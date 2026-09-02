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McDonald’s celebra los 40 años de la Cajita Feliz con un museo interactivo y entrada gratis: dónde queda y qué se puede ver

La reconocida cadena de comida rápida exhibe los muñequitos y uniformes de esta historia en común en su primer local del barrio porteño de Belgrano. Todos los detalles.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
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McDonal's celebra 40 años en la Argentina con una muestra nostálgica.
McDonal's celebra 40 años en la Argentina con una muestra nostálgica. Foto: Arcos Dorados
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Siendo chicos, nos ilusionaba ir a McDonald’s a comer una hamburguesa y llevarnos el muñequito de la célebre Cajita Feliz. Desde hace 40 años, varias generaciones de argentinos encontraron una salida familiar en esta oferta de fast food con premio. Todo empezó en un primer restaurante, inaugurado en el barrio de Belgrano en 1986, que cambió la forma de disfrutar entre chicos y grandes.

Hoy, cuatro décadas después de esa apertura -que también representó un primer trabajo para muchos jóvenes-, la compañía celebra este cumpleaños redondo con una exhibición especial en ese restaurante convertido en museo, ubicado en Avenida Cabildo 2254, entre Olazábal y Mendoza, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y lo hace con una experiencia especial que invita a viajar en el tiempo y recorrer parte de sus cuatro décadas de historia en el país, conscientes de que para muchos chicos hay lugares que son mucho más que un lugar: son una primera salida con amigos, un cumpleaños, una parada después del colegio, una comida en familia o ese sabor que, incluso muchos años después, puede llevarlos de vuelta a un mismo momento.

Cómo es el museo de la Cajita Feliz

Es museo cuidadosamente pensado para la nostalgia tiene varios atractivos: la recreación de la primera mesa de McDonald’s en el país, que recupera la estética de aquel restaurante inicial. Quienes lo visiten podrán sentarse allí y, por un instante, viajar a 1986, al lugar donde comenzó una historia que hoy atraviesa a varias generaciones de argentinos.

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McDonal's celebra 40 años en la Argentina con una muestra nostálgica. Foto: Arcos Dorados

La experiencia se completa con un museo de recuerdos donde conviven piezas que forman parte de la memoria colectiva de la marca: desde juguetes de la célebre Cajita Feliz y objetos coleccionables, hasta imágenes, uniformes y otros elementos que acompañaron su evolución a lo largo de estos 40 años.

Por supuesto que el acceso a este sector, que permanecerá disponible durante los próximos meses en el restaurante de Belgrano, es libre y gratuito, con la intención de que clientes, familias y fanáticos de la marca puedan acercarse, recorrerlos, fotografiarse y reencontrarse con sus propios recuerdos.

McDonald’s y una historia ligada a la infancia argentina

Desde la apertura de su primer restaurante en 1986 hasta hoy, McDonald’s acompañó a distintas generaciones y se convirtió en parte de la vida cotidiana de millones de argentinos. Esta celebración vuelve al lugar donde todo comenzó para celebrar lo vivido y seguir construyendo nuevos momentos para compartir.

McDonal's celebra 40 años en la Argentina con una muestra nostálgica. Foto: Arcos Dorados

“Cumplir 40 años en la Argentina es, sobre todo, celebrar millones de historias compartidas. Por eso quisimos hacerlo volviendo al lugar donde todo empezó y recuperando recuerdos que tienen un enorme valor para quienes crecieron junto a la marca. Nuestra historia también está hecha de las historias de las personas que nos eligieron y lo siguen haciendo para encontrarse, compartir y celebrar”, señaló Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados.

La compañía tiene 234 locales en la Argentina. La cadena alcanzó esta cifra tras inaugurar un nuevo restaurante en la ciudad bonaerense de Junín en agosto de 2026.

TurismoMcDonaldsMuseos
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

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