Cómo preparar el limonero en septiembre con 3 cuidados para que florezca con fuerza

Árboles frutales; limonero; plantas; jardín. Foto: Unsplash

Con septiembre, el limonero deja atrás el letargo del invierno y entra en una etapa de mayor actividad. Para que el árbol llegue a la primavera en óptimas condiciones y logre una floración abundante, hay 3 cuidados clave que no pueden faltar: luz, riego y nutrición.

Revisar la ubicación y asegurar buena luz

El primer paso es chequear dónde está ubicado el limonero. Los cítricos necesitan mucha luz para desarrollarse y florecer bien. Si el árbol está en una zona sombría, septiembre es el momento ideal para buscarle un lugar con mayor exposición.

En el caso de los limoneros en maceta, hay que evitar los cambios bruscos y prestar atención a las condiciones de cada espacio. La Royal Horticultural Society (RHS) recomienda que el limonero reciba buena iluminación, pero también que esté protegido del sol excesivamente intenso.

El limonero es especial para sus cuidados. Foto: Gemini

Regular el riego y evitar el exceso de agua

Con el aumento de las temperaturas, el limonero demanda más agua. Sin embargo, los riegos irregulares o el exceso de humedad pueden dificultar la floración.

Durante la etapa de crecimiento, la RHS aconseja aumentar el riego respecto del invierno, pero siempre asegurando que el sustrato tenga buen drenaje. Antes de volver a regar, conviene comprobar que la tierra no esté encharcada y que el agua no se acumule en las raíces.

Nutrir el árbol para estimular la floración

El tercer cuidado esencial es la nutrición. Los limoneros requieren una buena disponibilidad de nutrientes y responden bien a los fertilizantes específicos para cítricos.

La RHS advierte que la falta de nutrientes puede provocar hojas amarillas, caída de hojas y también impedir la formación de flores o frutos. En septiembre, se recomienda aplicar un fertilizante formulado para cítricos, siguiendo siempre las indicaciones del producto y aprovechando el período de crecimiento.

No existe un truco infalible para garantizar la floración, ya que influyen la variedad, la edad del árbol, el clima y su estado general. Pero mantener bajo control la luz, el riego y la nutrición permite que el limonero afronte la primavera con mejores condiciones y aumente sus chances de producir nuevas flores.