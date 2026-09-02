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Ni Mar del Plata ni Córdoba: el pueblo a 280 km de CABA con asados en la barranca, bungalows y la mejor vista al río

La localidad combina naturaleza, tranquilidad y propuestas para toda la familia. Dónde queda y cómo llegar.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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El pueblo a 280 km de CABA con asados en la barranca, bungalows y la mejor vista al río.
El pueblo a 280 km de CABA con asados en la barranca, bungalows y la mejor vista al río. Foto: Google Maps
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Con el río Paraná como protagonista y una ubicación privilegiada a pocos minutos de Rosario, Pueblo Esther se posiciona como una de las escapadas más buscadas de Santa Fe. La localidad combina naturaleza, tranquilidad y propuestas para toda la familia, desde paseos costeros hasta alojamiento en bungalows y experiencias gastronómicas al aire libre.

A unos 280 kilómetros de CABA, este destino ribereño ofrece una alternativa ideal para quienes buscan descansar lejos del ruido urbano sin realizar largos viajes. Sus espacios verdes, sus vistas panorámicas y su cercanía con Rosario lo convierten en un plan perfecto para una salida de fin de semana.

Balcones y barrancas sobre el Paraná, la mejor vista panorámica del río

Uno de los principales atractivos de Pueblo Esther son sus barrancas naturales sobre el río Paraná, que funcionan como auténticos balcones con vistas abiertas hacia las islas y la inmensidad del paisaje costero.

Pueblo Esther
Las barrancas de Pueblo Esther ofrecen algunos de los mejores miradores naturales del río Paraná en el sur de Santa Fe. Foto: Santa Fe Turismo

La costanera cuenta con senderos parquizados ideales para caminar, andar en bicicleta o simplemente contemplar los atardeceres. Desde distintos puntos es posible obtener algunas de las mejores panorámicas del corredor ribereño de la región.

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La combinación entre vegetación autóctona, aire puro y vistas elevadas genera un entorno perfecto para quienes buscan conectar con la naturaleza y disfrutar de la tranquilidad junto al agua.

Camping municipal, bungalows, asadores y espacios verdes para pasear

El Camping Municipal es uno de los lugares más visitados de la localidad. El predio dispone de amplios sectores arbolados, fogones, parrillas y áreas recreativas pensadas para grupos de amigos y familias.

Además, cuenta con bungalows equipados, una opción cada vez más elegida por quienes desean permanecer varios días junto al río sin renunciar a la comodidad.

Los espacios verdes también invitan a realizar caminatas, descansar al aire libre y compartir almuerzos o tradicionales asados con vista a las barrancas, uno de los planes más característicos del destino.

Gastronomía de ribera: minutas caseras, bares y cenas al aire libre

La propuesta gastronómica de Pueblo Esther se apoya en su identidad costera y en la cocina tradicional santafesina. Restaurantes, bares y comedores ofrecen menús simples pero abundantes, ideales para disfrutar después de una jornada al aire libre.

Pueblo Esther
Las barrancas de Pueblo Esther ofrecen algunos de los mejores miradores naturales del río Paraná en el sur de Santa Fe. Foto: Santa Fe Turismo

Las minutas caseras, las opciones de parrilla y los platos regionales forman parte de la oferta habitual. Muchos locales cuentan con patios, terrazas o mesas exteriores que permiten comer mientras se disfruta de la brisa del Paraná.

Durante los fines de semana, la escena gastronómica gana protagonismo con ferias, eventos culturales y encuentros que reúnen a vecinos y visitantes.

Actividades ecuestres en La Rinconada: paseos a caballo para toda la familia

Entre las propuestas recreativas más destacadas aparece La Rinconada, un espacio especialmente orientado a las actividades ecuestres y al contacto con la tradición rural de la región.

El predio ofrece paseos a caballo, experiencias guiadas y clases de equitación para personas de distintas edades. La actividad resulta especialmente atractiva para familias con niños que desean tener un acercamiento seguro al mundo ecuestre.

Además de los recorridos, el lugar promueve el aprendizaje y el vínculo con los animales en un entorno natural rodeado de tranquilidad.

Dónde queda Pueblo Esther y cómo llegar desde CABA

Pueblo Esther se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, a apenas 18 kilómetros de Rosario, sobre el corredor de la Ruta Provincial 21, una de las principales vías de acceso de la zona.

Desde CABA, el trayecto demanda alrededor de tres horas y media por autopista en dirección a Rosario y luego continuando por la Ruta Provincial 21 hasta llegar a la localidad.

Gracias a su ubicación estratégica y a la combinación de río, naturaleza, gastronomía y actividades recreativas, Pueblo Esther se convirtió en uno de los destinos más elegidos para una escapada corta en el litoral argentino.

RíoSanta FeTurismo
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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