comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Llega la Feria de Libros Usados 2026 con entrada gratis: fechas, actividades y cómo llegar

La Fiesta del Libro Usado (FLU) celebrará una nueva edición en el Centro Cultural Recoleta. Durante dos jornadas habrá feria de librerías, encuentros con escritores, lecturas, entrevistas y espectáculos musicales, con entrada libre y gratuita para residentes.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Centro Cultural Recoleta
Centro Cultural Recoleta Foto: centroculturalrecoleta.org
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Feria de Libros Usados 2026 ya confirmó su programación y volverá a reunir a escritores, lectores, libreros y músicos en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, de 12 a 19, en Junín 1930, con entrada libre y gratuita para argentinos y residentes.

Datos clave de la Feria de Libros Usados 2026

  • Fecha: 5 y 6 de septiembre de 2026.
  • Horario: de 12 a 19.
  • Lugar: Centro Cultural Recoleta.
  • Dirección: Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.
  • Entrada: libre y gratuita para argentinos y residentes.
  • Actividades: feria de librerías de usados, charlas, lecturas, entrevistas y música en vivo.

Además de la feria, el encuentro ofrecerá una agenda de actividades literarias y culturales con la participación de autores, periodistas, poetas y artistas. La propuesta busca combinar la compra y búsqueda de ejemplares con espacios de conversación y difusión de la lectura.

¿Qué actividades habrá en la Feria de Libros Usados 2026?

La programación incluirá:

  • Charlas sobre literatura.
  • Lecturas de poesía y narrativa.
  • Entrevistas a escritores.
  • Presentaciones musicales.
  • Feria de librerías especializadas en libros usados.

La organización presenta la Feria de Libros Usados como un espacio para descubrir títulos, encontrar ediciones difíciles de conseguir, intercambiar recomendaciones y compartir experiencias con otros lectores.

Contenido Recomendado

Jorge Luis Borges, escritor:“He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”

Jorge Luis Borges, escritor: “He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz”

El gaucho, la figura que salvó la identidad argentina en medio de la inmigración masiva

El gaucho, la figura que salvó la identidad argentina en medio de la inmigración masiva
Libros usados
Libros usados Foto: X

Programación del sábado 5 de septiembre

La primera jornada contará con las siguientes actividades:

  • 13.30: Perdón Poeta.
  • 14.30: Lucas Adur y Juan Maisonnave conversarán sobre Borges, de Adolfo Bioy Casares.
  • 15.30: Esther Cross y Ricardo Romero hablarán sobre la presencia de los monstruos en la literatura.
  • 16.30: Lectura del discurso de apertura a cargo de Gabriela Borrelli.
  • 17.30: Presentación musical de Nación Ekeko.

Programación del domingo 6 de septiembre

La segunda jornada de la Feria de Libros Usados tendrá el siguiente cronograma:

  • 14.30: Cecilia Bona y una charla sobre los vínculos entre las personas y la lectura.
  • 15.30: Lectura de poemas de Susana Villalba y Tom Maver.
  • 16.30: Juan Mattio entrevistará a Liliana Heker.
  • 17.30: Cierre musical a cargo de Paula Maffia.

¿Dónde se realiza la Feria de Libros Usados 2026?

La Feria de Libros Usados 2026 tendrá lugar en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante las dos jornadas participarán librerías de usados de distintos puntos de la ciudad con una oferta que incluirá clásicos, ejemplares fuera de catálogo, títulos de colección y novedades descatalogadas.

¿La entrada a la Feria de Libros Usados es gratuita?

Sí. La entrada a la Feria de Libros Usados 2026 será libre y gratuita para argentinos y residentes.

Información útil sobre la Feria de Libros Usados 2026

La Feria de Libros Usados 2026 se realizará el 5 y 6 de septiembre de 2026, de 12 a 19, en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en Junín 1930, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada será libre y gratuita para argentinos y residentes. Durante ambas jornadas habrá feria de librerías de usados, charlas, lecturas, entrevistas y presentaciones musicales.

LiteraturaFeria del LibroCABA
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes:los bodegones más antiguos de Buenos Aires

    Tienen más de 270 años y todavía sirven platos abundantes: los bodegones más antiguos de Buenos Aires

  2. Cuenta regresiva para la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada:cuándo es, qué ofrecerá y cómo llegar desde CABA

    Cuenta regresiva para la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada: cuándo es, qué ofrecerá y cómo llegar desde CABA

  3. Escapadas en tren por $730:los pueblos históricos y gastronómicos para conocer cerca de Buenos Aires

    Escapadas en tren por $730: los pueblos históricos y gastronómicos para conocer cerca de Buenos Aires

  4. Llega la segunda Expo Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita:degustaciones, maridajes y más de 60 stands

    Llega la segunda Expo Yerba Mate y Alfajores con entrada libre y gratuita: degustaciones, maridajes y más de 60 stands

  5. Ofrecen alojamiento gratis, cubren todas las comidas y piden solo 20 horas semanales de trabajo:así es el voluntariado en una hermosa finca

    Ofrecen alojamiento gratis, cubren todas las comidas y piden solo 20 horas semanales de trabajo: así es el voluntariado en una hermosa finca
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país:podría haber vuelos afectados

ATE anunció un paro de 48 horas en aeropuertos de todo el país: podría haber vuelos afectados

Sergio Uñac advirtió por la morosidad de las familias en San Juan más allá del “boom minero”

Axel Kicillof se reunió con el arzobispo Colombo para organizar la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione y a la Basílica de Luján

Javier Milei:“No vamos a parar hasta derrotar la inflación”

Economía

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

“No puedo hacer magia”: Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

ANSES confirmó el calendario de septiembre:cuándo cobran los DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

El riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos tras el respaldo de Bessent al gobierno de Javier Milei

Transporte público gratis:qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 100% de reintegro durante septiembre

Internacionales

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias:ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Buscan voluntarios para trabajar solo 4 horas diarias: ofrecen casa, comida y 3 días libres en una atractiva ciudad turística de Estados Unidos

Qué dijo el ICE sobre la detención de Juan Manuel Reverter, el argentino sospechoso del crimen de su novia Agostina Jalabert

Donald Trump analiza ponerle su nombre al estrecho de Ormuz tras declararlo “bajo control” de EE.UU.

Detuvieron al líder de una banda que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé