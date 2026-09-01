Cómo hacer esquejes sanos de romero en septiembre: guía completa y fácil para multiplicarlo en primavera

El romero necesita cuidados clave para su crecimiento. Foto: Foto: Gemini

El romero es la planta aromática más utilizada en casa y, lo mejor de todo, es que puede multiplicarse sin necesidad de comprar nuevos ejemplares. Simplemente con una rama sana es posible obtener nuevas plantas, siempre y cuando se respeten algunos cuidados básicos durante el proceso de enraizado.

El final del invierno y el comienzo de la primavera ofrecen condiciones favorables para realizar esta tarea de forma correcta. Por este motivo, con una buena elección del esqueje, un sustrato que drene correctamente y la cantidad adecuada de agua y luz, las posibilidades de que desarrolle raíces aumentan considerablemente.

Cómo multiplicar el romero solo con algunas ramas

Por qué agosto y septiembre son los meses clave para reproducir romero

Estos meses son apropiados debido a que la planta comienza a retomar su crecimiento después de un periodo de menor actividad influenciado por el invierno. Con el aumento de las temperaturas y de las horas de luz, los tallos tienen mejores condiciones para desarrollar nuevas raíces.

Además, realizar los esquejes antes de que avance demasiado la primavera permite aprovechar el crecimiento inicial de la planta. Lo ideal es elegir ramas jóvenes, firmes y saludables, sin signos de enfermedades ni daños.

Corte y preparación del esqueje: la técnica correcta para no dañar la planta madre

Para comenzar, hay que seleccionar una rama sana de unos 10 a 15 centímetros. El corte debe hacerse con una tijera o herramienta bien limpia y afilada, preferentemente justo por debajo de un nudo, que es el punto donde nacen las hojas.

Una vez separado el tallo, se retiran las hojas de la parte inferior y se dejan algunas en el extremo superior. Esto ayuda a reducir la pérdida de agua mientras el esqueje todavía no tiene raíces capaces de absorberla.

Por otro lado, también es importante no sacar demasiados esquejes de una misma rama o planta madre. La extracción debe ser moderada para evitar debilitar al ejemplar original.

planta de romero

¿Esqueje en agua o en tierra? Ventajas y diferencias de cada método para el romero

El romero puede intentar enraizarse tanto en agua como directamente en tierra. El método del agua permite observar fácilmente si aparecen raíces y puede resultar práctico para quienes están comenzando.

Sin embargo, colocar el esqueje directamente en un sustrato suele facilitar la adaptación posterior, ya que las primeras raíces se desarrollan desde el principio en el medio donde continuará creciendo. En ambos casos es fundamental evitar el exceso de humedad.

Si se utiliza agua, conviene colocar solo la parte inferior del tallo dentro del recipiente y cambiar el agua con frecuencia para mantenerla limpia. Cuando las raíces tengan un desarrollo suficiente, el esqueje puede pasar a una maceta.

El tipo de sustrato y drenaje perfecto para evitar el encharcamiento y los hongos

Este tipo de plantas necesita de un sustrato liviano que permita que el agua circule y no permanezca acumulada alrededor de las raíces. Una mezcla para plantas que tenga buen drenaje puede complementarse con materiales que aporten aireación, como perlita o arena gruesa.

La maceta debe contar con agujeros en la base para que el exceso de agua pueda salir. Este punto es especialmente importante durante el enraizado, ya que un suelo constantemente húmedo puede favorecer la aparición de hongos y hacer que el esqueje se deteriore.

No es necesario utilizar una maceta grande. Un recipiente pequeño permite controlar mejor la humedad y ocupa poco espacio mientras la nueva planta desarrolla sus primeras raíces.

Riego, luz y temperatura: las condiciones ambientales ideales durante el primer mes

Durante las primeras semanas, el esqueje necesita humedad moderada, pero no un sustrato empapado. Lo recomendable es comprobar la humedad antes de volver a regar y agregar agua únicamente cuando la superficie comience a secarse.

En cuanto a la luz, conviene ubicarlo en un lugar luminoso, aunque protegido del sol intenso durante las horas de mayor radiación. Una temperatura templada y estable también favorece la formación de raíces.

Durante este primer mes hay que evitar los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire y tanto el exceso de agua como la sequedad extrema. La clave es mantener condiciones estables mientras el esqueje comienza a adaptarse.

Guía rápida sobre dónde ponerlo y cómo podarlo. Foto: Gemini

Enraizantes caseros: el truco natural para estimular brotes y raíces fuertes

Los enraizantes pueden utilizarse como complemento para favorecer el desarrollo de raíces. Entre las alternativas caseras más conocidas se encuentra el agua de sauce, debido a los compuestos naturales presentes en sus ramas.

También existen preparados comerciales específicos para esquejes, aunque no son imprescindibles para multiplicar romero. Una rama saludable, un buen sustrato y las condiciones adecuadas suelen ser los factores más importantes para que el proceso avance.

En cualquier caso, utilizar un enraizante no reemplaza los cuidados básicos. Si el esqueje permanece demasiado mojado, recibe poca luz o fue obtenido de una rama débil, ningún producto podrá compensar esas condiciones.

Cuándo trasplantar los esquejes a su maceta definitiva o al suelo del jardín

El trasplante debe hacerse cuando el esqueje ya tenga un sistema de raíces bien formado y muestre señales claras de crecimiento. Si se lo retira demasiado pronto, las raíces todavía pueden ser frágiles y dañarse con facilidad.

Una vez que la nueva planta esté establecida, se puede pasar a una maceta algo más grande o directamente al jardín, siempre que las condiciones del lugar sean adecuadas para el romero.

Después del trasplante es conveniente mantener un riego moderado durante los primeros días y evitar cambios bruscos. Con el tiempo, la planta podrá adaptarse a su nuevo espacio y comenzar a producir nuevos brotes.