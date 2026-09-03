iPhone Ultra: filtran cómo sería el primer plegable de Apple y por qué se perfila como el más caro de la historia

El supuesto iPhone Ultra sería el primer teléfono plegable de Apple y tendría una pantalla interna de 7,8 pulgadas. Foto: X / @sunnny1583.

Apple estaría a punto de ingresar a uno de los segmentos más competitivos del mercado de smartphones: los teléfonos plegables. A menos de una semana del evento previsto para el 9 de septiembre, nuevas filtraciones anticipan cómo sería el dispositivo que la compañía estaría desarrollando y que, según Mark Gurman, internamente sería conocido como iPhone Ultra.

El reconocido periodista de Bloomberg difundió nuevos detalles a través de su boletín Power On. Según sus fuentes, el equipo sería presentado junto con los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que el modelo base del iPhone 18 quedaría para 2027.

According to Gurman, here’s what the iPhone Ultra testers have to say about the upcoming Apple foldable:



> No Face ID, only Touch ID

> No telephoto camera

> Can double as a large camera viewfinder

> Expected to cost over $2,000

> Advanced hinge mechanism

> Fits easily in a… pic.twitter.com/hUI5v8xxKk — Noah Cat (@Cartidise) August 24, 2026

Por el momento, Apple no confirmó oficialmente estas características. Sin embargo, las filtraciones permiten anticipar un teléfono con formato tipo libro, una pantalla interna cercana a las dimensiones de una tablet pequeña y un precio que lo convertiría en el iPhone más caro hasta la fecha.

Cómo sería el iPhone Ultra plegable

El supuesto iPhone Ultra tendría una pantalla exterior de 5,5 pulgadas, diseñada para utilizar el teléfono de manera convencional cuando permanece cerrado.

Al desplegarlo, el usuario encontraría un panel OLED flexible de 7,8 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz. Por tamaño, la pantalla interna se acercaría a las dimensiones de un iPad mini y estaría especialmente orientada a tareas de productividad y multitarea.

El nuevo iPhone plegable apostaría por un diseño tipo libro y un panel OLED con ProMotion de 120 Hz. Foto: X / @CapeTown_Bru.

Uno de los principales desafíos técnicos habría sido reducir la visibilidad de la zona donde se dobla el panel. Según Gurman, el pliegue sería prácticamente imperceptible, una característica en la que Apple habría puesto especial énfasis.

El diseño también implicaría una modificación importante en el sistema de autenticación. Las filtraciones señalan que el equipo no tendría Face ID y utilizaría en su lugar un sensor de Touch ID ubicado en el lateral.

Chip A20 Pro, 12 GB de RAM y una batería de casi 5.000 mAh

En el apartado de rendimiento, el iPhone plegable utilizaría, según las filtraciones, el chip A20 Pro fabricado en 2 nanómetros, que también estaría destinado a los iPhone 18 Pro.

El dispositivo contaría además con 12 GB de memoria RAM, una configuración pensada para soportar las funciones de inteligencia artificial de Apple y permitir que determinadas herramientas de Siri y Apple Intelligence funcionen directamente en el teléfono.

El iPhone Ultra podría convertirse en el teléfono más caro de Apple, con un precio estimado de hasta US$2.500. Foto: X / @TechieUltimatum.

La batería tendría un diseño de doble celda y una capacidad cercana a los 5.000 mAh, similar a la que ofrecen actualmente algunos de los modelos Pro Max de la compañía.

La apuesta estaría enfocada no solamente en el consumo de contenido, sino también en aprovechar la superficie adicional de la pantalla para trabajo, productividad y multitarea.

Dos cámaras de 48 megapíxeles y sin Apple Pencil

En la parte posterior, el supuesto iPhone Ultra incorporaría dos cámaras de 48 megapíxeles: una principal y otra ultra gran angular.

