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Encontraron un lobo marino con un disparo en Santa Teresita, luchó por sobrevivir y murió después de tres días

El hecho ocurrió el fin de semana en una playa de Santa Teresita. Se cree que podría haber sido atacado por pescadores cerca de la costa.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Del operativo de rescate participó personal del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.
Del operativo de rescate participó personal del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino. Foto: Captura
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En las últimas horas, Santa Teresita vivió un trágico episodio con la muerte de un lobo marino que apareció en una de las playas de la localidad costera. Este fin de semana vecinos de la ciudad lo encontraron tendido en el suelo inmóvil con un disparo y rápidamente llamaron a las autoridades para que se presentaran en la zona del hecho.

Del operativo de rescate participó personal del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino con la colaboración de la Fundación BioCosta, que fueron quienes alertaron también sobre la presencia del animal herido en la costa bonaerense.

Cómo encontraron los rescatistas al lobo marino en Santa Teresita

Una vez en el lugar, los rescatistas advirtieron que el animal tenía un peso de 200 kilos aproximadamente por lo que el traslado requería de una logística compleja.

Al mismo, pudieron observar que el lobo marino prácticamente no se movía, algo que les llamó la atención porque, según especialistas, se trata de animales salvajes que enseguida reaccionan ante la presencia de seres humanos. Luego se dieron cuenta que el animal estaba gravemente herido: tenía un disparo debajo del hombro derecho.

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Le dispararon a un lobo marino en Santa Teresita
El lobo marino de un pelo agonizó por varios días. Foto: 0223

A los pocos minutos, llegaron al lugar veterinarios de la Fundación de Mundo Marino para intentar curar las heridas y lo movilizaron al Centro de Rescate de San Clemente del Tuyú, a solo unos kilómetros de la playa en la que fue encontrado.

Sin embargo, la bala había provocado daño interno en el organismo del animal, lo que solo unas horas después generó una sepsis, una infección mortal por la herida, y finalmente murió. Los veterinarios precisaron que el lobo marino podría haber estado en ese lugar varios días agonizando desde el disparo que recibió.

La hipótesis: un ataque de pescadores

Tras la muerte del lobo marino, los expertos procedieron a realizar una necropsia para obtener más detalles de la causa de su fallecimiento. En los resultados de los análisis, los especialistas detectaron redes de pesca en el estómago del animal, por lo que la principal hipótesis es que el lobo marino podría haber sido atacado por pescadores en la costa de Santa Teresita. Además, se confirmó que el disparo se había producido con un arma de fuego.

Le dispararon a un lobo marino en Santa Teresita
El disparo le provocó un severo daño interno al animal. Foto: 0223

Desde la Fundación Mundo Marino llamaron nuevamente a ser conscientes del cuidado del medio ambiente y de la fauna de la zona. “No puede ser que porque un animal se acerque a una red de pesca, la respuesta humana sea atacarlo con un disparo”, precisó un biólogo de la organización.

Qué hacer al ver un lobo marino en la playa

Las recomendaciones de los especialistas también tienen que ver con la convivencia entre estos animales y los seres humanos. Por eso, sugieren enfáticamente que al hallar un lobo marino en la playa, por ejemplo, lo más importante es mantener la distancia (en lo posible 15 metros).

Además, sostienen que no hay que tocarlo ni darle de comer porque el animal marino puede reaccionar al sentirse amenazado. Al mismo tiempo, recomiendan no intentar devolverlo al agua ni mucho menos mojarlo.

Santa TeresitaLobo marinoCrimenDisparos
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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