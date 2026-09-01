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Riego, poda y floración: guía práctica para cuidar una planta de orquídeas y cuáles son las ideales para el mes de septiembre

Aunque tienen fama de ser plantas delicadas, pueden crecer sin problemas dentro del hogar si reciben los cuidados adecuados. Como estimular su floración y mantenerla siempre saludable.

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Orquídeas, flor.
Orquídeas, flor. Foto: ChatGPT.
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Las orquídeas son plantas ornamentales muy elegantes y de las más apreciadas del mundo. Sus flores exóticas y la amplia variedad de colores hace que esta planta pueda adaptarse a distintos ambientes, convirtiéndolas en una opción ideal para decorar cualquier rincón del hogar.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes a la hora de tener esta planta es pensar que todas se cuidan igual. En realidad, como existen distintas especies (algunas más de interior que otras), algunas se adaptan mejor que otras a distintos espacios, por lo que necesitan cuidados diferentes para crecer sanas y florecer.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Elegir la variedad adecuada y brindarles la luz, el riego y la humedad que necesitan puede marcar la diferencia. Con algunos cuidados sencillos, es posible disfrutar de una planta fuerte y con una floración abundante año tras año.

Cuáles son las orquídeas de interior y cuáles de exterior

No todas las orquídeas tienen las mismas necesidades. Algunas especies se adaptan perfectamente al interior de una vivienda gracias a su preferencia por temperaturas estables y luz indirecta, mientras que otras requieren una mayor circulación de aire y condiciones ambientales propias del exterior.

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Entre las mejores opciones para tener dentro de casa, se destacan las Phalaenopsis, o conocidas popularmente como “orquídeas mariposas”. Son las más recomendadas para principiantes porque toleran bien los ambientes interiores, florecen durante varias semanas y solo necesitan buena iluminación sin recibir sol directo.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Otra especie apta para interiores es la Paphiopedilum, también llamada “zapatito de Venus”. Se caracteriza por desarrollarse bien en espacios con humedad moderada y temperaturas templadas, siempre protegida de la luz intensa.

Las Miltonia y algunas variedades de Oncidium también pueden cultivarse dentro del hogar, siempre que el ambiente tenga buena ventilación y suficiente luminosidad.

En cambio, especies como las Cattleya, Cymbidium, Dendrobium y Vanda suelen desarrollarse mejor en galerías, patios o jardines protegidos. Estas variedades necesitan una mayor intensidad de luz y una amplitud térmica que favorezca el crecimiento y la producción de flores.

Por este motivo, antes de comprar una orquídea, conviene conocer antes las condiciones en las que crecen para poder elegir la mejor, ya que como se la cuide influirá directamente en su desarrollo.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Época de floración según la especie

Otoño e Invierno: Muchas especies nativas y de cultivo popular florecen en los meses más frescos. Ejemplos de esto son los Cymbidium (cuyas varas comienzan a asomar a finales del verano para florecer entre junio y septiembre), además de géneros como Sophronitis, Maxillaria y Leptotes.

Primavera y Verano: Es el momento de esplendor para una gran variedad de orquídeas epífitas y terrestres. Especies nativas como la Encyclia argentinensis (Encyclia saltensis) florecen en este periodo en el norte argentino (Jujuy, Salta y Tucumán), al igual que géneros comerciales y de jardín como Miltonia, Oncidium y las terrestres patagónicas como las Chloraea.

Poda de orquídeas

El mejor momento para realizar la poda de orquídeas es justo después de la floración, cuando la planta entra en un periodo de reposo.

La poda en estas plantas no busca estimular el crecimiento general, sino retirar partes secas o dañadas para evitar enfermedades.

Cómo Podar las Varas Florales - Vara seca (marrón): Córtala desde la base o cerca de las hojas para que la planta concentre su energía en crecer y sacar una nueva vara el próximo año.

Vara verde (sana): Puedes dejarla como está o cortarla dos centímetros por encima del segundo o tercer nudo superior para estimular una segunda floración.

Cuándo Podar Hojas y Raíces

Hojas amarillas o secas: Retíralas únicamente cuando estén completamente marchitas y se desprendan con facilidad. Si hay una parte con hongos, corta medio centímetro por debajo de la zona afectada.

Raíces: Nunca podes las raíces verdes o firmes. Corta solo las que estén secas, rotas o podridas (las que se sienten vacías o como papel al tacto).

Qué hacer para mejorar la floración de las orquídeas

Lograr que una orquídea vuelva a florecer suele ser el mayor desafío para quienes la cultivan. Sin embargo, con algunos cuidados básicos es posible estimular una nueva floración sin necesidad de recurrir a técnicas complejas.

Uno de los aspectos más importantes es la iluminación. La mayoría de las orquídeas necesitan mucha luz natural, pero siempre filtrada. Si las hojas adquieren un color verde muy oscuro, es probable que la planta esté recibiendo poca luz y eso dificulte la aparición de nuevas flores.

El riego también cumple un papel fundamental. Lo recomendable es regar únicamente cuando el sustrato esté casi seco, evitando que las raíces permanezcan encharcadas, ya que el exceso de agua es una de las principales causas de deterioro.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Otro factor clave es utilizar un sustrato específico para orquídeas, compuesto generalmente por corteza de pino, carbón vegetal y otros materiales que permiten una correcta aireación de las raíces.

Durante la etapa de crecimiento es conveniente aplicar un fertilizante formulado especialmente para orquídeas cada dos o tres semanas, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante para evitar excesos.

Finalmente, mantener una buena humedad ambiental, asegurar una adecuada ventilación y generar una leve diferencia de temperatura entre el día y la noche puede favorecer la formación de nuevas varas florales.

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