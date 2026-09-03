Llega la Feria de Libros Usados 2026 con entrada gratis: fechas, actividades y cómo llegar

Centro Cultural Recoleta Foto: centroculturalrecoleta.org

La Feria de Libros Usados 2026 ya confirmó su programación y volverá a reunir a escritores, lectores, libreros y músicos en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, de 12 a 19, en Junín 1930, con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes.

Datos clave de la Feria de Libros Usados 2026

Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2026.

Horario: de 12 a 19.

Lugar: Centro Cultural Recoleta.

Dirección: Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita para argentinos y residentes.

Actividades: feria de librerías de usados, charlas, lecturas, entrevistas y música en vivo.

Además de la feria, el encuentro ofrecerá una agenda de actividades literarias y culturales con la participación de autores, periodistas, poetas y artistas. La propuesta busca combinar la compra y búsqueda de ejemplares con espacios de conversación y difusión de la lectura.

¿Qué actividades habrá en la Feria de Libros Usados 2026?

La programación incluirá:

Charlas sobre literatura.

Lecturas de poesía y narrativa.

Entrevistas a escritores.

Presentaciones musicales.

Feria de librerías especializadas en libros usados.

La organización presenta la Feria de Libros Usados como un espacio para descubrir títulos, encontrar ediciones difíciles de conseguir, intercambiar recomendaciones y compartir experiencias con otros lectores.

Libros usados Foto: X

Programación del sábado 5 de septiembre

La primera jornada contará con las siguientes actividades:

13.30: Perdón Poeta.

14.30: Lucas Adur y Juan Maisonnave conversarán sobre Borges , de Adolfo Bioy Casares.

15.30: Esther Cross y Ricardo Romero hablarán sobre la presencia de los monstruos en la literatura.

16.30: Lectura del discurso de apertura a cargo de Gabriela Borrelli.

17.30: Presentación musical de Nación Ekeko.

Programación del domingo 6 de septiembre

La segunda jornada de la Feria de Libros Usados tendrá el siguiente cronograma:

14.30: Cecilia Bona y una charla sobre los vínculos entre las personas y la lectura.

15.30: Lectura de poemas de Susana Villalba y Tom Maver.

16.30: Juan Mattio entrevistará a Liliana Heker.

17.30: Cierre musical a cargo de Paula Maffia.

¿Dónde se realiza la Feria de Libros Usados 2026?

La Feria de Libros Usados 2026 tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las dos jornadas participarán librerías de usados de distintos puntos de la ciudad con una oferta que incluirá clásicos, ejemplares fuera de catálogo, títulos de colección y novedades descatalogadas.

¿La entrada a la Feria de Libros Usados es gratuita?

Sí. La entrada a la Feria de Libros Usados 2026 será libre y gratuita para argentinos y residentes.

Información útil sobre la Feria de Libros Usados 2026

La Feria de Libros Usados 2026 se realizará el 5 y 6 de septiembre de 2026, de 12 a 19, en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita para argentinos y residentes. Durante ambas jornadas habrá feria de librerías de usados, charlas, lecturas, entrevistas y presentaciones musicales.