A diferencia de los modelos Pro tradicionales, el plegable no tendría un tercer sensor dedicado al zoom teleobjetivo, de acuerdo con los datos difundidos por Gurman.

Apple prepara su desembarco en el mercado de los plegables con un modelo que combinaría potencia y una gran pantalla. Foto: X / @Saurav_DJ47.

También habría quedado descartado uno de los accesorios más esperados: el Apple Pencil. Según las versiones surgidas de las pruebas internas, el puntero habría generado presión sobre la pantalla flexible y dejado marcas visibles sobre el panel. La compañía habría decidido, por ese motivo, no incorporar compatibilidad con el lápiz en esta primera generación.

iOS 27 tendría funciones especiales para la pantalla plegable

El software sería otro de los puntos centrales del nuevo dispositivo. Las filtraciones indican que iOS 27 estaría adaptado para aprovechar la pantalla interna de 7,8 pulgadas, con herramientas inspiradas en iPadOS.

Entre las funciones previstas aparecerían Split View y una multitarea más avanzada, que permitirían utilizar diferentes aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada.

Sin embargo, el equipo no contaría con un sistema completo de gestión de ventanas, una función que sí está presente en otros dispositivos orientados a la productividad.

El supuesto iPhone Ultra tendría Touch ID lateral, 12 GB de RAM y una batería cercana a los 5.000 mAh. Foto: X / @iReviewZones.

Cuánto costaría el iPhone plegable de Apple

El precio sería uno de los aspectos más llamativos del supuesto lanzamiento. El analista Ming-Chi Kuo estimó que el nuevo dispositivo podría tener un valor de entre US$2.300 y US$2.500, muy por encima del precio de los iPhone tradicionales y también de los plegables de otros fabricantes.

De concretarse esa cifra, el iPhone Ultra se convertiría en el teléfono más caro de la historia de Apple, al menos dentro de su línea convencional de smartphones.

La estrategia de la compañía apuntaría a un lanzamiento inicialmente limitado. Las estimaciones mencionadas en las filtraciones ubican la producción inicial entre 7 y 10 millones de unidades, con prioridad para Estados Unidos y una expansión internacional progresiva.

Apple llega tarde al mercado de los celulares plegables

Apple sería uno de los últimos grandes fabricantes en ingresar al mercado de smartphones plegables. Samsung y Huawei llevan años desarrollando este tipo de dispositivos, mientras que otras marcas también avanzaron con diferentes formatos y tecnologías de bisagra.

Las filtraciones anticipan un iPhone plegable premium, con cámaras de 48 megapíxeles y un diseño enfocado en la productividad. Foto: X / @applefiles_.

La llegada de Apple, por lo tanto, representaría un intento de convertir al teléfono plegable en una categoría más consolidada dentro del mercado premium.

La compañía seguiría una estrategia similar a la utilizada con productos anteriores de alto precio: una primera generación exclusiva, con producción limitada y un fuerte énfasis en la integración entre hardware y software.

Algunas estimaciones citadas en las filtraciones incluso anticipan un crecimiento significativo del segmento plegable tras la eventual entrada de Apple, aunque esas proyecciones todavía deben tomarse con cautela.

El 9 de septiembre se conocerán las características oficiales

Si las filtraciones son correctas, el 9 de septiembre será la fecha clave para conocer el primer iPhone plegable de Apple y comprobar cuánto de lo anticipado coincide con el producto final.

A días de su presentación, crecen los rumores sobre el primer iPhone plegable de Apple y sus características. Foto: REUTERS

El supuesto iPhone Ultra llegaría con una pantalla interna de gran tamaño, un diseño más delgado, Touch ID, cámaras duales de 48 megapíxeles y un precio que podría superar los US$2.300.

Por ahora, todo forma parte del terreno de las filtraciones. La presentación oficial será la que permita confirmar si Apple finalmente apuesta por este formato y si el iPhone plegable estará a la altura de las expectativas generadas durante años.