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Cuenta regresiva para la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada: cuándo es, qué ofrecerá y cómo llegar desde CABA

La localidad de Suipacha será sede de la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada, un evento con productores locales, patio gastronómico, feria de artesanos y shows en vivo que se realizará los próximos 5 y 6 de septiembre.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Variedades de mermeladas artesanales elaboradas por productores locales, uno de los principales atractivos de las fiestas gastronómicas y ferias regionales.
Variedades de mermeladas artesanales elaboradas por productores locales, uno de los principales atractivos de las fiestas gastronómicas y ferias regionales. Foto: Suipacha
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La Provincia de Buenos Aires sumará una nueva propuesta a su calendario de fiestas populares con la llegada de la Fiesta Nacional de la Mermelada, un encuentro que pondrá en primer plano a los productores regionales y a una de las elaboraciones más representativas de la actividad artesanal local.

El evento se desarrollará en Suipacha, una ciudad reconocida por su tradición productiva y gastronómica, y buscará atraer tanto a vecinos como a visitantes que buscan una escapada de fin de semana cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuándo y dónde se realiza la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada

La primera edición de la fiesta tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre en la Plaza Brown de Suipacha, que será el epicentro de las actividades programadas durante ambas jornadas.

La apertura oficial está prevista para el sábado 5 de septiembre a las 17 horas, momento en el que comenzará formalmente el encuentro. La celebración nace con el objetivo de visibilizar el trabajo de emprendedores y productores que elaboran mermeladas artesanales y otros productos regionales que forman parte de la identidad bonaerense.

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Frascos de mermeladas artesanales exhibidos en una feria gastronómica junto a productos regionales elaborados por productores locales.
Variedades de mermeladas artesanales elaboradas por productores locales, uno de los principales atractivos de las fiestas gastronómicas y ferias regionales. Foto: Suipacha

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen al crecimiento de la agenda cultural y también generan oportunidades para el desarrollo económico local mediante el impulso al turismo y al consumo de productos de cercanía.

Cómo llegar a Suipacha desde la Ciudad de Buenos Aires

Para quienes planeen una escapada desde la Ciudad de Buenos Aires, Suipacha se encuentra a unos 130 kilómetros de distancia y cuenta con acceso directo por rutas pavimentadas.

La alternativa más utilizada es tomar el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 en dirección a Luján, Mercedes y posteriormente Suipacha. El trayecto suele demandar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito.

Gracias a su cercanía con el Área Metropolitana, la ciudad se posiciona como un destino atractivo para quienes buscan combinar naturaleza, gastronomía y fiestas populares durante el fin de semana.

Propuesta gastronómica: dulces artesanales y productores locales

Uno de los principales atractivos de la celebración será su propuesta vinculada al turismo gastronómico, con especial protagonismo de las mermeladas artesanales y los dulces locales elaborados por productores de la región.

Además de la posibilidad de conocer y adquirir diferentes variedades de productos, los visitantes podrán participar de charlas y espacios de intercambio donde elaboradores especializados compartirán técnicas, experiencias y secretos del proceso productivo.

La iniciativa busca poner en valor el trabajo artesanal y fortalecer el reconocimiento de una actividad que forma parte de la economía local y de la identidad productiva de Suipacha.

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Cronograma de la Fiesta Nacional de la Mermelada: shows en vivo, feria de artesanos y eventos culturales

Durante los dos días de celebración, la Plaza Brown ofrecerá una programación orientada a toda la familia. Entre las propuestas confirmadas se destacan los shows musicales en vivo con artistas locales, que acompañarán el desarrollo de las actividades centrales.

También habrá un paseo de artesanos con productos regionales y manufacturas locales, donde los visitantes podrán recorrer distintos puestos y conocer emprendimientos de la zona.

A esto se sumará un amplio patio gastronómico, pensado para degustar sabores típicos y especialidades locales, junto con actividades culturales que complementarán una fiesta que aspira a convertirse en un nuevo clásico del calendario turístico de la Provincia de Buenos Aires.

La 1° Fiesta Nacional de la Mermelada se presenta así como una oportunidad ideal para descubrir la producción artesanal bonaerense, disfrutar de una escapada cercana y conocer de cerca el trabajo de quienes transforman frutas y materias primas locales en uno de los productos más representativos de la gastronomía regional.

Fiestas RegionalesGastronomíaBuenos AiresTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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