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Bloques de plástico que se encastran como piezas de “Lego”: así funciona el sistema que permite construir casas en solo cinco días

El innovador sistema desarrollado en Colombia permite levantar viviendas modulares en pocos días y reducir hasta un 60% los costos de construcción frente a métodos tradicionales. La iniciativa también convirtió miles de toneladas de residuos en infraestructura escolar en África.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Los bloques fabricados con plástico reciclado se encastran entre sí y permiten agilizar el proceso de construcción.
Los bloques fabricados con plástico reciclado se encastran entre sí y permiten agilizar el proceso de construcción. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.
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Una iniciativa nacida en Colombia encontró una manera innovadora de combinar reciclaje y construcción sustentable: transformar residuos plásticos en piezas modulares que se ensamblan entre sí, sin necesidad de utilizar ladrillos tradicionales ni cemento. El proyecto fue desarrollado por Conceptos Plásticos, una empresa fundada en Bogotá por el arquitecto Óscar Andrés Méndez y la ingeniera Isabel Cristina Gámez.

El sistema desarrollado en Colombia utiliza plástico recuperado como materia prima para fabricar piezas modulares. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

Lo que comenzó como una propuesta para reutilizar residuos terminó convirtiéndose en un sistema constructivo que permitió aprovechar miles de toneladas de plástico descartado. La tecnología busca ofrecer una alternativa frente a dos problemas que avanzan a escala global: la acumulación de residuos y la falta de viviendas e infraestructura accesible.

Cómo funcionan los bloques de plástico que se encastran como Lego

El proceso comienza con la recolección, clasificación y limpieza de los residuos plásticos. Posteriormente, el material es procesado y convertido en una mezcla que se utiliza para fabricar las piezas.

Los bloques están compuestos en un 95% por plástico y cuentan con ranuras y salientes que permiten unirlos mediante un sistema de encastre. De esta manera, las piezas pueden colocarse unas sobre otras y formar paredes y estructuras sin recurrir a una mezcla cementicia para mantenerlas unidas.

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Una vivienda de dos habitaciones puede requerir alrededor de seis toneladas de plástico reciclado para su construcción. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

El mecanismo busca simplificar el montaje y reducir los tiempos de obra, ya que los módulos pueden ensamblarse de manera similar a un juego de construcción.

Una vivienda puede levantarse en apenas cinco días

Según la información difundida sobre el proyecto, para construir una vivienda de dos habitaciones se necesitan aproximadamente seis toneladas de plástico recuperado.

Una vez disponibles las piezas, el armado de la estructura modular puede completarse en unos cinco días. Después deben incorporarse elementos como ventanas, techo y las instalaciones eléctricas y sanitarias.

Las estructuras pueden montarse en pocos días gracias al sistema de bloques que funciona de manera similar a las piezas de Lego. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

El sistema también apunta a disminuir los costos. Las estructuras construidas con esta tecnología pueden representar un ahorro de hasta el 60% en el costo de construcción frente a métodos tradicionales, aunque el porcentaje puede variar según las características de cada proyecto.

En cuanto al precio, las viviendas desarrolladas con este sistema se ubican entre 4.000 y 7.000 dólares, de acuerdo con las características de cada unidad. Este valor no significa que todas las construcciones tengan necesariamente el mismo costo final ni que el ahorro del 60% se aplique directamente sobre el precio de cada vivienda.

De residuos plásticos a más de 550 aulas en África

Uno de los proyectos más importantes de Conceptos Plásticos se desarrolló en Costa de Marfil, donde la empresa trabajó junto con UNICEF.

El proyecto permitió transformar miles de toneladas de residuos plásticos en infraestructura educativa en África. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

La problemática ambiental de la región estaba vinculada, entre otros factores, con la acumulación de residuos que obstruían los desagües y favorecían el estancamiento del agua. Al mismo tiempo, distintas comunidades rurales tenían dificultades para contar con infraestructura escolar adecuada debido a los daños provocados por las tormentas.

En ese contexto, la tecnología permitió darle un nuevo destino a los residuos y utilizarlos como materia prima para construir establecimientos educativos.

El proyecto permitió transformar más de 4.000 toneladas de desechos plásticos en más de 550 aulas, destinadas a comunidades que necesitaban espacios escolares seguros y resistentes.

Más de 550 aulas fueron construidas con este sistema a partir de plástico recuperado, en un proyecto desarrollado junto a UNICEF. Foto: Facebook / Conceptos Plásticos.

De esta manera, el sistema desarrollado en Colombia combina reutilización de residuos, construcción modular y reducción de costos, con una aplicación que va más allá de las viviendas: convertir un problema ambiental en materiales para crear infraestructura.

Medio ambientePlásticos
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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