pecho y la otra debajo de la parte posterior del cuerpo, cerca de las patas traseras. De esta manera, se sostiene tanto el tren delantero como el trasero y se evita que la espalda quede arqueada o colgando. Flavia recomendó también acercarlo al cuerpo antes de levantarlo y realizar el movimiento de manera suave. Lo mismo debe aplicarse al volver a apoyarlo en el suelo.

Contenido Recomendado

Tiene 82 años, es jubilado y recicló más de un millón de latas y botellas para ayudar a perros abandonados:recaudó $106 millones

Tiene 82 años, es jubilado y recicló más de un millón de latas y botellas para ayudar a perros abandonados: recaudó $106 millones

Veterinarios coinciden:“La persona favorita de los perros es la que juega, pasea y pasa más tiempo con ellos”

Veterinarios coinciden: “La persona favorita de los perros es la que juega, pasea y pasa más tiempo con ellos”

Evitar los saltos y las escaleras

Uno de los consejos principales de Sarah Flavia es evitar los saltos. En el caso de los perros salchicha, subir o bajar de lugares elevados implica impactos que pueden ser perjudiciales para su espalda.

Por este motivo, la veterinaria recomienda no permitir que el perro salte desde camas, sillones u otras superficies. Por otro lado, las escaleras tampoco son la opción más conveniente. Siempre que sea posible, es preferible utilizar rampas para facilitar el acceso a diferentes niveles de la casa y disminuir el impacto sobre las articulaciones y la columna.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Alimentación equilibrada y control del peso

La alimentación también cumple un papel importante en el cuidado de la estructura corporal. La especialista recomienda ofrecer una dieta equilibrada y con un aporte adecuado de proteínas, acorde con las necesidades del animal.

El control del peso es otro punto fundamental. Un perro con sobrepeso debe soportar una carga mayor durante sus desplazamientos, lo que puede aumentar la exigencia sobre sus articulaciones y su columna.

Por eso, además de elegir una alimentación apropiada, es importante controlar las porciones y evitar el exceso de premios o alimentos fuera de su dieta habitual.

Como cuidar la columna de un perrito salchicha Foto: Pinterest

Actividad física: cuánto ejercicio necesita un cachorro

Mantener al perro activo es beneficioso para su estado físico, pero la actividad debe adaptarse a su edad y desarrollo. En los cachorros, Sarah Flavia desaconseja realizar ejercicios demasiado intensos, ya que sus articulaciones todavía se encuentran en desarrollo. Los impactos excesivos pueden generar un desgaste innecesario.

La actividad física debe ser progresiva y adecuada para cada etapa. Caminatas y juegos controlados pueden ayudar a mantener una buena condición corporal sin someter al animal a esfuerzos excesivos. En perros adultos, el ejercicio regular también permite fortalecer la musculatura y contribuir al mantenimiento de un peso saludable.

PerrosVeterinariosMascotas
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Cómo preparar el limonero en agosto para que tenga limones muy amarillos a partir del 21 de septiembre

    Cómo preparar el limonero en agosto para que tenga limones muy amarillos a partir del 21 de septiembre

  2. Guía fácil y rápida:cómo hacer un tutor para el potus y qué cuidados necesita para que crezca con hojas grandes

    Guía fácil y rápida: cómo hacer un tutor para el potus y qué cuidados necesita para que crezca con hojas grandes

  3. Crece hasta 60 centímetros, atrae a los polinizadores y tiene flores naranjas y amarillas:la planta que alegra el jardín

    Crece hasta 60 centímetros, atrae a los polinizadores y tiene flores naranjas y amarillas: la planta que alegra el jardín

  4. Guía rápida:cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas

    Guía rápida: cómo lograr un árbol de jade con hojas grandes y carnosas

  5. Cómo preparar el limonero en agosto para que de más limones a partir del 21 de septiembre

    Cómo preparar el limonero en agosto para que de más limones a partir del 21 de septiembre
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Atención ricoteros:llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

Atención ricoteros: llega al Konex el documental que revela la historia jamás contada antes de Gulp!

De qué murió Rubén “El Negro ” Rada:qué problema de salud tenía el histórico músico uruguayo

Preocupación en la música popular por la salud de un histórico del folklore:“Ya venía mal de los pulmones”

El contundente comentario de Ricardo Mollo en pleno recital de Divididos:“Tenemos unos criollos que nos están haciendo pelota”

Tecnología

Nokia presentó su nuevo teléfono retro con funciones poco habituales y un detalle que lo destaca

Nokia presentó su nuevo teléfono retro con funciones poco habituales y un detalle que lo destaca

Meta limitará el uso de Instagram y Facebook para adolescentes:habrá bloqueo nocturno y tope de dos horas diarias

Cómo descargar videos de Pinterest y TikTok sin marca de agua

Adicción a las redes:Meta acordó pagar casi 20.000 millones de dólares para resolver las demandas de 29 estados de EE.UU.

Turismo

Tarot, vino y más:el misterioso bar de Colegiales escondido en una antigua casona de 1917

Tarot, vino y más: el misterioso bar de Colegiales escondido en una antigua casona de 1917

Feria Japonesa de Escobar:cuándo y dónde disfrutar de gastronomía, cultura nipona y espectáculos con entrada gratis

Cierra Santa Evita, el restaurante peronista de Palermo:anunciaron la fecha de su último día con un menú especial

San Isidro prepara una barrileteada gigante:el plan gratuito que hará volar la imaginación de toda la familia