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Pasajes en micro en 12 cuotas sin interés: quiénes pueden acceder y hasta cuándo rige la promoción

Los usuarios de un reconocido banco ya pueden financiar la compra de pasajes de larga distancia en 12 cuotas fijas sin interés. La promoción estará vigente hasta fines de diciembre y alcanza a compras realizadas en empresas y puntos de venta adheridos.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Micros de larga distancia, viajes.
Micros de larga distancia, viajes. Foto: IA/Canal 26
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Viajar en colectivos de larga distancia será más accesible durante los próximos meses para miles de pasajeros. Desde septiembre, una nueva promoción permite comprar pasajes en 12 cuotas fijas sin interés, una alternativa que busca facilitar la planificación de viajes dentro del país sin generar costos financieros adicionales.

El beneficio está disponible para clientes de Banco Provincia que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. La financiación se aplica tanto a compras online como presenciales realizadas en comercios y canales adheridos.

La promoción comenzó a regir el 1 de septiembre y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, el beneficio está disponible únicamente para compras realizadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según las condiciones establecidas por Banco Provincia.

Las operaciones cuentan con TNA, TEA y CFT del 0%, por lo que el importe total se divide en doce pagos iguales. Un ejemplo concreto permite dimensionar el alcance del programa: un gasto de $120.000 en pasajes puede abonarse en 12 cuotas mensuales de $10.000, sin recargos ni intereses adicionales.

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Qué se necesita para comprar pasajes en 12 cuotas sin interés

Para acceder al beneficio, los usuarios deben contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard de Banco Provincia y concretar la compra en alguno de los puntos de venta o plataformas incluidos en la promoción.

El proyecto busca facilitar la conexión fluida entre múltiples medios, como trenes, colectivos, subtes, micros de larga distancia y bicicletas. Foto: Wikimedia

Las tarjetas pueden utilizarse de manera física o estar digitalizadas en Cuenta DNI, lo que amplía las opciones de pago disponibles. También se admiten operaciones mediante QR y tecnología contactless (NFC), siempre que se realicen a través de los canales habilitados.

En el caso de los pagos con NFC, existe una condición específica: la modalidad solo está disponible para tarjetas Visa crédito utilizadas desde dispositivos con sistema operativo Android.

Qué condiciones tiene la promoción

El programa no establece un límite general de ventas, aunque las operaciones deben cumplir con los requisitos definidos por la entidad financiera. Además, el beneficio no puede combinarse con otras promociones o descuentos vigentes.

Micros de larga distancia. Foto: NA

Tampoco se incluyen compras realizadas mediante plataformas o medios de pago que no formen parte de los canales expresamente autorizados para la operatoria.

Empresas y puntos de venta donde se puede usar

Entre las compañías incluidas figura Chevallier, que permite acceder al financiamiento tanto en su canal online como en distintos puntos de venta habilitados. La promoción también se encuentra disponible en boleterías y comercios adheridos ubicados en Ciudad de Buenos Aires y numerosos municipios bonaerenses.

La red de puntos de venta alcanza a localidades como La Plata, Vicente López, Liniers, Retiro, Mar del Plata, San Justo y el Partido de La Costa, entre otras. También se suman centros de comercialización en Morón, Moreno, Merlo, Lomas de Zamora, Pinamar, Necochea, Tandil y Villa Gesell.

Hasta cuándo estará vigente el beneficio

Los pasajeros interesados en aprovechar el plan de financiación deberán verificar previamente que la empresa de transporte o el punto de venta elegido figure dentro del listado de adheridos. El beneficio permanecerá activo hasta el 31 de diciembre de 2026, ofreciendo una alternativa para financiar viajes durante el último cuatrimestre del año.

Antes de concretar la compra, se recomienda revisar las condiciones de pago habilitadas y confirmar que la operación se realice mediante alguno de los canales autorizados para acceder a las 12 cuotas sin interés.

Micros de larga distanciaVacacionesViajeDescuentos
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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