Caos y demoras en Constitución: una falla en la app SUBE provocó malestar y peleas entre los pasajeros

Estación Constitución. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Una falla en el sistema para cargar y acreditar el saldo de la tarjeta SUBE desde el celular generó complicaciones entre los usuarios que intentaron viajar en el transporte público. El inconveniente se hizo evidente en la estación Plaza Constitución, donde se formaron largas filas de pasajeros buscando una alternativa para poder viajar o intentando cargar la SUBE de forma manual.

El problema afecta a quienes suelen utilizar las plataformas digitales para realizar una recarga y luego incorporarla a la tarjeta física. Ante la imposibilidad de completar el procedimiento con normalidad, muchos usuarios tuvieron que recurrir a los puntos presenciales disponibles en la estación.

Problemas para cargar la SUBE Foto: argentina.gob.ar

El sistema permite habitualmente cargar dinero mediante distintos medios electrónicos y, en los celulares compatibles con tecnología NFC, acreditar posteriormente ese saldo en la tarjeta física.

Cuando esta función presenta fallas, la carga realizada puede quedar pendiente de acreditación. Por eso, quienes necesitan viajar y no cuentan con saldo suficiente deben buscar otras alternativas para completar el procedimiento.

Largas filas, espera y usuarios enojados en la estación Constitución

La interrupción del servicio tuvo un impacto visible en la estación Constitución, donde se registró una importante concentración de pasajeros. Las personas que necesitaban cargar o acreditar saldo debieron recurrir a las opciones presenciales disponibles, lo que provocó demoras y largas filas en un punto de alta circulación de usuarios del transporte público.

La situación resultó problemática, sobre todo durante los horarios de mayor movimiento, cuando la gente intentaba resolver su boleto para poder iniciar el viaje a su lugar de trabajo, generando demoras y hasta enojo de algunos usuarios.

Estación de Constitución, Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Cómo cargar y acreditar la SUBE cuando falla el celular

Existen diferentes alternativas para disponer de saldo en la tarjeta cuando la carga desde el teléfono no funciona correctamente.

Una de ellas es recurrir a una Terminal Automática SUBE, donde se pueden acreditar las cargas electrónicas realizadas previamente. Esta alternativa es contemplada por las autoridades ante inconvenientes con la acreditación mediante la aplicación.

También existen puntos de carga presenciales distribuidos en distintas estaciones y comercios habilitados. La disponibilidad puede variar según cada zona.

Trenes Argentinos. Foto: NA

Por eso, ante una falla del sistema digital, una opción práctica es consultar los puntos y terminales habilitados más cercanos antes de dirigirse a una estación determinada.

Sin embargo, ante la caída del sistema vuelve a poner en evidencia la dependencia que tienen muchos pasajeros de las herramientas digitales para administrar el saldo de la tarjeta. Para evitar inconvenientes ante nuevas interrupciones, es recomendable revisar el saldo antes de salir y, cuando sea posible, realizar las cargas con anticipación.