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El evento que todo amante del queso debe visitar: cuándo y dónde se realiza la Fiesta Provincial de la Mozzarella

La celebración cumplirá su 15° edición durante tres jornadas en el Predio Ferial Vieja Estación. Habrá una cata con productores bonaerenses, gastronomía, artesanos, actividades educativas y espectáculos en vivo.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella se contará con propuestas gastronómicas, concursos y espectáculos.
La 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella se contará con propuestas gastronómicas, concursos y espectáculos. Foto: Wikipedia
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San Vicente se prepara para celebrar una nueva edición de uno de sus principales encuentros populares. La 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026, durante el fin de semana largo, con propuestas gastronómicas, concursos y espectáculos.

La celebración tendrá nuevamente como escenario el Predio Ferial Vieja Estación, ubicado sobre avenida Sarmiento al 1000, entre Amoretti y Rodolfo Walsh, en la ciudad de San Vicente.

Organizada conjuntamente por el Club Argentino de Servicio (CAS) de San Vicente y la Municipalidad de San Vicente, la fiesta reunirá durante tres jornadas diferentes actividades vinculadas con la producción regional, la gastronomía y la cultura.

La Fiesta Provincial de la Mozzarella regresa con una propuesta pensada para disfrutar en familia durante tres días.
La tradicional cata volverá a elegir la mejor mozzarella entre productos elaborados por fábricas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Foto: Unsplash

Cuándo y dónde será la Fiesta Provincial de la Mozzarella 2026

La nueva edición se desarrollará durante tres días:

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  • sábado 10 de octubre;
  • domingo 11 de octubre;
  • lunes 12 de octubre.

Todas las actividades tendrán como sede el Predio Ferial Vieja Estación de San Vicente.

La organización todavía no informó el cronograma detallado ni los horarios de las propuestas. Según lo anunciado, esos datos se conocerán durante las próximas semanas.

Una cata para elegir la mejor mozzarella

Uno de los momentos centrales será nuevamente la tradicional Cata de la Mozzarella, una competencia en la que participarán fábricas provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Los productos serán analizados por un panel de especialistas, que tendrá a su cargo la evaluación de las mozzarellas participantes y la elección de la ganadora del certamen.

La competencia coloca así al producto que da nombre a la fiesta en el centro de una celebración que combina producción regional y propuestas para los visitantes.

Gastronomía, artesanos y espectáculos en vivo

Además de la cata, durante las tres jornadas habrá una oferta gastronómica distribuida dentro del predio, puestos de productos regionales y una feria de artesanos.

El escenario principal también contará con una programación de números artísticos, con participación de talentos locales y referentes culturales de la región.

La grilla completa de espectáculos todavía no fue difundida y será anunciada próximamente por los organizadores.

Mozzarella
La 15° Fiesta Provincial de la Mozzarella se contará con propuestas gastronómicas, concursos y espectáculos. Foto: Wikipedia

Expo San Vicente y las Olimpiadas del Saber

La programación incluirá además la muestra multisectorial Expo San Vicente y una nueva realización de las tradicionales Olimpiadas del Saber.

Esta actividad reunirá a escuelas de educación agraria de la región, con el objetivo de promover la participación de los estudiantes, el intercambio de conocimientos y la valorización de la actividad productiva.

La Fiesta Provincial de la Mozzarella llega de esta manera a su 15° edición, incorporándose nuevamente al calendario de celebraciones de San Vicente. El encuentro cuenta también con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El Club Argentino de Servicio participa además de la organización de la Fiesta Regional de la Miel, otra de las celebraciones que se desarrolla en el distrito junto con el gobierno municipal.

Con las fechas y el lugar ya confirmados, resta conocer ahora la programación completa, los horarios y los artistas que formarán parte de las tres jornadas de octubre.

Fiestas RegionalesGastronomíaQueso
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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