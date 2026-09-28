La monstruosa fruta que cambia de sabor según el paladar de cada persona: “Tiene aroma a plátano, naranja y mango; cada gajo viene con una pepa”

La jackfruit puede pesar varios kilos y posee una pulpa amarilla cuyo sabor recuerda a una combinación de banana, mango, naranja y ananá. Foto: Captura

Su tamaño descomunal, su cáscara cubierta de protuberancias y una combinación de aromas difícil de definir convierten a la jackfruit en una de las frutas más sorprendentes del mundo. También conocida como yaca, jaca o fruta de pan, puede alcanzar dimensiones extraordinarias y ofrecer una experiencia diferente para cada paladar.

En un video publicado en Instagram, Raul Cardaba, conocido como fruterotiktokero, mostró el interior de esta fruta tropical y explicó algunas de sus particularidades. “Tiene aroma a plátano, naranja y mango; cada gajo viene con una pepa”, señaló mientras separaba las piezas amarillas ubicadas debajo de la gruesa corteza.

La escena despertó curiosidad por una característica especial de la jackfruit: su sabor puede recordar a distintas frutas según la percepción de cada persona y el punto de maduración del ejemplar.

La jackfruit es una gigantesca fruta tropical con decenas de gajos amarillos, semillas comestibles y un sabor que cada paladar percibe de manera diferente. Video: Instagram @fruterotiktokero

Qué es la jackfruit y por qué alcanza semejante tamaño

Su nombre científico es Artocarpus heterophyllus y pertenece a la misma familia botánica que las moras. Es originaria de las regiones tropicales de Asia, aunque actualmente también se cultiva en diferentes áreas de América, África y Oceanía.

La jackfruit está considerada la fruta más grande que crece en un árbol. Algunos ejemplares pueden superar ampliamente los 18 kilos, aunque el peso depende de la variedad y de sus condiciones de desarrollo.

A diferencia de otras especies, suele crecer directamente desde el tronco o en ramas gruesas. Su exterior es verde o amarillento, mientras que su interior contiene numerosos bulbos de pulpa organizados alrededor de un centro fibroso.

A qué sabe la jackfruit

Definir su sabor no es sencillo. Cuando está madura, su pulpa es dulce y puede recordar a una mezcla de banana, mango, ananá, naranja y otras frutas tropicales. La intensidad de cada aroma cambia según la variedad, la madurez y la sensibilidad de quien la prueba.

Esta particularidad explica por qué algunas personas aseguran sentir primero el gusto a mango, mientras que otras encuentran notas similares a la banana o al ananá. Su textura también llama la atención: los gajos son carnosos, firmes y ligeramente fibrosos.

Cada bulbo amarillo contiene una semilla de tamaño considerable. Estas “pepas” también son comestibles, pero deben cocinarse antes de consumirlas. Pueden hervirse o tostarse y suelen presentar una consistencia comparable con la de una castaña o una papa.

La jackfruit puede pesar varios kilos y posee una pulpa amarilla cuyo sabor recuerda a una combinación de banana, mango, naranja y ananá. Foto: Wikimedia Commons

Cómo se come esta monstruosa fruta tropical

La jackfruit madura puede consumirse fresca, agregarla a ensaladas de frutas, licuados, postres y helados. Para abrirla se necesita un cuchillo resistente, debido al grosor de la cáscara y al gran tamaño que puede alcanzar.

Cuando todavía no maduró, su sabor es más neutro y su textura permite desmenuzarla. Por este motivo, ganó popularidad como ingrediente en preparaciones vegetarianas y veganas, especialmente en tacos, sándwiches, curris y platos que buscan imitar la consistencia de la carne.

Su llamativa apariencia y su mezcla cambiante de sabores explican por qué cada corte genera asombro en las redes sociales. Más allá de su aspecto “monstruoso”, la jackfruit es una fruta versátil de la que pueden aprovecharse tanto la pulpa como las semillas.